ONLINE: Ukrajina dostala od Nemecka tretí Patriot. Zelenskyj sa poďakoval Bidenovi

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 880 dní Ukrajinci odrážajú nájazdy ruských obrnencov v Donecku Video

Súhlasíte s tým, aby ukrajinská armáda útočila západnými zbraňami na Rusko? Západní spojenci z NATO povolili Ukrajine použiť dodané zbraňové systémy na útoky na vojenské ciele na území Ruska. Ide o ďalší z dôležitých míľnikov vo vojne. Rozhodnutie USA či Veľkej Británie možno považovať za odpoveď na ruské útoky na Ukrajinu zbraňami dovezenými z Iránu či KĽDR. Áno, je to správne rozhodnutie spojencov Nie, nesúhlasím s tým Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno, je to správne rozhodnutie spojencov 56,5% Nie, nesúhlasím s tým 40,0% Neviem posúdiť 3,4%

Čítajte viac 879 deň: Enormné krviprelievanie: Zelenskyj vyhlásil o koľko vojakov prišli Rusi v smere na Charkov

6:15 Ukrajina posilnila svoju protivzdušnú obranu proti útokom ruských síl ďalším systémom Patriot, ktorý poskytlo Nemecko. Vo svojom pravidelnom večernom príhovore to v nedeľu povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informovala agentúra DPA. „Patriot z Nemecka dorazil,“ oznámil Zelenskyj.

Nemecko tak poskytlo Ukrajine tri americké systémy protivzdušnej obrany Patriot a podľa Zelenského je najnovší zrejme pripravený na nasadenie.

„Na oblohe budeme schopní urobiť viac. Samozrejme, že je stále čo robiť a ochrana nie je ani zďaleka zaručená, ale pre Ukrajinu je to stále výhra,“ pokračoval Zelenskyj.

Zelenskyj v posledných týždňoch opakovane zdôrazňoval, že Ukrajina potrebuje dodatočné systémy protivzdušnej obrany na komplexnú ochranu svojho vzdušného priestoru. Počty ním uvádzaných požadovaných systémov Patriot sa pohybujú medzi šiestimi a 25. Nie je známe, koľko systémov bolo doteraz dodaných a či sú všetky funkčné.

Čítajte viac Kličko: Bojovať či rokovať? Zelenskyj riskuje politickú samovraždu, nech urobí hocičo. Bude treba referendum

6:10 Ukrajina rešpektuje ťažké, ale silné rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena neuchádzať sa o znovuzvolenie do Bieleho domu. Zároveň je mu vďačná za neochvejnú podporu v boji proti ruskej vojenskej invázii. Na sociálnej sieti X to napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Podporil našu krajinu v najdramatickejšom momente v histórii,“ uviedol na Bidenovu adresu Zelenskyj. „Pomohol nám brániť (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi v okupácii našej krajiny,“ dodal. Vyjadril tiež nádej, že Spojené štáty budú mať naďalej silné vedenie, ktoré „zabráni ruskému zlu v dosiahnutí úspechu“.

Biden sa v nedeľu vzdal snahy o znovuzvolenie za prezidenta a podporil možnú prezidentskú kandidatúru svojej viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Tá následne uviedla, že o nomináciu demokratov sa bude usilovať. Dodala, že urobí všetko, čo bude v jej silách, aby v novembrových voľbách porazila kandidáta republikánov Donalda Trumpa.

Harrisová podobne ako Biden podporuje Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Vlani vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii vyhlásila, že Rusko sa na Ukrajine správa barbarsky a nehumánne, pácha vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Dodala, že Putin nesmie na Ukrajine uspieť, lebo by to len podporilo ďalšie autoritárske režimy.

Trump v rámci svojej predvolebnej kampane opakovane tvrdí, že by v prípade svojho víťazstva vo voľbách ukončil rusko-ukrajinský konflikt „za jediný deň“ dohodou pri rokovacom stole ešte pred nástupom do Bieleho domu. Vyhlásil tiež, že keby bol v prezidentskom úrade vo februári 2022, keď Moskva poslala svoje vojská na Ukrajinu, k žiadnej vojne by vôbec nedošlo.