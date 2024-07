Kličko: Bojovať či rokovať? Zelenskyj riskuje politickú samovraždu, nech urobí hocičo. Bude treba referendum

Pokračovanie vo vojne alebo kompromis s Putinom? Starosta Kyjeva Kličko hovorí, že Ukrajina musí vojnu vyhrať, ale bojovať ďalšie dva roky by bola nočná mora. Nech sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj akokoľvek rozhodne, riskuje politickú samovraždu, tvrdí.

„Nasledujúcich niekoľko mesiacov bude pre Volodymyra Zelenského veľmi ťažkých. Má pokračovať vo vojne s novými obeťami a ničením, alebo zvážiť územný kompromis s Putinom? A aký tlak príde z Ameriky, ak Trump vyhrá? Ako vysvetliť krajine, že sa musíme vzdať častí nášho územia, ktoré stoja životy tisícov našich bojujúcich hrdinov? Nech urobí akýkoľvek krok, náš prezident riskuje politickú samovraždu. Povedzme si to jasne, vojnu musíme vyhrať, ale situácia je čoraz komplikovanejšia, závisí to od pomoci prichádzajúcej od spojencov – keby sme museli bojovať ďalšie dva roky, bola by to nočná mora,“ uviedol pre taliansky denník Corriere della Sera starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Dodal, že na takéto vážne rozhodnutie bude potrebné referendum: „Nemyslím si, že by mohol urobiť takéto bolestivé a dôležité dohody bez legitimity od ľudí“. Možnosťou by bolo vytvorenie vlády národnej jednoty, ako v Izreali po útoku Hamasu, ale Kličko si nemyslí, že by sa Zelenskyj chcel vzdať moci, ktorú centralizoval vo svojich rukách.

Kličko už skôr kritizoval autoritárstvo a vo februári aj odvolanie náčelníka generálneho štábu Valerija Zalužného Zelenským. „Poviem na rovinu, vždy som s ním (Zelenským) mal vynikajúce vzťahy, je to on, kto má so mnou zlé vzťahy,“ uviedol Kličko.

Vo voľbách však nevidí riešenie. „Nikto ich teraz nechce, dokonca ani najväčší kritici prezidenta. Vnútropolitický boj sa môže začať až po skončení vojny s Ruskom. Dnešné voľby by len hrali do karát Putinovi, rozdelili by Ukrajinu a oslabili nás tvárou v tvár nepriateľovi, ktorý sa nás všemožne snaží zničiť,“ povedal starosta Kyjeva pre Corriere della Sera. Preto je za vládu národnej jednoty.

Je skeptický voči druhej medzinárodnej konferencii o mieri, kde chce Zelenskyj pozvať aj ruskú stranu. Putinovi sa nedá veriť, svoje sľuby vždy poruší, hovorí. Podľa Klička Putin stále dúfa, že obsadí Kyjev. Domnieva sa však, že do amerických prezidentských volieb sa nič podstatné nestane, každý čaká, kto bude v Bielom dome.

Ak zvolia Američania Donalda Trumpa, bude Ukrajina musieť s ním spolupracovať, povedal Kličko. Verí, že situácia po voľbách bude iná. „Republikánska strana bola vždy protiruská, nevidím dôvod, prečo by teraz mala podporovať Putinove dôvody. Každý vo Washingtone veľmi dobre vie, že ruská diktatúra predstavuje nebezpečenstvo pre západné demokratické spoločnosti,“ povedal Kličko pre taliansky denník Corriere della Sera.