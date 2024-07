Plakal a bál sa, že v Bielom dome zomrie. Ako jeden z predchodcov Bidena odmietol opäť kandidovať za prezidenta

Spomienka na odmietnutie Johnsona uchádzať sa o druhý mandát ožíva v súvislosti s rovnakým oznámením Bidena. Mimochodom, aj on začal svoje pôsobenie v Bielom dome najprv ako viceprezident. Biden vykonával túto funkciu počas vládnutia Baracka Obamu v období 2008 – 2016, Johnson ju zastával po boku Johna Kennedyho po jeho zvolení za prezidenta v novembri 1960; ten sa ujal moc v januári 1961. Kennedy však na čele štátu nebol dlho: v novembri 1963 sa stal obeťou atentátu. Po vražde jeho právomoci na základe ústavy automaticky prevzal Johnson až do najbližších volieb.

Úradujúci prezident, ktorý bol člen Demokratickej strany, sa pokúsil zostať v Bielom dome. Pred voľbami na jeseň 1964 mu pomohlo nielen to, že ho voliči vnímali takpovediac ako dediča politického odkazu obľúbeného Kennedyho. Jeho republikánsky vyzývateľ Barry Goldwater urobil viacero strategických prešľapov. Zvlášť mu uškodilo, keď v lete 1964 ako člen Kongresu USA hlasoval proti návrhu prelomového zákona o občianskych právach. Táto legislatíva odstránila rôzne podoby diskriminácie, napríklad zakázala rasovú segregáciu v školách. Goldwater preto nahneval najmä Afroameričanov, pre iné kroky s ním prestávali sympatizovať aj umiernení republikáni.

Po sčítaní hlasov sa ukázalo, že Johnson zaznamenal dovtedy nevídaný triumf v histórii prezidentských kandidátov Demokratickej strany: podporilo ho viac ako 61 percent voličov, pričom Goldwater zvíťazil len v šiestich z celkového počtu päťdesiatich amerických štátov. Znamenalo to, že v Zbore voliteľov si Johnson zabezpečil až 486 hlasov, jeho súper ich mal iba 52.

Ďalšie voľby boli naplánované na november 1968. Ústava zakazuje vykonávať dve funkčné obdobia, ale na Johnsona sa to nevzťahovalo. Zvolili ho iba raz, predtým bol šéfom Bieleho domu po vražde Kennedyho len niečo viac ako jeden rok. Johnson dosiahol viacero úspechov, napríklad aj v sociálnej oblasti, ale na druhej strane spoločnosť čoraz viac polarizovala účasť Američanov vo vietnamskej vojne, do ktorej ich krajinu vtiahol práve on (urobil to na základe oprávnenia, ktoré mu udelil Kongres USA v auguste 1964). Johnson začal váhať, či má opäť kandidovať, pričom hlavou sa mu preháňali aj obavy o jeho zdravie.

Nerozhodoval sa sám. Nie, v pozadí nestáli takzvané temné sily, o ktorých radi konšpirátori šíria nezmysly. Spoliehal sa na úsudok svojej manželky Claudie, ktorej Američania nehovorili inak ako Lady Bird. „Johnson hovorieval, že od nej si v prvom rade a predovšetkým dával poradiť pri svojich najdôležitejších rozhodnutiach. Životných aj vo funkcii prezidenta," povedal pre časopis Time Mark Updegrove, riaditeľ Knižnice Lyndona Johnsona a rovnomennej nadácie. Pochopiteľne, že tak postupoval pri úvahe o možnej druhej prezidentskej kandidatúre.

Prvá dáma USA a líder hlavnej svetovej mocnosti analyzovali za a proti, keby sa uchádzal o druhé funkčné obdobie. Julia Sweigová, ktorá o nej napísala životopisnú knihu, uviedla, že Lady Bird sa opýtala Johnsona aj toto: „Berúc do úvahy, akou polarizujúcou osobou sa stal v rozdelenom národe, mohol by Lyndon Johnson byť jediný, kto zjednotí krajinu?" A pokračovala: „Predpokladajme, že za prezidenta zvolia niekoho iného. Čo by mohol pán X urobiť, čo by si ty nemohol?" Čo jej odpovedal manžel? „Zjednotiť krajinu a začať veci zlepšovať." Zjavne bolo rozhodnuté o jeho politickej budúcnosti…

Ten deň, keď sa Johnson chystal prehovoriť k Američanom v televíznom vysielaní, Lady Bird ho ráno zbadala v pyžame sediaceho na posteli. Tiekli mu slzy. Bolo to prvýkrát, čo ho videla plakať od smrti jeho matky. Dobrovoľne sa v duchu lúčil so svojou funkciou a určite sa mu hlavou preháňali rôzne myšlienky. Deň, keď šokoval americký ľud, má dátum 31. marec 1968. Národ sa večer dozvedel, že už kandidovať nemieni. (Vo funkcii zostal do januára 1969.)

Veľkú úlohu pri rozhodnutí Johnsona zohrala jeho obava o zdravie. Mal strach, že by prípadné druhé funkčné obdobie nedokončil – že by zomrel. V roku 1955, keď mal 47 rokov prekonal infarkt, čo ho fakticky na šesť mesiacov vyradilo z normálneho života. Celý ten čas musel viac-menej iba oddychovať. „Uvedomoval si, aké zradné môže byť jeho zdravie. Nechcel, aby národ prechádzal podobnou krízou, ako so zdravím Franklina Roosevelta," poznamenal Updegrove pre Time. (Niekdajší prezident Roosevelt bol po ochrnutí pripútaný na invalidný vozík.) Johnson sa obával o svoj život o to viac, že v jeho rodine sa vyskytlo viacero prípadov ochorení srdca.

Nedožil sa vysokého veku: zomrel ešte len 64-ročný v januári 1974. Naopak, po Lady Bird si smrť prišla, až keď mala 94 rokov (v júli 2007).