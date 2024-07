Do terasy parížskej kaviarne vrazilo auto: Jedna obeť a štyria ľudia v kritickom stave

Celkom 23 ľudí je v šoku a dostalo sa im lekárskej starostlivosti. Na mieste je polícia, podľa ktorej išlo najskôr o dopravnú nehodu a vodič do ľudí nenabehol zámerne, píše AFP.

V aute, ktoré okolo 19:30 na ulici Père Lachaise v 20. parížskom obvode nabehlo na terasu baru, boli dvaja ľudia. Zrejme požili alkohol a boli pod vplyvom návykových látok, povedal denníku Le Parisien policajný zdroj. Vodič utiekol, spolujazdca zatkla polícia, dodáva denník. Le Figaro píše, že vodič nabúral práve kvôli tomu, že bol opitý.

Čašník z podniku vzdialeného asi 200 metrov od miesta nehody AFP povedal, že auto prišlo vo vysokej rýchlosti, vošlo do protismeru a on potom počul ranu. Ľudia podľa neho utekali do všetkých strán, dve ženy pomáhali raneným a veľmi rýchlo dorazila aj polícia. „Sú to kolegovia, susedia, ľudí, ktorých poznám. Je to pokojná ulica, nikdy sa tu nič nedeje,“ uviedol čašník.

Na miesto nešťastia prišli štyri hasičské vozidlá a niekoľko vojakov z programu Sentinelle, ktorí hliadkujú vo francúzskych uliciach v rámci prevencie teroristických činov. V Paríži začínajú 26. júla letné olympijské hry, v celej krajine je zvýšený dôraz na bezpečnosť. Počas hier bude v uliciach 35.000 policajtov a žandárov.