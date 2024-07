ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina je pripravená aj na Trumpa, tvrdej práce sa nebojíme

Musíme spolupracovať so Spojenými štátmi, aj keby prezidentské voľby v USA vyhral Donald Trump, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na otázku redaktora BBC, či by prípadné Trumpovo víťazstvo vo voľbách bolo pre Ukrajinu tvrdé, Zelenskyj odvetil, že Ukrajinci "sa tvrdej práce neboja".

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 877 dní Rusi prvýkrát ukázali úder bombou FAB-3000 Video

Súhlasíte s tým, aby ukrajinská armáda útočila západnými zbraňami na Rusko? Západní spojenci z NATO povolili Ukrajine použiť dodané zbraňové systémy na útoky na vojenské ciele na území Ruska. Ide o ďalší z dôležitých míľnikov vo vojne. Rozhodnutie USA či Veľkej Británie možno považovať za odpoveď na ruské útoky na Ukrajinu zbraňami dovezenými z Iránu či KĽDR. Áno, je to správne rozhodnutie spojencov Nie, nesúhlasím s tým Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, je to správne rozhodnutie spojencov 57,1% Nie, nesúhlasím s tým 39,4% Neviem posúdiť 3,4%

Čítajte viac 876. deň: Krvavá bitka o Dneper sa skončila. Británia uvalila sankcie na ruskú "tieňovú flotilu"

6:20 Víťazstvo Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách v Spojených štátoch by pre Ukrajinu bolo ťažké, ale Ukrajinci sú na takúto možnosť pripravení, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre BBC, ktorého úryvok britská verejnoprávna stanica v piatok zverejnila na svojom webe.

Trumpova voľba senátora J. D. Vancea za kandidáta na viceprezidenta jasne ukázala, ako by sa v prípade jeho víťazstva vo voľbách mohol premeniť postoj Washingtonu k Ukrajine, ktorá už tretím rokom čelí ruskej agresii na svojom území. Vance v jednom rozhovore v minulosti doslova vyhlásil: „Je mi naozaj jedno, čo sa stane s Ukrajinou, tak či onak,“ pripomína agentúra Reuters.

Zelenskyj, ktorý poskytol BBC rozhovor na okraji summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), Vanceov výrok komentoval slovami: „Možno naozaj nevie, čo sa na Ukrajine deje, ale my musíme so Spojenými štátmi spolupracovať.“

Na otázku redaktora, či by prípadné Trumpovo víťazstvo vo voľbách bolo pre Ukrajinu tvrdé, Zelenskyj odvetil, že Ukrajinci „sa tvrdej práce neboja“.

Administratíva súčasného prezidenta Joea Bidena v priebehu konfliktu poskytuje Ukrajine zbrane a potrebné vybavenie, hoci dodávky americkej pomoci boli niekoľko mesiacov zablokované pre spory v americkom Kongrese.

Trump v rámci svojej predvolebnej kampane opakovane tvrdí, že by v prípade svojho víťazstva vo voľbách ukončil rusko-ukrajinský konflikt „za jediný deň“ dohodou pri rokovacom stole ešte pred nástupom do Bieleho domu. Vyhlásil tiež, že keby bol v prezidentskom úrade vo februári 2022, keď Moskva poslala svoje vojská na Ukrajinu, k žiadnej vojne by vôbec nedošlo.

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpi v piatok pred novou britskou vládou, ktorú oboznámi so situáciou na bojisku vo svojej krajine. Oznámila to vo štvrtok neskoro večer kancelária nového britského premiéra Keira Starmera, píše agentúra AFP.

Zelenskyj tak bude prvým oficiálnym hosťom na Downing Street od vtedy, ako sa Starmer 5. júla stal novým premiérom, uvádza AFP. Ukrajinský prezident zároveň bude aj prvým zahraničným lídrom, ktorý osobne vystúpi pred britským vládnym kabinetom od roku 1997, keď tak učinil vtedajší americký prezident Bill Clinton.

„Ukrajina je a vždy bude v centre programu tejto vlády, a preto je len vhodné, že prezident Zelenskyj prednesie historický prejav pred mojím kabinetom,“ povedal Starmer.

Jeho kancelária na Downing Street avizovala, že Zelenskyj na tomto mimoriadnom zasadnutí bude britským ministrom hovoriť o potrebe posilnenia tzv. európskej obrannej základne, aby tak bolo možné prekonať hrozbu, ktorú predstavuje Rusko.

Zelenskyj by mal podľa britských predstaviteľov, ktorých cituje agentúra Reuters, taktiež uvítať britskú iniciatívu zameranú na potlačenie aktivít tzv. ruskej tieňovej flotily pozostávajúcej z približne 600 ropných tankerov, ktoré obchádzajú medzinárodné sankcie a prevážajú ropu a ropné produkty z Ruska do tretích krajín. Denne takto prevezú až 1,7 milióna barelov ropy a Moskve prinášajú značné zisky.

Podľa Londýna ide často o staré plavidlá, ktoré používajú nebezpečné a klamlivé praktiky, ako napríklad vypnutie systémov na sledovanie ich polohy. Británia vo štvrtok oznámila, že na svoj sankčný zoznam pridala 11 takýchto plavidiel.

Downing Street zároveň informovala, že približne 44 európskych krajín a tiež Európska únia sa na štvrtkovom summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Blenheimskom paláci v anglickom Oxfordshire dohodli, že „budú spolupracovať s cieľom vyriešiť problému využívania takýchto nelegálnych plavidiel, ktoré predstavujú významné bezpečnostné a environmentálne hrozby aj pre európske vodné cesty“.

Starmer by mal okrem toho Zelenskému povedať, že Spojené kráľovstvo podnikne v nadchádzajúcich mesiacoch ďalšie kroky, aby ešte viac potlačilo vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina.