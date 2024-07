Trump po atentáte opäť v kampani, bavil sa na účet demokratov

Trump sa na mítingu v meste Grand Rapids v Michigane, kde prvýkrát vystúpil spoločne s republikánskym kandidátom na viceprezidenta J. D. Vanceom, vrátil k útočnej rétorike a vysmial sa demokratom i prezidentovi Bidenovi, napísala agentúra DPA.

„Práve v tejto chvíli sa šéfovia Demokratickej strany zbesilo snažia zvrátiť výsledky primárok svojej vlastnej strany, aby vyradili z volebného boja pokriveného Joea Bidena,“ povedal Trump s odvolaním sa na rastúci počet hlasov z demokratického tábora, podľa ktorých by mal Biden volebný súboj prenechať inému kandidátovi. „Ako vidno, Demokratická strana nie je stranou demokratickou,“ dodal. „Majú niekoľko problémov. Po prvé, nemajú poňatie, kto bude ich kandidátom,“ povedal Trump.

Sedemdesiatosem­ročný Trump sa znovu oprel aj do osemdesiatdva­ročného Bidena, ktorého označil za „slabého starčeka“. Povedal tiež, že on je oveľa radšej v Michigane, ako aby na „nejakej nudnej pláži sledoval morské vlny“. Narážal zrejme na to, že americký prezident Biden, ktorý mal pozitívny test na covid-19, sa teraz zotavuje vo svojom dome v Delaware. Trump tiež zopakoval svoje nepodložené tvrdenia, že predchádzajúce voľby, v ktorých ho Biden porazil, boli zmanipulované.

Dobre naladený a vtipkujúci Trump, ktorý mal zranené ucho prelepené už len menšou náplasťou, sa opäť vrátil k svojim obvyklým témam. Veľký ohlas zožal za sľub „masových deportácií migrantov“. Kritizoval tiež podporu výroby elektrických áut, avšak pochválil Elona Muska, ktorý je riaditeľom výrobcu elektromobilov Tesla a ktorý nedávno oznámil finančnú podporu organizácii usilujúcej o zvolenie Trumpa za prezidenta. „Riadili sme ich, sú neuveriteľné, ale nie sú pre každého,“ povedal Trump o elektrických autách.

„Stále hovoria: Je hrozbou pre demokraciu,“ povedal Trump s odvolaním sa na kritiku svojej osoby. „Minulý týždeň som schytal guľku za demokraciu,“ dodal podľa AP za búrlivého jasotu úplne zaplnenej arény s kapacitou asi 12 000 miest na sedenie. Mnohí účastníci mítingu mali tiež tričko s obrázkom Trumpa so zdvihnutou päsťou z minulej soboty, keď sa stal terčom atentátu.

Trump tiež povedal, že „väčšina svetových lídrov“ mu napísala po tom, ako sa stal terčom útoku. Konkrétne spomenul čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, o ktorom povedal, že je „skvelý chlap“ a že mu napísal „krásny odkaz“, uviedla CNN. „Je to skvelý chlap, ktorý vládne 1,4 miliarde ľudí železnou päsťou,“ povedal tiež Trump.

Americký exprezident začal vystúpenie v Grand Rapids „zvláštnym poďakovaním všetkým Američanom“, ktorí ho podporujú po „strašnom večeri z minulej soboty“. Práve pred týždňom totiž útočník na Trumpovom mítingu s voličmi v Pensylvánii exprezidenta zasiahol do ucha a len ľahko ho zranil. Zabil ale jedného muža a dvoch ďalších ľudí zranil. Len čo Trump teraz spomenul atentát, dav začal opäť skandovať „boj, boj, boj“. Trump zopakoval, že „tu stojí iba z milosti všemohúceho Boha“, podobne ako to povedal vo štvrtok na republikánskom zjazde v Milwaukee.

Znovu tiež pripomenul dvoch zranených a 50-ročného hasiča, ktorý pri útoku na neho v Pensylvánii minulú sobotu zomrel. „Bol to hrdina a spomienku naň si ponesieme v našich srdciach,“ povedal Trump.

Trumpovi priaznivci zaplnili tiež ulice v centre mesta Grand Rapids, v ktorom boli výrazne zvýšené bezpečnostné opatrenia. Podľa agentúry AP stáli policajti takmer na každom rohu a početné ulice boli z bezpečnostných dôvodov uzavreté.

Ulice zaplnili tiež predajcovia suvenírov s Trumpovými a Venceovými obrázkami. Jeden z nich, ktorý prišiel zo Severnej Karolíny agentúre AP povedal, že celú noc robil tričká s nápisom „Trump Vance '24“. Mike Gaydos, ktorý dorazili s tromi synmi, uviedol, že nikdy nebol príliš veľkým Trumpovým priaznivcom, ale po atentáte na neho ho úplne podporuje.

Pred Trumpom krátko prehovoril kandidát na viceprezidenta Vance, ktorý zdôraznil svoje „robotnícke“ korene a kritizoval politikov naprieč politickým spektrom za stratu pracovných miest pre Američanov. K zahraničnej politike Spojených štátov povedal, že USA by mali byť opatrné a nesnažiť sa zapájať do všetkých možných konfliktov vo vzdialených kútoch sveta. „Niekedy, moji priatelia, to naozaj nie je naša vec a mali by sme sa držať bokom,“ uviedol Vance za jasotu účastníkov mítingu.