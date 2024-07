ONLINE: ISW: Ruská propaganda pripravuje Rusov na 10-ročnú vojnu

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 876 dní Semper Fi: ukrajinskí mariňáci v akcii Video

Súhlasíte s tým, aby ukrajinská armáda útočila západnými zbraňami na Rusko? Západní spojenci z NATO povolili Ukrajine použiť dodané zbraňové systémy na útoky na vojenské ciele na území Ruska. Ide o ďalší z dôležitých míľnikov vo vojne. Rozhodnutie USA či Veľkej Británie možno považovať za odpoveď na ruské útoky na Ukrajinu zbraňami dovezenými z Iránu či KĽDR. Áno, je to správne rozhodnutie spojencov Nie, nesúhlasím s tým Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, je to správne rozhodnutie spojencov 57,8% Nie, nesúhlasím s tým 38,7% Neviem posúdiť 3,5%

Čítajte aj 875. deň: Zlyhala ruská ofenzíva v Charkovskej oblasti? Kremeľ musel vysvetľovať, čo sa tam deje

6:44 Mesto Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove sa v noci na štvrtok opäť stalo terčom útoku s použitím námorného dronu. Ruskom vymenovaný šéf miestnej administatívy Michail Razvožajev tvrdí, že útok bol odrazený.

V statuse na svojom konte v aplikácii Telegram Razvožajev uviedol že občania mohli počuť „hlasné zvuky“, lebo „naša armáda“ odrazila pokus o útok dronom. Dodal, že dron bol zničený.

Približne v rovnakom čase primátor čiernomorského prístavného mesta Novorossijsk Andrej Kravčenko oznámil hrozbu útoku s použitím námorných dronov. Miestnych obyvateľov vyzval, aby sa držali ďalej pobrežia.

Ukrajinské námorné drony už v minulosti útočili na ruské lode v blízkosti tohto prístavu, pričom narušili námornú dopravu v celej oblasti.

Pred dvoma týždňami sa v médiách objavila správa, že ukrajinské útoky prinútili ruskú Čiernomorskú flotilu k presunu takmer všetkých jej bojaschopných lodí z Krymu. Veliteľ ukrajinského námorníctva Olexij Nejižpapa vtedy uviedol, že takmer všetky hlavné bojaschopné vojnové lode Rusko presunulo z hlavnej základne Čiernomorskej flotily a drží ich v Novorossijsku, niektoré sú v Azovskom mori.

Medzičasom britská stanica BBC uviedla, že v súvislosti s možným raketovým útokom vyhlásili v noci na štvrtok poplach v desiatich regiónoch východnej, južnej a strednej Ukrajiny. O následkoch raketového útoku zatiaľ nie sú žiadne informácie.

Čítajte aj Milión dronov za rok? Na Rusov sa v ukrajinských pivniciach pripravuje armáda strojov

6:35 Ruské štátne spravodajské zdroje redakčne upravili komentáre podpredsedu Ruskej bezpečnostnej rady Dmitrija Medvedeva a tvrdili, že povedal, že ukrajinský štát už do roku 2034 nebude existovať, čo pravdepodobne podporí úsilie Kremľa pripraviť ruskú verejnosť na dlhú vojnu na Ukrajine a zároveň sľúbil, že Rusko dokončí svoj cieľ zničiť ukrajinskú štátnosť do 10 rokov, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Medvedev podľa ISW však výslovne nepovedal, že Ukrajina prestane existovať do roku 2034, ale ruské spravodajské médiá to takto interpretovali.

Spôsob, akým ruské médiá v súčasnosti upravujú Medvedevove vyhlásenia, má podľa ISW niekoľko dôsledkov. V prvom rade výslovný návrh, že Rusko bude schopné „zničiť Ukrajinu“ do roku 2034, je prísľubom pre ruskú verejnosť, že Rusko bude schopné vyhrať vojnu a dosiahnuť svoj cieľ zničiť ukrajinskú štátnosť do 10 rokov.

To opatrne nastavuje informačné podmienky a spoločenské očakávania pre vojnu, ktorá potrvá ďalšie desaťročie, no skončí sa vytúženým „víťazstvom“ Ruska. Tento ruský príbeh tiež priamo a silne podkopáva pokusy vybraných predstaviteľov Kremľa naznačiť, že Rusko je ochotné „rokovať“ o „mieri“ s Ukrajinou, a ďalej zdôrazňuje, že jediným želaným konečným cieľom vojny Kremľa je úplné zničenie ukrajinského štátu a ľudí, tvrdí ISW.

Ruský prezident Vladimir Putin starostlivo formuloval svoje ciele pre vojnu ako takú a požadoval, aby sa ukrajinské sily stiahli z územia, ktoré ruské sily nekontrolujú, ako podmienku akéhokoľvek druhu „mierových“ rokovaní, uviedol už skôr ISW.

Inštitút pre štúdium vojny z toho vyvodil záver, že Ukrajina ani Západ nemôžu očakávať rokovania s Ruskom o podmienkach Ruska, ak predpokladajú likvidáciu Ukrajiny a jej obyvateľov v najbližších desiatich rokoch.