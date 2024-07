Trump náhle zostarol. Bidenov ťah môže zmeniť všetko, podaril sa mu však len napoly, reaguje zahraničná tlač

„Rozhodnutie bolo viditeľne ťažké pre politika, ktorý…je jediným demokratom, ktorý Trumpa porazil vo voľbách. Dôvodom, prečo bol Biden pod takým tlakom, bolo to, že v stávke je príliš mnoho. Vyhliadka na druhé Trumpovo funkčné obdobie je skutočnou hrozbou pre americkú demokraciu,“ píše írsky denník The Irish Times.

„Bidenovo odstúpenie umožňuje demokratom preskupiť sily v kampani, ktorú by, zdá sa, ešte mohli vyhrať,“ podotýka tiež denník, podľa ktorého je krok 81-ročného politika jeho poslednou službou Spojeným štátom a ich demokratickým hodnotám.

Švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung vo svojom komentári píše o dobrej správe pre amerických voličov. „Ak sa demokratom podarí v rozumnej dobe vybrať vhodného kandidáta, budú karty v tejto volebnej kampani znovu rozdané. Ešte pred mesiacom to vyzeralo, že proti sebe budú opäť kandidovať dvaja starnúci úhlavní nepriatelia. Demokrati sa teraz musia nedobrovoľne poobzerať po alternatíve. To je dobrá správa najmä pre mladšiu generáciu amerických voličov,“ myslí si denník. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová nemusí mať podľa neho demokratickú nomináciu istú, aj keď ju Biden podporil a aj z právnych a technických dôvodov by jej kandidatúra bola najjednoduchšia.

„Donald Trump a jeho volebný tím budú dúfať, že viceprezidentka Kamala Harrisová bude skutočne nominovaná ako nová prezidentská kandidátka, ako odporučil Joe Biden. Republikáni by z toho mohli ťažiť,“ je presvedčený holandský denník De Telegraaf. Dôvodom podľa neho nie je to, že by sa pre 59-ročnú političku nevyslovili demokratickí voliči, ale to, že by mohla ešte viac zmobilizovať priaznivcov republikánskeho kandidáta Trumpa. „Harrisová na konzervatívnu Ameriku pôsobí ako červená handra na býka. V krajine, kde polovica voličov zvyčajne zostáva doma, to môže byť veľký rozdiel,“ podotýka.

Teraz Trump bude vyzerať staro

Taliansky denník Corriere della Sera uviedol, že po Bidenovom kroku je to naopak 78-ročný Trump, kto v kampani bude pôsobiť staro. „Donalda Trumpa, ktorý sa takmer stal mučeníkom a má za sebou triumfálny stranícky zjazd, bude stále ťažké poraziť. Ale teraz, keď Biden odchádza do dôchodku, vyzerá aj on zrazu veľmi staro a občas zmätene. Pre svojich priaznivcov je viac ako charizmatickým vodcom, až poslom všemohúceho. Zákony politiky sú však nemilosrdné a zrada vždy číha za ďalším rohom. “

Belgická tlač De Tijd upozorňuje, že Harrisová ako viceprezidentka neurobila zatiaľ príliš dobrý dojem a nie je ani veľmi obľúbená. „Je však najlepšou šancou demokratov, ako sa dostať zo šlamastiky, do ktorej sa dostali podporou Joea Bidena. Nominácia niekoho z druhého radu, kto má menej skúseností a lepšej referencie ako Harrisová, by znamenala ešte väčšiu stratu času a pravdepodobne by bola ešte väčším rizikom,“ konštatuje denník, podľa ktorého navyše Harrisová bude v kampani vďaka svojim debatným schopnostiam lepšie schopná čeliť Trumpovým útokom.

Bidenovmu nezvyčajnému kroku a jeho dopadom sa venuje aj rad ďalších západných médií. Britský The Daily Telegraph poznamenáva, že politik mal svoju kampaň ukončiť už pred niekoľkými mesiacmi, a španielsky portál ABC si myslí, že demokrati nemali vôbec dopustiť, aby v takomto zdravotnom stave kandidoval, keď na úrad už zjavne nestačí.

Bidenov ťah sa podaril len napoly

Za polovičatý krok považuje nemecký týždenník Focus rozhodnutie amerického prezidenta Joea Bidena neuchádzať sa o ďalší mandát v Bielom dome. Problém magazín vidí v tom, že Biden zároveň nerezignoval na funkciu hlavy štátu, čo môže skomplikovať možnú kandidatúru existujúcej viceprezidentky Kamaly Harrisovej.

Biden vzdal boj o znovuzvolenie v novembrových voľbách a zároveň podporil Harrisovú, ktorá sa chce o nominácie demokratov usilovať. „Stiahnutie Joea Bidena z americkej prezidentskej kampane je len polovičaté, preto sa mu tiež tento ťah, jeho posledný, podaril len napol. Či to bude stačiť, aby pomohol svojej zástupkyni proti zdanlivo všemocnému Donaldovi Trumpovi, sa len uvidí,“ napísal Focus.

Podľa týždenníka museli Bidena jeho stranícki priatelia takmer násilne vytlačiť. „Biden už jednoducho ďalej nemôže, je úplne vyčerpaný. Všetci to videli a on sám tiež,“ uviedol Focus. Bidenovo rozhodnutie, za ktoré ho teraz štátnici z viacerých krajín vrátane Nemecka chvália, ale podľa magazínu dostatočne nepomohlo Harrisovej. Ak by totiž Biden odstúpil aj z prezidentskej funkcie, Harrisová by ho ako súčasná viceprezidentka automaticky podľa ústavy nahradila v kresle hlavy štátu. „Vďaka tomu by naozaj mohla vyniknúť ako náhradníčka číslo jeden,“ napísal týždenník.

Harrisová je totiž podľa Focusu v Bidenovom tieni a v Demokratickej strane nemá dostatočne silný hlas. Je tak dobre možné, že sa o stranícku nomináciu stretne s niektorým vplyvným senátorom. „Bidenovo polovičaté stiahnutie tak pôsobí ako vyslovenie nedôvery Harrisovej,“ dodal týždenník.

Viceprezidentkinej ceste k straníckej nominácii sa venuje tiež Bild, ktorý je najpredávanejším nemeckým denníkom. Ten označil za zarážajúce, že za Harrisovú sa hneď verejne nepostavil bývalý prezident Barack Obama, za ktorého vlády bol Biden viceprezidentom. „Jednoducho povedané, ak by malo byť podľa Obamu, nemala by Harrisová dostať voľný lístok,“ poznamenal Bild. O tom, prečo bývalý prezident Harrisovú nepodporil, možno len špekulovať. „Možno do pretekov predsa len vstúpi jeho manželka Michelle Obamová,“ dodal portál.

Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) napísal, že poprední americkí demokrati si neželajú automatickú korunovaciu Harrisovú, ale otvorený výber, keď stranícky kandidát vzíde v druhej polovici augusta z hlasovania na zjazde demokratov. List zároveň poznamenal, že strana bude chcieť vytvoriť dojem jednoty. „Zvlášť po chaose posledných týždňov,“ dodal FAZ.