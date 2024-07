Biden odstúpil z boja, aby porazil Trumpa. Chce zachrániť demokratov a Ameriku

Veľký americký politický príbeh sa chýli ku koncu. Demokrat Joe Biden mal len 30 rokov, keď nastúpil do Senátu. Teraz má 81 a pomaly končí svoju kariéru ako najstarší prezident USA. Biden sa dnes rozhodol odstúpiť z boja o znovuzvolenie, ale čaká ho ešte posledný zápas. Svojim krokom chce prispieť k tomu, aby sa do Bieleho domu po 5. novembri opäť nenasťahoval republikán Donald Trump, ktorého pokladá za hrozbu pre americkú demokraciu.



Tlak na Bidena

Vládca Oválnej pracovne niekoľko týždňov čelil narastajúcim výzvam, aby ukončil svoju prezidentskú kampaň. Všetko naštartovala televízna debata 27. júna. V nej demokrat pôsobil unavene a viac ráz sa pri odpovediach zamotal do vlastných myšlienok. Jeho oponent Donald Trump (78) síce tiež nepodal žiadny oslnivý výkon a tradične si takmer neustále vymýšľal, ale na obrazovkách vyzeral energickejšie.

To stačilo, aby americké médiá a postupne aj stále viac demokratov začali spisovať Bidenov politický nekrológ.

"Dôvod, prečo sme tú debatu vôbec videli, bol ten, že prezident chcel rozptýliť obavy, ktoré sa týkajú jeho veku. No namiesto toho ich potvrdil tým najhorším spôsobom na najväčšom možnom pódiu. Žiadne množstvo primerane úspešných rozhovorov alebo následných tlačových konferencií to nemohlo vrátiť späť,“ reagoval pre Pravdu profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Bidena nezachránil ani summit NATO, ktorý sa vo Washingtone konal v dňoch 9. až 11. júla. Ten spočiatku pre amerického prezidenta prebiehal hladko a svetoví lídri ho chválili, no na úplnom konci vrcholnej schôdzky si Biden strelil dva vlastné góly.

Najprv uviedol ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako Vladimira Putina, teda šéfa Kremľa, ktorý proti Ukrajine spustil 24. februára veľkú inváziu. Krátko na to Biden na ďalšom podujatí povedal, že jeho viceprezidentom je Trump, hoci, samozrejme, v tejto funkcii je Kamala Harrisová.

„Bolo pre mňa najväčšou cťou slúžiť ako váš prezident. A hoci bolo mojím zámerom usilovať sa o znovuzvolenie, verím, že je v najlepšom záujme mojej strany a krajiny, aby som odstúpil a po zvyšok môjho funkčného obdobia sa sústredil výlučne na plnenie povinností ako prezidenta,“ uviedol Biden vo svojom dnešnom vyhlásení.

V ňom demokratický prezident pripomenul úspechy svojej vlády. "Za posledného tri a pol roka sme ako štát urobili veľký pokrok. Dnes má Amerika najsilnejšiu ekonomiku na svete. Urobili sme historické investície do obnovy našej krajiny, do zníženia nákladov na lieky na predpis pre seniorov a do rozšírenia dostupnej zdravotnej starostlivosti pre rekordný počet Američanov. Vymenovali sme prvú Afroameričanku na Najvyšší súd. A schválili sme najvýznamnejšiu klimatickú legislatívu v histórii. Viem, že nič z toho by nebolo možné urobiť bez vás, amerického ľudu,“ zdôraznil šéf Bieleho domu.

V čase, keď sa Biden rozhodol z kampane odstúpiť, podľa analýzy prieskumov portálu Fivethirtyeight.com nad nim viedol Trump v pomere 43,5 percenta ku 40,2 percenta. Nie je to až taký výrazný rozdiel, ale bolo očividné, že demokrat na svojho súpera stráca, hoci voľby sú o viac ako 100 dní.

Republikánovi pomohol aj pokus o atentát, keď sa ho 13. júla na predvolebnom zhromaždení v Pensylvánii pokúsil zastreliť 20-ročný Thomas Matthew Crooks. Trump vyviazol len s poranením ucha, ale jeden človek zahynul a dvaja boli zranení.

„Šance republikána vyhrať voľby sú v súčasnosti dosť vysoké. Ale nie je to preto, že by Trumpova popularita nejako narástla, či preto, že by ľudia podporovali jeho politické princípy. Po streľbe si však získal sympatie voličov a demokrati sú nejednotní. Atentát prispel k tomu, že exprezidenta ľudia teraz vnímajú ako obeť násilnej rétoriky, hoci on ju roky šíri. Udalosti zo 6. januára 2021 sú len jeden príklad (sfanatizovaný dav Trumpových stúpencov vtedy zaútočil na Kongres, pozn. red.). Vyhrážal sa tiež možnosťou občianskej vojny a inými násilnými činmi svojich priaznivcov, čo by sa vraj mohlo stať, keď nevyhrá voľby. Je to dôvod, prečo je momentálne súčasťou nášho politického dialógu toľko nenávisti a polarizácie. No ľudia to teraz tak nechápu, keďže sa Trump stal terčom ozbrojenca,“ vysvetlila pre Pravdu expertka na politickú komunikáciu Tammy Vigilová z Bostonskej univerzity.

Koho nominujú demokrati?

Ako chcú demokrati tento trend zvrátiť? Biden po odstúpení z kampane podporil svoju viceprezidentku Harrisovú, aby po ňom prebrala štafetu. Svoju stranu vyzval, aby ju vyslala do súboja o Biely dom.

"Moje úplne prvé rozhodnutie ako nominanta strany v roku 2020 bolo, že som si vybral Kamalu Harrisovú za viceprezidentku. A bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som urobil. Dnes jej chcem ponúknuť svoju plnú podporu a podporu tomu, aby sa Kamala stala nominantkou našej strany v tomto roku. Demokrati – je čas spojiť sa a poraziť Trumpa,“ vyhlásil Biden.

Tento proces však pravdepodobne nebude taký priamočiary. Podľa amerických médií sa po Bidenovom oznámení stretol Demokratický národný výbor, aby sa strana dohodla, čo bude robiť ďalej. Zdá sa, že mnohí jej lídri by boli radi, keby sa konali nejaké zrýchlené primárky.

„Demokrati nemajú veľa alternatív. Harrisová má v prieskumoch slabú podporu. Kalifornský guvernér Gavin Newsom má v domácom štáte nejednoznačné politické výsledky, ale je aspoň dobre známy v celej krajine. Michelle Obamová už odmietla možnú nomináciu, veď hoci bola prvou dámou, nemá žiadne formálne výkonné ani legislatívne skúsenosti,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Robert Busby z Liverpool Hope University.

„Trump je politicky zraniteľný, pretože väčšina voličov ho nemá rada. Prieskumy napríklad ukazujú, že kandidáti ako senátor Mark Kelly (Arizona), guvernér Wes Moore (Maryland), guvernér Josh Shapiro (Pensylvánia), guvernérka Gretchen Whitmerová (Michigan) a guvernér Gavin Newsom (Kalifornia) a pravdepodobne niekoľko ďalších, by republikána mohli poraziť. Nominantkou by tiež mohla byť viceprezidentka Harrisová, keď niekoľko výskumov ukázalo, že aj ona by dokázala vyhrať nad Trumpom. O tom však pochybujem,“ skonštatoval pre Pravdu politológ Kenneth Warren zo Saint Louis University v Missouri.