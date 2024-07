Otázky a odpovede + VIDEO: Zabojuje Harrisová o Biely dom? Musí Trump zmeniť taktiku? Odstúpi Biden ako prezident?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Prečo sa Biden rozhodol ukončiť prezidentskú kampaň?

Keby v nej chcel zostať, nikto by ho nemohol prinútiť, aby skončil. Čast demokratov, ktorú podľa amerických médií viedla bývalá šéfka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, však na Bidena tlačila, aby z prezidentskej kampane odstúpil. Všetko spustila televízna debata 27. júna. V diskusii s Trumpom chcel Biden ukázať, že nemá problém zabojovať o Biely dom, ale podal slabý výkon, ktorý všetci pripísali tomu, že má už 81 rokov. Podľa prieskumov aj väčšine demokratických voličov prekážal vysoký vek vládcu Oválnej pracovne. Preto sa Biden rozhodol odovzdať politickú štafetu viceprezidentke Harrisovej, ktorá má 59 rokov.

Skončí Biden aj v Bielom dome?

Zatiaľ to tak nevyzerá. Biden povedal, že chce dokončiť svoj mandát, ktorý mu vyprší 20. januára 2025. Republikánsky šéf Snemovne Mike Johnson ho vyzval, aby rezignoval, lebo, keď vraj nemôže robiť kampaň, nezvládne byť ani prezidentom. To sú, samozrejme, dve úplne odlišné veci. Je teda vysoko pravdepodobné, že si zatiaľ Biden ponechá kľúče od Oválnej pracovne. Mohlo by sa to však zmeniť, keby sa ukazovalo, že jeho rezignácia by Harrisovej pomohla. Ak by Biden skončil, viceprezidentka by ho automaticky nahradila vo funkcii a pravdepodobne by to mohlo zvýšiť jej popularitu. Harrisová by okrem toho automaticky prepísala históriu. Bola by prvou ženou na čele Bieleho domu a zároveň prvou Afroameričankou a Američankou s ázijskými koreňmi. Harrisovej mama sa narodila v Indii a jej otec na Jamajke.

Bude z Harrisovej nominantka demokratov?

Určite má na to v tejto chvíli najväčšiu šancu. Biden vyhral stranícke primárky, a preto by teraz jeho 3 905 delegátov zo 4 521 mohlo prejsť k Harrisovej, čo sa už do istej miery deje. Demokrati majú nominačný zjazd v dňoch 19. až 22. augusta v Chicagu, ale ešte pred odstúpením Bidena z kampane riešili, že by mohli prezidentskú nomináciu zorganizovať on-line. Veľa bude závisieť od toho, či sa nájdu nejakí významní protikandidáti Harrisovej. Hovorí sa napríklad o pravicovom demokratickom senátorovi zo Západnej Virgínie Joeovi Manchinovi.

Má Harrisová šancu vyhrať voľby?

Viceprezidentka za Trumpom v tejto chvíli podľa prieskumov zaostáva o dva až tri percentuálne body, čiže je na tom približne rovnako, ako bol Biden. Harrisová určite kampani dodá novú energiu a má silnú podporu medzi Afroameričanmi. Mohla by k sebe prilákať aj viac žien a mladých ľudí. Problém bude mať určite s bielymi mužmi s nižším vzdelaním a výskumy ukazujú, že Biden mal lepšiu šancu dostať na svoju stranu republikánov nespokojných s Trumpom. Dôležité asi bude, koho si Harrisová vyberie za viceprezidenta, keby získala nomináciu. Zdá sa, že momentálne je favoritom guvernér Pennsylvánie Josh Shapiro, ktorého štát demokrati potrebujú získať, ak chcú pokračovať v Bielom dome. Padajú však aj mená ako guvernér Severnej Karolíny Roy Cooper, arizonský senátor Mark Kelly či guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, hoci dve ženy asi kandidovať nebudú.

Zmení Trump taktiku?

Zaujímaví je, že celebritný miliardár v minulosti podporil kampaň demokratky. Trump teraz vyhlásil, že poraziť Harrisovú bude ešte ľahšie ako Bidena. Republikán je však nepopulárny, negatívnu mienku o ňom má viac ako 53 percent Američanov, a stratil najväčšiu výhodu. Bidenov vek. Oproti Harrisovej vyzerá Trump (78) staro a je veľmi pravdepodobné, že by s ňou ani nešiel do televíznej debaty. Inak asi nebudú republikáni zásadne meniť taktiku. Budú na Harrisovú útočiť ako na dedičku Bidena a budú jej vyčítať všetky skutočné aj domnelé hriechy vlády, na ktoré by poukazovali pri prezidentovi. Prominentná bude pre republikánov téma migrácie. A trumpisti skryto aj otvorene určite na Harrisovú vytiahnu rasizmus a mizogýniu.