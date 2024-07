Teddyho Roosevelta nezmohol ani atentát. Pokojne rečnil s guľkou v hrudi

Donald Trump je už siedmym prezidentom v americkej histórii, ktorého zasiahla strela atentátnika. Štyria to neprežili, traja vyviazli so zranením. Podobné šťastie ako Trump, ktorému iba krvácalo ucho, mal pred 112 rokmi Theodore Roosevelt. Keď ho útočník strelil do hrude, pokojne sa odviezol na míting s voličmi a predniesol takmer hodinový prejav. Na to, aby vyhral voľby, to však nestačilo.

Atentát na Theodora Roosevelta mal nezvyčajný priebeh. V čase, keď sa stal, nebol už Teddy, ako ho prezývali, hlavou štátu. Biely dom viedol v rokoch 1901 až 1909 a funkcie sa ujal vďaka inému atentátu – na prezidenta Williama McKinleyho. Roosevelt bol jeho zástupcom, a tak úrad prezval a osvedčil sa. Bol veľmi obľúbený, dodnes ho zaraďujú do pätice najlepších prezidentov USA.

Po trojročnej prestávke sa opäť rozhodol uchádzať o najvyšší post v štáte, a keď medzi republikánmi došlo k rozkolu, založil si vlastnú Progresívnu stranu. Stal sa jej kandidátom na prezidenta a s vervou, ako to mával vo zvyku, sa vrhol do volebnej kampane.

Jedna guľka nestačí

Míting s voličmi ho čakal i v Milwaukee, v najväčšom meste amerického štátu Wisconsin. V pondelok 14. októbra 1912, krátko po 20. h vyšiel z hotela a pohol sa k autu, ktoré ho malo odviezť na stretnutie s občanmi.

V dave prizerajúcich sa ľudí bol aj 36-ročný John Schrank z New Yorku. Nenápadne sa priblížil k bývalému prezidentovi, vytiahol revolver kalibru 38 a vystrelil.

Foto: Library of Congress Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt (1858 - 1919) bol americkým prezidentom v rokoch 1901 až 1909. Keď sa uchádzal o tretie funkčné obdobie v Bielom dome, stal sa obeťou atentátu.

Roosevelt práve nasadal do auta a klobúkom mával prívržencom, keď ho zasiahla guľka. Prešla jeho ťažkým kabátom, puzdrom na okuliare a hrubými papiermi, kde mal napísaný príhovor. To ju tak stlmilo, že síce prenikla do hrudníka, ale poškodila iba prsný sval a uviazla pri štvrtom rebre vpravo.

Druhý výstrel už nezaznel, na útočníka sa pohotovo vrhol Rooseveltov stenograf a ďalší ľudia, ktorí ho odzbrojili.

Exprezident sa na chvíľu zatackal, no oprel sa o dvere, aby získal rovnováhu. Ľudia okolo sa medzitým tak rozvášnili, že by boli Schranka azda i zlynčovali, keby nebol zasiahol chladnokrvný Teddy.

„Nevie, čo robí. Nebite to úbohé stvorenie. Priveďte ho ku mne,“ zvolal Roosevelt podľa správ v dobových novinách. „Obeste ho! Zabite ho!“ kričal dav, ale politik zdvihol ruku, aby ich upokojil.

Prikročil k mužovi, ktorý sa ho pokúsil zavraždiť, a spýtal sa ho, prečo to spravil. Keď nedostal odpoveď, prenechal ho policajtom s upozornením, aby mu neublížili.

Potom nastúpil do auta a pokračoval v programe. Počas jazdy si však všimol, že krváca. „Vyzerá to, že ma trafil, no myslím, že to nie je nič vážne,“ oznámil pokojným hlasom.

Jeho sprievod trval na tom, aby sa vrátili, ale odmietol. „Bude to možno môj posledný prejav k ľuďom, takže kým je mi dobre, ideme do haly,“ rozhodol 54-ročný politik.

Foto: Milwaukee Journal Sentinel John Schrank John Schrank, vlastným menom Johann Nepomuk Schrank (1876 - 1943), za útok na Roosevelta skončil v nemocnici pre psychicky chorých zločincov.

Historici sa domnievajú, že ako vzdelanec a vojnový veterán s vášňou pre prírodné vedy dobre odhadol svoj stav. Vedel, že ak nevykašliava krv, guľka neprenikla do pľúc, a tak usúdil, že nie je v bezprostrednom ohrození.

Po príchode do haly ho krátko vyšetril jeho osobný lekár, ktorý mu radil, aby príhovor zrušil a nechal sa odviezť do nemocnice, ale nesúhlasil.

Napokon to bol asi aj jeho prejav – 50 zložených stránok papiera, ktoré mal vo vrecku vesty, čo mu zachránilo život. A tak si na ranu iba priložil vreckovku a predstúpil pred tisíce divákov v auditóriu.

Uvádzač na pódiu im povedal o atentáte, a keď neverili, Roosevelt si rozopol sako, aby videli, že krváca. „Na zabitie losieho býka jedna guľka nestačí,“ pochválil sa skúsený poľovník.

Neúspech vo voľbách

Prejav napokon dokončil, hoci mal košeľu celú od krvi a začínal sa triasť. Následné vyšetrenie a röntgen v nemocnici potvrdili, že guľka naozaj nezasiahla pľúca. Na ďalšiu liečbu ho previezli do Chicaga, pričom celú cestu žartoval, čítal si a hovoril o triviálnom zranení.

Foto: Library of Congress Theodore Roosevelt Röntgenová snímka Rooseveltovho hrudníka s vyznačenou guľkou pri štvrtom rebre na pravej strane.

Lekári došli k záveru, že exprezident bol ako športovec a nefajčiar vo výbornej kondícii. Guľka netlačila na nijaké nervy ani neohrozovala žiadny orgán, a tak ju nebolo treba vyoperovať.

Taký zákrok bol totiž v časoch, keď ešte neexistovali antibiotiká, spojený s veľkým rizikom infekcie či otravy, následkom čoho skonal i Rooseveltov predchodca na čele štátu McKinley.

Krátko nato sa Teddy vrátil do volebného boja, ale aj keď mu po atentáte stúpla popularita, na víťazstvo to bolo málo. Už o tri týždne po útoku sa konali voľby a Roosevelt skončil druhý – predbehol síce republikánskeho kandidáta, no v Bielom dome sa usadil demokrat Woodrow Wilson.

Teddy sa tam už nikdy nevrátil, hoci to opäť skúšal. Zomrel v januári 1919 ako 60-ročný na pľúcnu embóliu.

Páchateľ atentátu dopadol neslávne. Tvrdil, že chcel Roosevelta zabiť na výstrahu pred všetkými, ktorí by ako diktátori zatúžili vládnuť po tretí raz. Lekári však čoskoro začali pochybovať o jeho psychickom zdraví.

Foto: Library of Congress Theodore Roosevelt Správa o atentáte na exprezidenta v dobových novinách z roku 1912.

Schrank, rodák z Bavorska, ktorý sa do USA presťahoval s rodičmi ešte ako dieťa, totiž vyhlasoval, že sa mu vo sne zjavil duch McKinleyho a naviedol ho, aby sa jeho nástupcovi pomstil.

Za pokus o vraždu by si odsedel nanajvýš 15 rokov za mrežami, no ako duševne chorý strávil zvyšok života v nemocnici pre psychicky chorých kriminálnikov.

Bol vzorným pacientom, takže mu neskôr povolili občasné vychádzky, za celých 31 rokov ho však nikto nenavštívil a nedostal jediný list. Zomrel prirodzenou smrťou v septembri 1943.