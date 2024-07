Pri údere Izraela v Jemene zomreli traja ľudia a 87 bolo zranených, tvrdia povstalci

Práve na ich pozície izraelský úder cielil. Izraelský útok na Jemen odsúdil Irán aj libanonské hnutie Hizballáh, podľa ktorých táto akcia môže ďalej eskalovať situáciu v celom regióne.

Podľa serveru The Times of Israel išlo o prvý útok izraelskej armády na územie Jemenu, odkiaľ povstalci od konca minulého roka v solidarite s Palestínčanmi posielajú drony a rakety na Izrael. Žiadna z nich do tohto týždňa izraelské územie nezasiahla vďaka protiraketovému systému Izraela a pomoci západných krajín, ktorých armády operujú v oblasti Červeného mora. Až v noci na piatok dron vyslaný z Jemenu prvýkrát zabil v Tel Avive jedného Izraelca a desať ďalších zranil, keďže sa nespustil letecký poplach. K útoku sa prihlásili Húsiovia a uviedli, že v útokoch na Izrael budú pokračovať.

„Nebezpečné dobrodružstvo“ Izraela by mohlo vyvolať regionálnu vojnu, povedal hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Násir Kanání podľa iránskej štátnej agentúry IRNA. Izrael a jeho podporovatelia, vrátane Spojených štátov, budú podľa Kanáního priamo zodpovední za „nepredvídateľné a nebezpečné dôsledky“ zločinov v Pásme Gazy a útokov na Jemen. Dodal, že „zabíjanie bezbranných ľudí v Gaze“ je hlavnou príčinou pokračujúceho napätia v regióne, kde nebude mier, kým bude izraelský režim páchať „agresívne činy“ proti Palestínčanom, najmä v Pásme Gazy.

Tiež hnutie Hizballáh, s ktorým izraelská armáda od októbra bojuje na izraelsko-libanonskej hranici, izraelský úder v Jemene odsúdilo. „Hlúpy krok sionistického nepriateľa znamená novú, nebezpečnú fázu veľmi dôležitej konfrontácie v celom regióne,“ uviedol Hizballáh, ktorý je rovnako ako Hamas a jemenskí povstalci spojencom Teheránu.

Hovorca jemenských povstalcov už skôr uviedol, že Izrael zaútočil na skladisko paliva a elektráreň. Podľa neho bolo cieľom útoku „vyvinúť tlak na Jemen, aby prestal podporovať Gazu“. „Útoky len zvýšia odhodlanie obyvateľov Jemenu a jeho ozbrojených síl Gazu podporovať,“ dodal.

Šiitskí povstalci Húsíovia ovládli za občianskej vojny v Jemene, ktorá trvá od roku 2014, veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Od vlaňajšieho novembra ostreľujú tiež v Červenom mori obchodné lode, ktoré sú podľa nich nejako napojené na Izrael alebo krajiny, ktoré ho podporujú. Tvrdí, že útoky sú reakciou na vojnu Izraela v Pásme Gazy a na podporu, ktorú niektoré krajiny poskytujú izraelskej vláde. Tá začala vojenskú operáciu v Gaze v odvete za teroristický útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra.

Izraelská armáda ostreľovanie prístavu Hudajdá zdôvodnila okrem iného tým, že ho využívajú povstalci na dovoz zbraní z Iránu, a že to bol teda legitímny vojenský cieľ. Izrael zasiahol sklad paliva a ďalšie objekty. Na záberoch z miesta bol vidieť rozsiahly požiar. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že útok mal pripomenúť, že Izrael môže na svojich nepriateľov udrieť kdekoľvek. Minister obrany Joav Galant akciu označil ako odkaz Húsíom za to, že zabili izraelského občana.

Izrael na jemenské územie zaútočil prvýkrát, tento rok ale už pozície povstalcov v Jemene ostreľovali Spojené štáty či Británia. Ich armády v decembri s podporou viacerých ďalších krajín začali v oblasti operáciu, ktorej cieľom je chrániť obchodné lode v Červenom mori.