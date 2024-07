Židov pobúrila reklama na športovú obuv, hnevá sa aj izraelská vláda. Prečo im prekáža slávna modelka?

Bol to úmysel alebo chýbajú zmysel pre pochopenie súvislosti medzi krvavou udalosťou a pôvabnou modelkou? Svetoznáma firma Adidas vo svojej najnovšej reklame propaguje retrokolekciu športovej obuvi v spojitosti s olympiádou, ktorá sa v roku 1972 uskutočnila v Mníchove. Legendárny výrobca pravdepodobne načasoval začiatok predaja pred blížiacimi sa letnými hrami v Paríži. Môže to byť šikovný marketingový ťah, ale reč je o inom.

Adidas si vybral do reklamy modelku Bellu Hadidovú, 27-ročnú rodáčku z Washingtonu s americkým občianstvom, ktorá po otcovi zdedila palestínsky pôvod (jej matka pochádza z Holandska). Na fotografii pózuje v priliehavom športovej úbore bielej farby s čiernymi typickými tromi pruhmi Adidasu ale jej poslaním je zaujať zákazníkov tým, čo má na nohách. „Dávame Belle Hadidovej kvety v SL 72," oznamuje reklamný text. Ide o značku športovej obuvi, modelka s kyticou v ruke ju predvádza v červenej farbe s tromi bielymi pruhmi.

Model tenisiek SL 72 sa spája s olympiádou v roku 1972, ktorá sa zapísala do dejín viac jednou obrovskou tragédiou ako mnohými skvelými výsledkami športovcov. Palestínski náboženskí fanatici zajali členov olympijskej výpravy z Izraela, rozuzlenie drámy dopadlo veľmi krvavo. Pri zbabranom zásahu protiteroristického komanda zabili jedenásť Izraelčanov.

V čom spočíva problém medzi reklamou Adidasu a Hadidovou, ktorá, mimochodom, patrí medzi desať najlepšie zarábajúcich modeliek na celom svete? Kráska sa netají ostrou kritikou židovského štátu. Niekedy až takou, že prekračuje červené čiary. Napríklad v máji 2021 na sociálnej sieti napísala, že Izrael nie je štát, ale územie obsadené kolonizátormi, ktorí robia etnické čistky a uplatňujú politiku apartheidu voči palestínskemu ľudu.

Po 7. októbri minulého roku, keď teroristi z Hamasu pozabíjali stovky civilistov v Izraeli, Hadidová odsúdila tento masaker. Po odplate vojska židovského štátu v Pásme Gazy smútila zase podobne za palestínskymi obeťami.

Isté je, že v židovskej komunite nemajú radi Hadidovú. Spojiť ju s olympiádou v roku 1972, keď Palestínčania zavraždili jedenásť Židov, je podľa nich neprípustné. „Hadidová a jej otec často šíria urážky Židov a antisemitské konšpirácie," upozornila izraelská vláda na sociálnej sieti X (donedávna Twitter). Medzi publicistami je šokovaný napríklad americký športový komentátor Dan Wolken: „Príspevky Hadidovej na sociálnej sieti Instagram, kde má 61 miliónov sledovateľov, bývajú plné invektív proti Izraelu, falošných tvrdení a antisemitizmu," poznamenal na webovej stránke novín USA Today Sports.

Jedna krajšia ako druhá, sestry Hadidové žiarili v New Yorku Video

Podľa zahraničných médií sa Hadidová zatiaľ ku kritike súvisiacej s jej účinkovaním v reklame nevyjadrila. S reakciou však už prišla firma Adidas. „Reklamná kampaň SL 72 oslavuje našu ľahkú bežeckú obuv navrhnutú pred viac ako päťdesiatimi rokmi. Uvedomujeme si, že došlo k spojeniu s tragickými historickými udalosťami, aj keď to je celkom neúmyselné. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorých to rozrušilo alebo v nich vyvolalo pocit úzkosti," citovala agentúra DPA zo stanoviska Adidasu. Táto nemecká firma, ktorú v roku 1920 založil Adolf Dassler, dodala, že prehodnotí svoju propagáciu retrokolekcie športovej obuvi. S rokom 1972 ju spája nielen olympiáda v Mníchove, ale v prípade jej pôsobenia na trhu v prvom rade to, že vtedy prvýkrát predstavila na výrobkoch trojlístok ako svoje logo. Po roku 1990 ho nahradila tromi pruhmi.