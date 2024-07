Fico: Nebudeme atakovať maďarské predsedníctvo v Rade EÚ. Premiér pripravuje cestu do Číny

Slovenský premiér Robert Fico dal štátnym reprezentantom v orgánoch Európskej únie pokyny, aby SR v žiadnom prípade neatakovala Maďarsko a jeho predsedníctvo v Rade EÚ. Vyhlásil to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti, píše TASR.

Komu by ste v parlamentných voľbách odovzdali svoj hlas? Smer Progresívne Slovensko Hlas KDH Republika SaS Aliancia Slovensko, Za ľudí, KÚ SNS Demokrati Sme rodina Iná strana alebo hnutie Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 35,5% Progresívne Slovensko 23,5% Hlas 9,4% Demokrati 8,1% Republika 6,9% SaS 5,2% KDH 4,6% SNS 2,9% Iná strana alebo hnutie 1,6% Slovensko, Za ľudí, KÚ 1,5% Aliancia 0,7% Sme rodina 0,2%

„Kladiem si súčasne otázku, či nepríde čas, kedy si budem musieť pýtať súhlas v Európskej únii na nejakú zahraničnú cestu,“ uviedol Fico s odkazom na minulotýždňové rozhodnutie viacerých krajín EÚ o nevyslaní svojich ministrov na júlové neformálne zasadnutia Rady, ktorým bude predsedať Maďarsko. Išlo o reakciu na nedávne návštevy maďarského premiéra Viktora Orbána v Moskve a Pekingu.

Prezident SR Peter Pellegrini uviedol, že Slovensko sa k tomuto bojkotu nepridá.

Pellegrini: Bratislava nebude bojkotovať predsedníctvo Budapešti Video Maďarsko prisľúbilo predĺženie pomoci pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska do konca roka 2025. Prezident SR Peter Pellegrini o tom informoval po štvrtkovom stretnutí s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom v Budapešti. / Zdroj: TASR

„Potom, čo mi atentát znemožnil ísť v júni na oficiálnu návštevu Číny, pripravujeme túto cestu na jeseň,“ pokračoval Fico. Zároveň dodal, že úloha Číny v prípadných mierových rokovaniach ohľadne vojny na Ukrajine je podľa neho nenahraditeľná. Fico doplnil, že túto tému bude otvárať počas svojej návštevy v Pekingu.

Čítajte aj Expert: Mier? Číne by na Ukrajine možno vyhovovalo úplné ruské víťazstvo, ale...

Fico v zverejnenom videu tiež informoval, že Smer je pripravený rokovať o vstupe do Strany európskych socialistov (PES) a do frakcie Európskeho parlamentu (EP) Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D). „Ale za podmienky, že svoju dušu nepredáme a že si vyhradzujeme právo na suverénne postoje v zásadných zahraničnopoli­tických otázkach,“ spresnil. Piati europoslanci Smer v súčasnosti pôsobia v EP ako nezaradení.

Čítajte aj Kde chcú pôsobiť slovenskí europoslanci? Smer má podmienky, PS silnú pozíciu, Republika pripúšťa vznik novej frakcie

Slovenský premiér však dodal, že štruktúry socialistov „sú na hony vzdialené našim predstavám o vojne na Ukrajine, migrácii alebo citlivých etických otázkach“. Podľa jeho slov tak môžu byť europoslanci jeho strany nezávislejší v rozhodnutiach. Ako príklad uviedol hlasovanie proti kandidatúre Ursuly von der Leyenovej na post predsedníčky EK. Fico taktiež naznačil, že v EP by mohla vzniknúť nová ľavicová frakcia, do ktorej by patril aj Smer-SD a strany s podobnými postojmi.