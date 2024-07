Najhorší výpadok IT systémov v histórii: Kto zaplatí škody, ktoré napáchal?

Postihnuté bolo veľké množstvo odvetví, od leteckých spoločností po finančné služby, napísal server Sky News.

Trochu prekvapujúco klesli akcie spoločnosti CrowdStrike, ktorá je v centre výpadku, iba o 11 percent, zatiaľ čo počas predobchodnej fázy sa prepadli dvakrát toľko. To naznačuje, že investori sú dostatočne presvedčení o tom, že firma bude schopná po tejto katastrofe zachrániť svoju povesť a hlavne nebude mať na krku odškodnenie. Dôvodov je hneď niekoľko.

Prvým z nich je, že tak skoro po výpadku nie je možné stanoviť samotnú výšku strát, ktoré kvôli nemu vznikli. Po druhé, aj keď boli podniky alebo spotrebitelia výpadkom postihnutí, nebude vždy jednoduché preukázať, že všetky vzniknuté straty boli dôsledkom výpadku. Po tretie, existuje predpoklad, že CrowdStrike bude krytý poistením.

Najzávažnejšie straty pravdepodobne utrpel letecký priemysel. Kľúčovou otázkou je, kam a odkiaľ chceli ľudia cestovať, pretože pravidlá odškodnenia sa v Spojených štátoch a Európskej únii líšia. Nie je tiež jasné, u koho sa cestujúci majú domáhať odškodnenia.

Hoci by sa náhrada mala zvyčajne požadovať v prvom rade od samotných leteckých spoločností, aerolinky – ako upozornila skupina na ochranu spotrebiteľov Which? – môžu argumentovať tým, že nie sú povinné platiť náhradu za oneskorené alebo zrušené lety, pretože išlo o „mimoriadne okolnosti“.

Na modrej obrazovke sa zobrazuje správa o rekuperácii systému Microsoft Windows na medzinárodnom letisku Barajas v Madride, Španielsko, piatok 19. júla 2024.

To môže viesť k tomu, že niektorí cestujúci, ktorí si letenku rezervovali prostredníctvom kreditnej karty, budú musieť zisťovať, či majú nárok na ochranu nákladov, ktoré možno vymáhať. Dá sa tiež očakávať spory o to, či cestujúci s cestovným poistením využijú krytie za narušenie cesty – čo nie všetky poistky umožňujú. Poisťovne samy utrpeli v súvislosti s výpadkom jedny z najväčších poklesov cien akcií.

Nie je tiež vôbec isté, či sú škody vzniknuté v dôsledku tejto udalosti vôbec poistené. Ak áno, bude to pravdepodobne v rámci kybernetickej poistky, ktorá sa výslovne vzťahuje na stratu príjmov v dôsledku prerušenia služieb poskytovateľa – tretej strany. Formulácia sa tiež môže konkrétne vzťahovať na škodlivý útok na poskytovateľov softvéru alebo IT služieb a tiež na dobu, počas ktorej bol systém mimo prevádzky. Veľa takýchto poistných zmlúv kryje straty až potom, ako je systém mimo prevádzky počas šiestich až dvanástich hodín.

Ďalšou kľúčovou oblasťou pre odškodnenie bude pravdepodobne sektor finančných služieb, aj keď sa zdá, že nebol príliš postihnutý. Ako v piatok klientom oznámila Jennifer McKeownová, hlavná globálna ekonómka spoločnosti Capital Economics, narušenie finančných trhov bolo minimálne: „Odvetvia so silnými podpornými IT systémami budú v najlepšej pozícii, aby pocítili iba menšie a krátkodobé dopady. To by mohlo vysvetľovať, prečo bol dopad na finančné trhy zatiaľ malý – všimnite si napríklad, že londýnska burza tvrdí, že nebola takmer zasiahnutá,“ povedala.

Ďalším dôvodom pre nevýrazný vplyv na trhy bolo podľa nej to, že George Kurtz, zakladateľ a šéf spoločnosti CrowdStrike, vylúčil možnosť kybernetického útoku. Analytici napriek tomu očakávajú značný zásah pre samotnú spoločnosť CrowdStrike, a to aj z hľadiska nákladov na odstránenie problému a následných investícií do obnovenia jej reputácie. Spoločnosť disponovala povestne vysokým marketingovým rozpočtom.

Niektorí analytici sa však domnievajú, že širší IT sektor by mohol z výpadku profitovať. „Podniky pravdepodobne preveria svoje schopnosti reagovať na incidenty a potrebu mať záložné plány. Predpokladáme, že cyklus výdavkov sa bude riadiť mimoriadnymi udalosťami,“ povedal Shaun Eyal, výkonný riaditeľ a hlavný analytik pre odvetvie komunikačného, bezpečnostného a infraštruktúrneho softvéru u spoločnosti TD Cowen.

Nie je teda zďaleka jasné, aké budú finančné dôsledky tohto výpadku – a už vôbec nie, kto účet uhradí. Je známym javom, že po nechvalne preslávenom zločine zbraní v USA stúpa predaj zbraní a s ním aj akcie výrobcov strelných zbraní a streliva. Podobne ironické by bolo, keby odvetvie informačných technológií profitovalo zo zvýšených výdavkov klientov po tomto výpadku.