Nová britská vláda si povolala európskych lídrov. Slovensko sa chce podieľať na obnove Ukrajiny

Británia zorganizovala toto stretnutie 47 lídrov aj v rámci svojej širšej snahy obnoviť vzťahy s európskymi susedmi po turbulenciách spôsobených brexitom.

Nová britská labouristická vláda sa momentálne usiluje o uzavretie bezpečnostného paktu s Európskou úniou (EÚ) a Starmer je odhodlaný podporovať európskych partnerov v pomoci Ukrajine vo vojne proti Rusku.

Briti posielajú proti Rusom Kráľa mora Video Británia pomôže Ukrajine v boji proti Rusku záchranárskymi a pátracími vrtuľníkmi Sea King. Je to po prvý raz, čo Londýn od začiatku invázie posiela Kyjevu helikoptéry. Pozrite si americkú verziu tohto vrtuľníka na videu US Marines. / Zdroj: US Marines

Toto stretnutie EPC podľa organizátorov formálne odštartuje nový prístup britskej vlády k Európe. „Len spolupráca nám umožní zabezpečiť naše hranice, poháňať ekonomiku a brániť naše demokracie,“ skonštatoval Starmer.

Premiér tiež avizoval, že sa na summite pripojí k zasadnutiu o migrácii, ktorému bude spolupredsedať talianska pravicová líderka Giorgia Meloniová. V Spojenom kráľovstve spôsobuje nelegálna migrácia značné napätie a spoločnosť tlačí na zmeny v azylovej politike.

Čítajte aj Starmer rozdrvil konzervatívcov. Čo urobí ako britský premiér s Putinom?

Odhaduje sa, že v roku 2023 vstúpilo do EÚ nelegálnou cestou viac ako 380.000 ľudí, čo je o 17 percent viac než v predchádzajúcom roku. Približne 41 percent z týchto prisťahovalcov pravdepodobne prišlo na malých člnoch cez centrálne Stredomorie, 26 percent po súši cez Balkán a 16 percent cez východné Stredomorie.

Stretnutie v Blenheimskom paláci, rodisku Winstona Churchilla, je neformálnejšie než mnohé medzinárodné summity. Starmer bude osobne rokovať s kľúčovými predstaviteľmi vrátane poľského náprotivku Donalda Tuska. Lídri sa zúčastnia aj na prijatí u kráľa Karola III., ktoré sa bude konať v Dlhej knižnici paláca.

Predchádzajúce summity EPC sa konali v Českej republike v Prahe (september 2022), v Moldavsku v Kišiňove (jún 2023) a v španielskej Granade (október 2023).

Čítajte aj Pellegrini vystúpil s prejavom na rokovaní rady NATO k Ukrajine

Slovensko má záujem podieľať sa na obnove Ukrajiny

Slovensko má záujem aktívne sa podieľať na obnove Ukrajiny, uviedol podpredseda vlády SR Peter Kmec, ktorý sa v Blenheimskom paláci v Británii zúčastní na štvrtom summite Európskeho politického spoločenstva. Ústrednou témou otváracieho plenárneho zasadnutia je Ukrajina. TASR o tom informovala Oľga Dúbravská z Národnej implementačnej a koordinačnej autority.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 64,1% Áno 26,5% Neviem 9,4%

„Pripravujeme systém finančnej podpory pre našich podnikateľov s cieľom zapojiť ich do projektov obnovy a rekonštrukcie,“ povedal Kmec, ktorý vo svojom vyhlásení zdôraznil aj dôležitosť budovania obchodných partnerstiev medzi krajinami a regiónmi, pričom je podľa neho nevyhnutné zmapovať potenciál slovenských spoločností a potreby na ukrajinskej strane a nájsť spoločné menovatele.

Pellegrini o Zelenskom: Dobrí susedia si musia v ťažkých časoch pomáhať Video Slovenský prezident Peter Pellegrini sa dnes v Bruseli stretne s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: TV Pravda/EÚ

„Slovensko ako krajina susediaca s Ukrajinou má dôležité postavenie ako most medzi Ukrajinou a EÚ, a preto je naším cieľom aj podpora prepojenosti, a to najmä investíciami do infraštruktúry a energetiky na východnom Slovensku,“ uviedol Kmec a dodal, že zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny je príležitosťou podporiť vzájomný rozvoj a stabilitu v celom regióne.

Témou v poradí štvrtého summitu je aj migrácia, ktorú Slovensko podľa Kmeca považuje za jednu z najväčších výziev pre Európsku úniu, pretože priamo vplýva na politickú stabilitu, bezpečnosť a sociálno-ekonomický rozvoj kontinentu.

Čítajte aj Pellegrini v Česku: Slovensko pomôže Prahe s muníciou pre Ukrajinu

Podpredseda vlády uviedol, že nová a komplexná celoeurópska migračná politika si vyžaduje holistický prístup, založený na osvedčených postupoch, ako je „posilnenie ochrany vonkajších hraníc, efektívna spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu a boj proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Fiala podpíše so Zelenským bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou

Premiér Petr Fiala (ODS) chce na stretnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Británii rokovať najmä s predstaviteľmi krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Prvýkrát sa stretne aj s novým britským premiérom Keirom Starmerom. Povedal to dnes novinárom pred odletom do Londýna. Potvrdil tiež, že v Británii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podpíše bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou.

Pellegrini sa vo Washingtone stretol so Zelenským Video Na summite NATO vo Washingtone sa slovenský prezident Peter Pellegrini stretol s ukrajinskou hlavou štátu Volodymyrom Zelenským. / Zdroj: TV Pravda

Štvrtého stretnutia EPC, ktoré zahŕňa štáty EÚ a ďalšie krajiny, sa zúčastnia zástupcovia zhruba 50 európskych štátov. Fiala tento formát označil za užitočný, cení jeho neformálnosť. „Nie sme tlačení tým, že by sme mali dospieť k nejakému záverečnému vyhláseniu, že by sme mali pevne stavenú agendu,“ uviedol Fiala. Hlavnou témou má byť bezpečnosť Európy, zástupcovia krajín sa budú baviť okrem iného aj o migrácii, energetike, posilňovaní demokratických inštitúcií alebo boji proti rôznym formám zahraničného zasahovania.

Čítajte aj Fiala: Keď bude Fico naplno v práci, môžeme začať hovoriť o rokovaní vlád

„Využijem príležitosť na rad rôznych bilaterálnych rokovaní. Chcem sa sústrediť skôr na rozhovory s tými účastníkmi, ktorí nie sú členmi Európskej únie, pretože s kolegami z Európskej rady sa vidíme pomerne pravidelne,“ povedal premiér. Chce sa zúčastniť okrúhleho stola nazvaného Obrana a ochrana demokracie. „Budeme diskutovať, ako lepšie v Európe čeliť dezinformáciám či zahraničnému zasahovaniu. Patrí to k závažnejším hrozbám, ktorým Európa teraz čelí,“ poznamenal Fiala.

Český predseda vlády už skôr oznámil, že v Londýne podpíše bilaterálnu bezpečnostnú dohodu s ukrajinským prezidentom Zelenským. Má niekoľko častí, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti a obrany, hospodárskej spolupráce alebo rozvoja technickej a finančnej spolupráce. Ukrajina, ktorá sa už tretí rok bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii, zatiaľ uzavrela dve desiatky bilaterálnych bezpečnostných dohôd s rôznymi krajinami, ďalšie plánuje.