Podľa Blahu je v EP militaristická nálada, rozvíjať vzťahy chce so socialistami z Ameriky

„Je tu taká militaristická atmosféra, že to musíme meniť. Pokiaľ takto bude Európska únia pokračovať, tak hrozí reálne tretia svetová vojna, pretože konflikt (na Ukrajine) neustále eskaluje,“ uviedol Blaha počas menovania svojich priorít na nasledujúcich päť rokov v Európskom parlamente (EP).

Blaha získal po Ľudovítovi Ódorovi z Progresívneho Slovenska najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých slovenských kandidátov (187 020). V europarlamente bude pôsobiť vo Výbore pre zahraničné veci (AFET). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Von der Leyenová: Orbánova misia k Putinovi bol appeasement Video

„Vždy som robil zahraničnú politiku aj v slovenskom parlamente. Dobre viete, že chcem rozvíjať dobré vzťahy s Ruskou federáciou, aj s Čínskou ľudovou republikou a ďalšími krajinami BRICS (pozn. okrem Ruska a Číny tam patria Brazília, India a Južná Afrika),“ dodal Blaha, ktorý od roku 2012 pôsobil v Národnej rade SR a od 2023 bol aj podpredsedom parlamentu.

Ďalej uviedol, že by chcel rozvíjať vzťahy so socialistickými krajinami v Latinskej Amerike, ako je Kuba a Venezuela, ale aj s ďalšími. V zahraničnom výbore sa vidí ako platný člen, aj keď je podľa jeho slov presvedčený, že tam asi vzbudí svojimi názormi pozornosť. Blaha je ďalej členom Podvýboru pre ľudské práva (DROI) a náhradníkom vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Čítajte viac Smer zostal nezaradený, rád by spolupracoval so socialistami. Neveďalová: Patrioti neboli možnosťou

Každý poslanec EP by mal patriť aspoň do jednej delegácie – oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Blaha zažiadal o členstvo v delegácii s Ruskom, ďalej Kubou a Čínou. „Ak mi dajú jednu z týchto troch, budem spokojný,“ dodal slovenský europoslanec.

Piati europoslanci za Smer nateraz zostávajú v EP ako nezaradení, a teda nie sú členmi žiadnej politickej skupiny. Oponenti im vyčítajú, že majú z toho dôvodu oslabený vplyv – je ťažšie sa dostať do dôležitých výborov, majú menší priestor pri prejavoch v pléne a nezvyknú byť spravodajcami právnych predpisoch, o ktorých jedná EP. Blaha je však presvedčený, že im to dáva viac slobody a suverenity v ich rozhodnutiach.

Šéfka europarlamentu: Demokracia v Európe žije Video

„Pokiaľ by sme skončili vo frakcii S&D (pozn. Progresívna aliancia socialistov a demokratov) (…) má vo viacerých oblastiach diametrálne odlišné názory ako my. Vo frakcii by sme sa tým pádom len trápili a nič by sme tam nepresadili. Za daných okolností si myslím, že byť nezávislý, nie je na škodu tých postojov, ktoré zastávame,“ uzavrel pre TASR Ľuboš Blaha.