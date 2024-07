Starnúca Ázia: Čína prerába škôlky na zariadenia pre seniorov. Mladí Japonci sa nechcú brať, vláda zisťuje prečo

Ľudia v pokročilom veku sa pohupujú v rytme starých melódií v bývalej materskej škôlke v severnej Číne, ktorá bola prestavaná na voľnočasové centrum pre dôchodcov. V tomto zariadení v provincii Šan-si detský smiech nahradila múdrosť nových klientov v zrelom veku.

"Problém sa stal obzvlášť zrejmým s neustálym poklesom počtu zapísaných detí. Keď sa moja škôlka vyprázdnila, rozmýšľala som, ako ju čo najlepšie využiť, "povedala agentúre AFP 56-ročná riaditeľka zariadenia Li Siou-Ling.

Škôlku v regionálnej metropole Taiwan-Jüan založila v roku 2005 a chodilo do nej až 280 detí, vlani ju však zatvorila. Potom však zariadenie prešlo premenou a v decembri sa znovu otvorilo, tentoraz ako voľnočasové centrum pre dôchodcov. Dochádza do neho asi stovka seniorov, ktorí sa venujú hudbe, tancu a ďalším aktivitám. „Prichádzajú, aby si splnili niektoré svoje sny z mladosti,“ hovorí pani Li.

Ekonomika založená na senioroch

V minulom roku sa v Číne výrazne zvýšil počet seniorov, podľa oficiálnych štatistík pribudlo takmer 17 miliónov ľudí vo veku 60 rokov a viac. Podľa výskumnej skupiny Economist Intelligence Unit tvorí táto veková skupina v Číne už viac ako 20 percent populácie a do roku 2035 sa jej podiel zvýši takmer na tretinu.

Peking plánuje do roku 2025 vytvoriť národný systém starostlivosti o seniorov, v krajine však chýbajú domovy dôchodcov a medzi jednotlivými regiónmi sú veľké rozdiely. Na júl je naplánované aj veľké ekonomické stretnutie, ktoré sa bude zaoberať práve seniormi.

Vláda odhaduje, že výrobky a služby pre seniorov – od špecializovanej turistiky až po modernú lekársku starostlivosť – by mohli mať do roku 2035 hodnotu 30.000 miliárd jüanov (96 biliónov korún). Vláde sa však nedarí oživiť klesajúcu pôrodnosť, ktorá je jedným z hlavných faktorov nevyrovnanej demografickej situácie v Číne.

Riaditeľka škôlky Li Siou-ling nostalgicky spomína na časy, keď sa jej škola hemžila neposlušnými deťmi. „Mala som to tu naozaj rada,“ hovorí s tým, že aj kvôli týmto spomienkam zatiaľ nevyhodila detský nábytok.

Znovu mladí

Lektorka modelingu ide na čele sprievodu žien s dokonalými účesmi, v tradičných šatách a s ružovými papierovými dáždnikmi. V inej triede sedia žiaci v polkruhu a za sprievodu socialistických piesní hrajú na africké bubny.

Šesťdesiattriročná Che Jing si v centre našla nových priateľov a hovorí, že jej miestne aktivity pomohli prekonať nedostatok sebavedomia po odchode do dôchodku. „Mala som dojem, že môj kultúrny život je veľmi ochudobnený, že nemá veľký zmysel ďalej žiť. Ľudia tu ale len nečakajú, kým zostarnú,“ hovorí Che.

Podľa vládnych údajov bolo v minulom roku v Číne zatvorených takmer 15-tisíc materských škôl, počet zapísaných žiakov klesol v porovnaní s rokom 2022 o 5,3 milióna. V priemyselnej provincii Šan-si, kde počet obyvateľov klesá, vlani zomrelo o 78-tisíc ľudí viac ako sa ich tam narodilo.

Z kultúrneho centra ale ešte úplne nezmizli všetky známky jeho predchádzajúceho účelu. V niektorých miestnostiach stoja malé palandy a pozdĺž pestrofarebných stien sú vyrovnané maličké lavice. Zostal tu ale nielen nábytok, ale tiež učitelia, medzi nimi aj Jen Si, predtým učiteľka, dnes lektorka.

