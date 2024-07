Stiahne sa Biden zo súboja o prezidentský post? Prezidentove okolie hovorí, že o tom 'dumá'

Americký prezident Joe Biden si začína pripúšťať, že by nemusel vyhrať novembrové voľby a že možno bude musieť z boja o najvyšší úrad odstúpiť, uviedol vo štvrtok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na niekoľko ľudí z prezidentovho okolia.

Prezident Joe Biden kráča po schodoch Air Force One na leteckej základni Dover v Delaware v stredu 17. júla 2024. Biden sa vracia do svojho domu v Rehoboth Beach (Delaware), aby sa po pozitívnom teste na COVID-19 izoloval.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na tri zdroje zase uviedla, že podľa niektorých predstaviteľov Demokratickej strany je Bidenovo odstúpenie z kampane už len otázkou času. Jeden zdroj Reuters doslova uviedol, že prezident o tejto veci „dumá“.

Jeden zo zdrojov NYT blízkych Bidenovi upozornil, že prezident sa ešte nerozmyslel, či z volebného boja naozaj odíde, keď tri týždne trval na tom, že nie je takmer nič, čo by ho k tomu mohlo prinútiť. Iný však uviedol, že „realita sa ukazuje“ a že by nebolo prekvapením, keby Biden čoskoro už urobil vyhlásenie, v ktorom by ako svojho nástupcu podporil viceprezidentku Kamalu Harrisovú.

Americké médiá počas dňa informovali, že bývalá šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová i súčasní lídri Demokratickej strany v Kongrese v uplynulých dňoch Bidenovi naznačili, že by mal vzdať boj o znovuzvolenie. Prezidentovi okrem iného povedali, že jeho kandidatúra by mohla demokratom uškodiť v kongresových voľbách. Podľa informácií denníka The Washington Post (WP) v zákulisí vyjadril pochybnosti o Bidenových nádejiach na víťazstvo tiež exprezident Barack Obama.

Najstarší prezident v dejinách USA zostáva pod tlakom straníckych kolegov tri týždne po katastrofálnej televíznej debate so svojím republikánskym rivalom Donaldom Trumpom, ktorá vyvolala medzi demokratmi paniku ohľadom jeho schopnosti viesť plnohodnotnú kampaň. Dvadsiatka demokratických zákonodarcov už verejne 81-ročného Bidena vyzvala, aby kandidatúru vzdal, postoj straníckych lídrov ale doteraz nebol príliš jasný.

O intervencii Pelosiovej informovala s odvolaním sa na štyri informované zdroje televízie CNN, podľa ktorej niekdajšia šéfka snemovne Bidenovi oznámila, že podľa prieskumov nemôže v novembrových voľbách Trumpa poraziť. Či mu priamo povedala, že by mal prezidentské kampane odstúpiť, nebolo jasné.

Podľa televízie ABC News to však pri oddelenom rozhovore urobil líder demokratov v Senáte USA Chuck Schumer. Schumerov tím správu priamo nevyvrátil, uviedol však, že „ak nie je zdrojom senátor Chuck Schumer alebo prezident Joe Biden, ide o číre špekulácie“.

S prezidentom sa stretol v sobotu, zatiaľ čo minulý štvrtok za Bidenom zavítal šéf demokratov v snemovni Hakeem Jeffries, napísal denník WP. Obaja lídri podľa tohto zdroja odkázali, že Bidenova kandidatúra môže ohroziť demokratov v súčasne konaných voľbách do Kongresu.

Rovnaké varovanie podľa CNN tlmočila aj Pelosiová. Biden jej v telefonickom rozhovore oponoval, že prieskumy mienky videl a že podľa nich vyhrať môže, uviedol jeden zdroj. Ďalší zdroj tvrdí, že Biden pri zmienke o prieskumoch zaujal defenzívny postoj. Podľa CNN ide o druhý známy rozhovor medzi kalifornskou zákonodarkyňou a Bidenom od prezidentovho televízneho duelu s Trumpom 27. júla.

Exprezident Obama, s ktorým Biden v rokoch 2009 až 2017 pôsobil ako viceprezident, sa bezprostredne po debate súčasnej hlavy štátu zastal. V posledných dňoch ale v súkromí vyjadril názor, že Bidenove šance na znovuzvolenie dramaticky klesli a že prezident musí dôkladne zvážiť vyhliadky svojej kandidatúry, napísal WP s odvolaním sa na viaceré informované zdroje.

Šéf Bieleho domu sa v debate opakovane zadrhával a nedokázal dokončiť niektoré myšlienky, čo len umocnilo pochybnosti o tom, či demokrat má pokračovať v súboji so 78-ročným Trumpom. Biden naň už pred debatou v prieskumoch preferencií mierne strácal a jeho strata po debate znovu narástla. Žiadny dramatický prepad jeho preferencií ale zatiaľ neprišiel.

Prezident trvá na tom, že v novembri bude kandidátom Demokratickej strany a že vek ho vo výkone funkcie neobmedzuje, akokoľvek sa jeho problémy s vyjadrovaním zjavne zhoršujú. Rozhodnutie o kandidatúre je v zásade na ňom, keďže už zvíťazil v demokratických primárkach. V uplynulých dňoch pokračoval v kampani, v stredu ju ale musel prerušiť pre ochorenie covid-19.

Definitívne by demokrati mohli Bidena potvrdiť ako kandidáta na prezidenta už zhruba o dva týždne, teda pred nominačným zjazdom konaným od 19. augusta. „Je na prezidentovi, aby sa rozhodol, či bude kandidovať. Všetci ho povzbudzujeme, aby sa rozhodol, pretože čas sa kráti,“ vyhlásila minulý týždeň Pelosiová, zatiaľ čo Biden trval na tom, že nikam neodchádza.

Hovorca Bieleho domu Andrew Bates na správu CNN o nedávnom telefonáte Pelosiovej s Bidenom nereagoval. „Prezident Biden je kandidátom (Demokratickej) strany. Plánuje zvíťaziť a teší sa na spoluprácu s demokratmi v Kongrese, aby presadil svoj program 100 dní na pomoc pracujúcim rodinám,“ uviedol Bates v odpovedi na žiadosť o komentár.

Prezident je však po intervenciách kongresových lídrov otvorenejší argumentom o ukončení kandidatúry, píše denník NYT s odvolaním sa na nemenovaných demokratov. „Biden nijako nedal najavo, že by menil názor ohľadom zotrvania v kampani, uviedli demokrati, je však ochotný počúvať hlavné body nových a znepokojivých prieskumov a pýta sa na to, ako by mohla zvíťaziť jeho viceprezidentka Kamala Harrisová,“ uviedol denník.