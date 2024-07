Britský expremiér Johnson verí, že Trump dokáže 'zobchodovať' s Putinom mier na Ukrajine. Ako?

„Nech už niektorí republikáni o Ukrajine v minulosti povedali čokoľvek, verím, že Trump chápe realitu: že porážka Ukrajiny by bola obrovskou porážkou Ameriky. Nejde len o zánik slobody a demokracie, týchto základných amerických hodnôt a zotročenie ukrajinského ľudu – hoci tento výsledok by bol sám o sebe pochmúrny. Ide o dlhodobé dôsledky víťazstva Putina – praktický dopad tejto katastrofy na Európu, Ameriku a svet. Ak Putin vyhrá na Ukrajine, samozrejme sa tam nezastaví,“ napísal Johnson.

Ak sa ukáže, že NATO zlyhalo na Ukrajine a ak bude vidieť, že Amerika zlyhala, potom kto si bude istý, že aliancia sa zastane svojich vlastných členov, pýta sa Johnson.

„Ukrajinci ukázali, že môžu a vyhrajú. V Charkovskej oblasti aj dnes opäť tlačia Putina späť a od Rusov v Donecku vyberajú obrovskú daň. Ich hrdinstvo je neuveriteľné. Vojna však trvá už príliš dlho a jej cena je obrovská v prípade životov, v ekonomickej biede a nestabilite. Verím, že Trump to môže ukončiť – za správnych podmienok pre Ukrajinu a Západ. Zdôrazňujem, že si nemôžem byť istý, čo presne by urobil, keby bol zvolený. Ale toto by mohol urobiť,“ píše Johnson a hovorí o posilnení Západu a zároveň o posilnení Ukrajiny.

Johnson chce, aby Trump povolil používať Ukrajincom rakety ATACMS na údery hlboko v Rusku, aby zasiahli ruské letiská, odkiaľ štartujú lietadlá s kĺzavými bombami, ktoré Ukrajincom pôsobia veľké straty „a potom, keď bude Putin opäť zatlačený späť, mohol by mu ponúknuť obchod“.

„Putin by sa musel stiahnuť aspoň k hraniciam pred inváziou v roku 2022 a aby sa predišlo budúcim konfliktom a neistote, zvyšok Ukrajiny by musel byť uznaný za slobodnú krajinu, ktorá by si mohla vybrať svoj osud v rámci EÚ a NATO,“ uviedol britský expremiér.

„Ukrajinci majú v zbrani viac ako milión ľudí. Už si dobre zvykli na prácu s vybavením NATO a sú najúčinnejšou protiruskou silou na svete. Keď sa vojna skončí, nie je dôvod, prečo by ukrajinské sily nemali doplniť časť zo 70 000 amerických vojakov, ktorí sú stále v Európe. To by Trumpovi umožnilo ušetriť peniaze a priviesť americké sily domov a prinútiť Európanov, aby urobili viac pre vlastnú obranu: jeden z jeho kľúčových cieľov,“ radí Trumpovi Johnson.

„Čo by Rusko dostalo na oplátku? Verím, že existujú všetky druhy stimulov, ktoré by mohli s Putinom fungovať. Samozrejme, mohol by tvrdiť, že "špeciálna vojenská operácia“ – teda invázia – bola úspešná a že denacifikoval Ukrajinu. Pre rusky hovoriacich by mohla existovať špeciálna ochrana." píše Johnson.

„Predovšetkým s Trumpom v Bielom dome je reálna perspektíva nejakého globálneho zblíženia s Ruskom a s Putinom návrat do čias, keď Rusko bolo rešpektovaným partnerom G8 a dokonca NATO. Ale existuje len jeden spôsob, ako dosiahnuť tento výsledok – prostredníctvom sily. Washington pod Trumpom bude musieť ukázať, že medzinárodné hranice musia byť rešpektované a že sovietske impérium nemožno obnoviť silou,“ uviedol Johnson a dodal, že" výhra pre Ukrajinu – správne zvládnutá – by mohla paradoxne vydláždiť cestu k novému a oveľa lepšiemu vzťahu s Ruskom. To by bola veľká výhra pre Ameriku a pre celý svet."