„Malé deti veria všetkému, čo sa im povie, ale starší ľudia vedia, čo chcú. Musím viac premýšľať o tom, ako s nimi komunikovať,“ hovorí učiteľka Jen.

Podľa miestnych médií niekoľko ďalších škôl po celej Číne prešlo z predškolského vzdelávania na vzdelávanie starších ľudí. Šesťdesiatpäťročná návštevníčka centra Sun Lin-č' je presvedčená, že vysoké školy pre starších ľudí sú potrebné. „Mám dojem, že som zase mladá,“ hovorí.

Demografická kríza v Japonsku

Japonská vláda začala konzultácie s mladými ľuďmi, aby zistila, prečo nechcú uzatvárať manželstvo. Japonsko sa totiž stále potýka s demografickou krízou, ktorá by mala v najbližších desaťročiach vyústiť do prudkého poklesu počtu obyvateľov. Podľa skorších prieskumov majú mladí Japonci málo príležitostí oboznámiť sa s potenciálnymi partnermi a obávajú sa vysokých životných nákladov, napísal portál The Guardian.

Agentúra pre deti a rodinu, ktorá začala činnosť v apríli 2023, zorganizovala v piatok prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má podporiť mladých ľudí v ich snahe nájsť si partnera prostredníctvom zoznamiek, dohadzovania a ďalších prostriedkov. Medzi účastníkmi boli mladí Japonci, ktorí o manželstve v budúcnosti uvažujú, a odborníci.

Vláda si uvedomila, že predstavy o manželstve medzi mladými ľuďmi sa líšia od toho, čo bolo kedysi považované za štandard, uviedol jeden z predstaviteľov agentúry. Vláda zisťovala názory odborníkov a teraz chce poznať aj názory slobodných ľudí.

Agentúra citovala výsledky prieskumu medzi slobodnými ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov, z ktorých vyplýva, že 43,3 percenta mužov a 48,1 percenta žien uviedlo, že v roku 2021 nemali možnosť oboznámiť sa s potenciálnymi partnermi. Mnohí z nich povedali, že neurobili nič pre zvýšenie svojich šancí, napríklad sa nezúčastnili zoznamovacích akcií alebo nepožiadali priateľov o zoznámenie.

Vzhľadom na to, že sa v Japonsku rodí pomerne málo detí nezosobášeným ľuďom, je úbytok sobášov uvádzaný ako významný dôvod nízkej pôrodnosti a ubúdajúcej a starnúcej populácie.

V roku 2023 počet sobášov v krajine so 125 miliónmi obyvateľov prvýkrát od 30. rokov 20. storočia klesol pod 50-tisíc. Počet narodených detí medzitým klesol o 5,1 percenta na 758 631, čo je nové rekordné minimum, a takmer dosiahol hodnotu 755.000, ktorú Národný inštitút pre výskum obyvateľstva sociálneho zabezpečenia predpovedal pre rok 2035.

Prieskumy ukázali, že mnoho mladých Japoncov sa zdráha uzavrieť manželstvo alebo založiť rodinu kvôli obavám z vysokých životných nákladov vo veľkých mestách, nedostatku dobrých pracovných miest a pracovnej kultúre, ktorá sťažuje obom partnerom mať prácu alebo ženám vrátiť sa po narodení detí do zamestnania na plný úväzok.

Miestne samosprávy na to reagujú rôznymi opatreniami, od dennej starostlivosti o deti až po dohadzovacie služby. V júni tokijská metropolitná vláda oznámila, že už tento rok v lete spustí zoznamovaciu aplikáciu.

Ekonóm Takaši Kadokura na spravodajskom blogu Yahoo Japan uviedol, že snahy miestnych samospráv o podporu sobášov nefungujú a sobášov nepribúda, pretože rastie počet ľudí pracujúcich mimo pracovného pomeru, pre ktorých je finančne ťažké založiť rodinu.