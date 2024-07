Poliaci by radi zostreľovali ruské rakety letiace na Ukrajinu. Ako a odkiaľ by plnili bojové úlohy?

Keby sa vláde vo Varšave rozviazali ruky, použila by časť svojich ozbrojených síl na ochranu napadnutej susednej Ukrajiny. Poľsko totiž pripúšťa, že by likvidovalo ruské rakety. Uvedomuje si však, že by potrebovalo súhlas spojencov v NATO.

Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski nedávno prezradil, že nápad oživil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. S touto možnosťou počíta nová dohoda o obrannej spolupráci medzi Varšavou a Kyjevom. „V tejto fáze je to myšlienka. Naša dohoda hovorí, že ju preskúmame," citovala Sikorského stanica BBC.

Samozrejme, že bojová oblasť pôsobnosti poľskej armády by bola prísne vymedzená, pretože v opačnom prípade by sa už dalo hovoriť o rozšírení vojny na jeden z členských štátov NATO. Poliaci by nepochybne pokrývali iba malú časť ukrajinského severozápadného vzdušného priestoru v blízkosti spoločných hraníc. Niektoré ruské rakety vystrelené z okolia Petrohradu na Ukrajinu dokonca na niekoľko sekúnd zvyknú presvišťať nad Poľskom. „Ukrajinci nás prosia, aby sme ich likvidovali ako bezprostrednú hrozbu, keď letia nad našou krajinou," ozrejmil Sikorski.

Jeden z prípadov: v marci tohto roku počas smršti ruských rakiet jedna preletela ponad Poľsko. Podľa záznamu z radarov to trvalo presne 39 sekúnd. Išlo o strelu s plochou dráhou letu vo výške 1000 až 2000 metrov v blízkosti poľského prihraničného mesta Oserdów.

Politici vo Varšave zároveň zdôrazňujú, že nemienia konať na vlastnú päsť. „Keby sme prijali rozhodnutie, muselo by to byť rozhodnutie spojencov. Nikdy by to nebolo svojvoľné rozhodnutie," povedal pre stanicu TVN poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Dosluhujúci generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dal jasne najavo, že to nepovažuje za dobrý nápad. Ubezpečil, že Severoatlantická aliancia zostane neochvejne po boku Ukrajinu s dodávkami ďalších zbraní proti ruskej agresii, ale odmieta sa stať stranou ozbrojeného konfliktu. „Podporíme Ukrajinu v ničení ruského vojenského letectva, ale priamo sa NATO nezapojí," podčiarkol podľa agentúry Reuters.

Zmienka o oživení myšlienky v úvode textu súvisí s tým, že Zelenskyj nie je prvý, kto prvý rozprával o zostreľovaní ruských rakiet. Prvá úvaha sa objavila najmenej pred desaťročím, keď funkciu poľského prezidenta vykonával v období 2010 – 2015 Bronislaw Komorowski (zrejme sa o tom špekulovalo za zatvorenými dverami v prípade ruského napadnutia Ukrajiny, ku ktorému nakoniec došlo vo februári 2022). „S návrhom zostreľovať ruské rakety prišiel generál Stanisław Koziej počas úradovania Komorowského. Je ťažké čakať, kým raketa prenikne cez poľské hranice, pretože vtedy je už naozaj neskoro. Táto hlavica môže explodovať. Nikdy nevieme, či je jadrová alebo konvenčná," povedal generál vo výslužbe Roman Polko pre denník Rzeczpospolita (Koziek bol vtedy vo funkcii šéfa poľského Národného bezpečnostného úradu, ktorý plní úlohy hlavy štátu ako vrchného veliteľa ozbrojených síl). Polko by považoval takýto postup poľskej armády za logický. „A neocitli by sme sa v nijakej vojne," dodal.

Čo si o tom myslia poľskí občania? Rzeczpospolita si objednal prieskum verejnej mienky, ktorý preň vypracovala agentúra SW Research. Respondenti dostali otázku, či by Poľsko malo zostreľovať ruské rakety letiace cez ukrajinský vzdušný priestor v prípade pravdepodobnosti, že zasiahnu jeho územie. „Súhlas vyjadrilo 57,5 % opýtaných, proti bolo 18,3 % a jasný názor nedokázalo zaujať zvyšných 24,2 %," informoval denník.

Ukrajinský vojenský analytik Oleksandr Musijenko sa nazdáva, že Poliaci by mohli svoje sily využiť dokonca aj na ukrajinskom nebi. Pre spravodajský server RBK-Ukrajina povedal, že poľské stíhačky americkej výroby F-16 by so súhlasom Kyjeva operovali nad Ľvovskom a Volyňskou oblasťou v čase masívnych ruských útokov. „Druhou možnosťou je presunúť systémy poľskej protivzdušnej obrany a vytvoriť bezletovú zónu nad Ukrajinou 50 – 100 kilometrov do hĺbky nášho územia," dodal Musijenko. Toto je však zjavne už scenár, s ktorým by poľská vláda nesúhlasila.