Leyenová: Potrebujeme sa všetci zmobilizovať s jasným cieľom, v EÚ chce udržať demokratický stred

Veliteľ síl NATO: Nad Európou sa sťahujú temné mraky, ale Slovensko spravilo vstupom do aliancie úžasné rozhodnutie Video Pred 20 rokmi, 29. marca 2004, vstúpilo Slovensko do Severoatlantickej aliancie. Výročie zhodnotil počas svojej návštevy aj hlavný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) americký generál Christopher Cavoli. / Zdroj: TV Pravda, Foto: Veľvyslanectvo USA na Slovensku

„Európsku úniu, ktorú si zvolíme, nemožno zredukovať na otázku, či je potrebných viac či menej Európy. V dnešnej dobe potrebujeme úniu, ktorá je rýchlejšia a jednoduchšia, jednotnejšia a viac podporuje ľudí aj firmy,“ uviedla vo viac ako tridsaťstranovom dokumente von der Leyenová. „Potrebujeme úniu, ktorá koná tam, kde má pridanú hodnotu a kde sa všetci spoločne zmobilizujeme s jasným cieľom a spoločným poslaním – inštitúcie EÚ, národné a regionálne vlády, súkromný sektor, sociálni partneri, občania a občianska spoločnosť,“ dodala.

Program na roky 2024 až 2029 je rozdelený do niekoľkých kapitol. Jedna z nich nesie názov Nová éra pre európsku bezpečnosť a obranu. "Najlepšou investíciou do európskej bezpečnosti je investícia do bezpečnosti Ukrajiny. Finančná, politická a vojenská podpora od Európy musí vytrvať tak dlho, ako to bude potrebné, "píše sa hneď v úvode tejto kapitoly. Posledných niekoľko rokov bolo podľa šéfky EK pripomienkou toho, aký je mier krehký. Zároveň to znamenalo varovanie pre Európu, že by mala poskytovať viac prostriedkov na svoju obranu a ochranu.

„Naša práca v nasledujúcich piatich rokoch sa bude sústrediť na budovanie skutočnej Európskej obrannej únie. Členské štáty budú mať vždy zodpovednosť za svoje vlastné jednotky, od doktríny po ich nasadenie, ale Európa toho môže urobiť veľa, pokiaľ ide o podporu a koordináciu úsilia o posilnenie obranného priemyslu, inovácií a jednotného trhu,“ uvádza sa v texte. Von der Leyenová v ňom tiež potvrdzuje, že pre lepšiu koordináciu tejto práce na európskej úrovni vymenuje eurokomisára pre obranu, ktorý bude úzko spolupracovať s novou šéfkou úniovej diplomacie.