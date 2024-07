Vance na zjazde republikánov sľúbil klásť USA na prvé miesto a kritizoval Čínu

Americký senátor J.D. Vance, ktorého si republikánsky exprezident Donald Trump vybral ako viceprezidentského kandidáta do novembrových prezidentských volieb, v prejave na zjazde Republikánskej strany v Milwaukee sľuboval klásť na prvé miesto Američanov a ich potreby, uprednostňovať pracujúci ľud pred obchodníkmi z Wall Streetu či výstavbu tovární.

Kritizoval Čínu a jej ekonomický model, ktorý podľa Vance prosperuje na úkor Spojených štátov. Prvý väčší prejav 39-ročného senátora naživo prenášala stanica CNN.

„V malých mestách, ako je to moje v Ohiu, alebo v susednej Pensylvánii, alebo v Michigane, v štátoch po celej našej krajine, tamojšie pracovné miesta boli presunuté do zámoria a deti poslané do vojny,“ povedal 39-ročný Vance, ktorý v prejave často robil dramatické pauzy a dával priestor pre potlesk publika. Opakovane hovoril o svojom skromnom pôvode a vyhlásil, že „bude viceprezidentom, ktorý nikdy nezabudne, odkiaľ pochádza,“ cituje z prejavu agentúra AP.

Vance opakovane oslovoval pracujúcu triedu a spomínal priemyselné štáty. Podľa agentúry Reuters to sú práve štáty Michigan, Pensylvánia a Wisconsin, v ktorých doteraz nie je jasné, či sa vo voľbách prikloní na stranu republikánov či demokratov a mohli by tak byť rozhodujúce pre výsledok novembrových volieb.

Vanceov prejav sledoval z VIP tribúny aj Trump. Vanceova reč bola zlatým klincom programu, po nej sa straníci začali rozchádzať. Na odchod z pódia hrala skladba Don't Stop od kapely Fleetwood Mac. Stanica BBC to má za trúfalé, keďže rovnakú pieseň vo svojej kampani použil demokratický kandidát a neskorší prezident Bill Clinton.

Na republikánskom nominačnom zjazde vystúpil aj bývalý Trumpov ekonomický poradca Peter Navarro. Na scéne zožal búrlivý potlesk, len niekoľko hodín po tom, čo bol prepustený z väzenia na Floride. Tam si odpykával štvormesačný trest za to, že odmietol spolupracovať s vyšetrovateľmi útoku Trumpových priaznivcov na Kapitol zo 6. januára 2021, píše AFP.