Trumpov tím nezaháľa: Harrisová je horšia než Biden, vyhlásil. Majú plán 'politického útoku'

Trumpov volebný štáb na adresu Harrisovej uviedol, že by bola „dokonca ešte horšia“ než Biden, ktorý v nedeľu oznámil stiahnutie svojej kandidatúry v prezidentských voľbách, ktoré sa v USA budú konať 5. novembra.

„Harrisová bude dokonca ešte horšia pre ľudí našej krajiny než Joe Biden,“ uvádza sa vo vyhlásení Trumpovho tímu s tým, že Harrisová bola celý čas „splnomocnencom“ Bidena a nie je medzi nimi žiadny rozdiel, cituje AFP.

Republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že viceprezidentku Kamalu Harrisovú bude ľahšie poraziť ako úradujúceho prezidenta Joea Bidena.

Trump to podľa americkej spravodajskej televízie CNN uviedol krátko po tom, ako Biden prostredníctvom siete X oznámil, že ukončí svoju predvolebnú kampaň a nebude sa uchádzať o znovuzvolenie do funkcie prezidenta Spojených štátov.

Trumpov tím má plán ‚politického útoku‘

Tím kandidáta Republikánskej strany pre novembrové prezidentské voľby Donalda Trumpa chystá plán politického útoku na viceprezidentku Kamalu Harrisovú, uviedol ešte včera denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.

Kampaň republikánov proti Harrisovej podľa NYT počíta s vlnou reklám zameraných na jej doterajšie pôsobenie vo funkcii viceprezidentky aj jej predchádzajúcu politickú dráhu v Kalifornii. Pripravené sú už podrobné podklady a prieskumy nielen na Harrisovú, ale aj ostatných demokratov, ktorí by sa mohli stať kandidátmi.

Republikáni už sa už skôr vyjadrili, že vidia v Harrisovej favoritku na prípadné prevzatie prezidentskej nominácie preto, že jej obídenie by ďalej prehĺbilo rozpory medzi demokratmi a strane by odcudzilo černošských voličov. Osobitnú pozornosť však venovali tiež guvernérovi Pensylvánie Joshovi Shapirovi.

Niektorí Trumpovi spolupracovníci sú presvedčení, že Harrisová by mohla byť lepšia v prezentácii politického programu ako Biden, najmä čo sa týka práva na potrat, čo je téma, ktorá mobilizovala demokratov v kongresových voľbách v roku 2022. A ako bývalá prokurátorka by mohla ostrejšie argumentovať ohľadom Trumpových trestných káuz. Zároveň by si ako viceprezidentka niesla bremeno nepopulárnej Bidenovej éry, Trumpov tím ju napríklad mieni napádať v súvislosti s krízou na hranici s Mexikom, napísal NYT.

Republikáni volajú aj po rezignácii

Donald Trump na sieti Truth Social tvrdí, že Joe Biden „nebol vhodný na kandidatúru na prezidenta a určite nie je vhodný na službu (krajine) – a nikdy ani nebol“, informovala o tom televízia BFM.

„Všetci okolo neho vrátane jeho lekára a médií vedeli, že nie je spôsobilý byť prezidentom, a nebol,“ uviedol Trump vo svojom statuse.

Trumpov status časovo koliduje s vyjadrením predsedu Snemovne reprezentantov USA, republikána Mikea Johnsona, podľa ktorého Joe Biden musí „okamžite“ rezignovať na post prezidenta USA.

„Ak Joe Biden nie je spôsobilý kandidovať na prezidenta, nie je spôsobilý ani vykonávať funkciu prezidenta. Musí na funkciu rezignovať okamžite. Piaty november nemôže prísť dostatočne skoro,“ uviedol Johnson vo vyhlásení.

V podobnom duchu sa ešte pred zverejnením Bidenovho rozhodnutia, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, vyjadril aj Trumpov kandidát na viceprezidenta USA James David Vance.

„Ak Joe Biden ukončí svoju predvolebnú kampaň, ako môže odôvodniť svoje zotrvanie vo funkcii prezidenta?“ pýtal sa Vance.