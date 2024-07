Maduro stupňuje rétoriku pred voľbami: Ak nevyhrám bude vojna, hovorí o krvavom kúpeli

Maduro na predvolebnom mítingu v sobotu uviedol, že vo voľbách 28. júla si voliči vyberú, či sa Venezuela bude krajinou mieru alebo krajinou, ktorou budú otriasať konflikty. „Mier alebo vojna,“ povedal na mítingu Maduro s tým, že konflikt hrozí, ak zvíťazí opozícia. Tento týždeň prezident tiež uviedol, že v prípade víťazstva opozície krajine hrozí krvavý kúpeľ, na ktorý sa podľa neho chystajú opozičné sily.

Maduro sa ostrými výrokmi o možnosti konfliktu sa snaží mobilizovať svojich voličov. Výhľady pre prezidenta, ktorý vládne v krajine od roku 2013, totiž nie sú priaznivé. Prieskumy rešpektovaných agentúr ukazujú, že náskok má kandidát opozície Edmundo González Urrutia. Podľa agentúry Delphos, ktorá mapovala preferencie v prvej polovici júla, by mu hlas dalo 59 percent voličov a Madurovi len 25 percent.

Exdiplomat González Urrutia bol pritom ešte pred niekoľkými mesiacmi prakticky neznámy širšej venezuelskej verejnosti. Do prezidentského klání nastúpil ako náhradník za opozičnú líderku Maríu Corinu Machadovú, ktorej kandidatúru v prezidentských voľbách odmietli úrady registrovať.

Podľa analytikov je otázne, ako by Maduro a jeho verní zareagovali na možnú volebnú prehru. Zhruba polovica Venezuelčanov uviedla, že by bola ochotná vyjsť do ulíc v prípade volebných podvodov. Bývalý poradca amerického prezidenta Baracka Obamu pre Latinskú Ameriku Mark Feierstein sa domnieva, že Maduro má len dve možnosti. „Buď prijme porážku, alebo začne s represiami, čo ale nie je také ľahké, ako si ľudia myslia,“ cituje Feiersteina denník Financial Times.

Maduro má pod kontrolou aj centrálny volebný orgán CNE a pre mnohých Venezuelanov je nepredstaviteľné, že by táto provládna inštitúcia ohlásila víťazstvo opozície. „Najlepším scenárom pri víťazstve opozície je, že vláda pozastaví sčítanie hlasov a začne vyjednávať,“ povedal denníku Financial Times nemenovaný venezuelský zdroj hlboko oboznámený s fungovaním tamojších inštitúcií.