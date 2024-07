EÚ by mala začať kampaň k prezidentským voľbám v USA, požaduje Poľsko. Rusko ju už ovplyvňuje

Európska únia by mala pred prezidentskými voľbami v Spojených štátoch začať kampaň, ktorá Američanom pripomenie význam vzájomných väzieb. Podľa agentúry Reuters to požaduje Poľsko v dokumente, ktorý predloží na zasadnutí ministrov zahraničia EÚ v pondelok.

Varšava poukazuje na to, že sa voľby v USA snaží ovplyvniť Rusko šírením dezinformácií, ktoré môžu uškodiť vzťahom medzi USA, Európskou úniou a Ukrajinou.

Postaví NATO hrádzu proti Moskve? Čo by sa stalo, keby Rusko napadlo alianciu, pýtal sa aj Pellegrini Video Summit Severoatlantickej aliancie vo Washingtone sa konal v dňoch 9. až 11. júna. / Zdroj: TV Pravda

„V tomto kľúčovom historickom momente je zásadné, aby sme spoločne podnikli rýchlu a silnú akciu na posilnenie transatlantických vzťahov cez strategickú komunikáciu o EÚ v USA,“ stojí podľa agentúry Reuters v poľskom dokumente.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Joe Biden Donald Trump Niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Donald Trump 75,5% Joe Biden 12,9% Niekto iný 11,7%

Varšava pripomína, že ruské štátne médiá a propagandisti na sociálnych sieťach s väzbami na Rusko už teraz šíria napríklad dezinformácie či jednostranné informácie o migrácii z Mexika do Spojených štátov. „A mali by sme toho čakať ešte viac, keďže pre Rusko je prioritou nahlodávať podporu Ukrajine,“ stojí ďalej v dokumente, podľa ktorého by tieto obsahy mohli ovplyvniť hlavne mladších voličov.

Európska únia by tak podľa Poľska mala urobiť kroky, ktoré pomôžu odhaľovať a obmedzovať vplyv ruských dezinformácií v americkej predvolebnej kampani. Dokument okrem iného spomína „začatie kampaní, ktoré by ukázali, v akej pozícii sa dnes Európa nachádza, a priaznivé dopady diplomacie, kolektívnej obrany a otvorenej spoločnosti“.

Čítajte aj Koniec Bidenovej kampane je vraj len otázkou času, niekoľko sponzorov už nedá ani cent

„Mali by sme zvýšiť povedomie v americkej verejnosti o veľkosti európskej pomoci Ukrajine a, ako tieto snahy pomáhajú zachraňovať ukrajinské životy,“ píše sa ďalej v dokumente.

Moskva dlhodobo odmieta, že by sa snažila ovplyvňovať novembrové voľby, v ktorých si Američania vyberú nového prezidenta a obmenia časť parlamentu. Rovnako Rusko odmietlo, že by ovplyvnilo kampane pred prezidentskými voľbami v rokoch 2016 a 2020.