Poslanec nechce vidieť Židov na olympiáde. Významný primátor preto žiada rozpustiť partaj krajnej ľavice

Súcit s Palestínčanmi priviedol francúzskeho politika k protiizraelskej nenávisti. Krajne ľavicový poslanec Thomas Portes sa obul do športovcov židovského štátu. „Už len niekoľko dní nás delí od olympiády. Som tu, aby som povedal, že izraelská výprava nie je v Paríži vítaná. Musíme dovtedy využiť na mobilizáciu všetky páky, ktoré máme," vyhlásil na propalestínskej demonštrácii v hlavnom meste Francúzska.

Noviny Le Parisien oslovili Portesa, či to naozaj myslí tak, ako hovoril. „Myslím si, že francúzska diplomacia musí vyvinúť tlak na Medzinárodný olympijský výbor (MOV), aby počas týchto hier nebola povolená izraelská vlajka a hymna, ako to bude v prípade Ruska. Musíme skoncovať s dvojakým metrom," odpovedal poslanec strany Nepoddajné Francúzsko. Zo svojej nevraživosti vypustil poznámku o nevítaných športovcoch, vie si predstaviť, že by súťažili pod olympijskou vlajkou.

O neutralite Izraelčanov na olympiáde sa Portes zmienil už v januári tohto roku na sociálnej sieti X (predtým Twitter). O mesiac neskôr ho nasledovali vedúci predstavitelia krajnej ľavice spolu so zelenými. „Šéfovi MOV adresovali list, v ktorom požadovali, aby sa voči Izraelu uplatňovali rovnaké sankcie ako proti Rusku a Bielorusku," pripomenul denník Le Figaro. V prípade Rusov to vyplýva z vpádu ruskej armády na Ukrajinu a čo sa týka Bielorusov, tí pykajú za to, že ich prezident Alexandr Lukašenko vo februári umožnil agresorovi uskutočniť inváziu aj zo svojho územia.

Predstavitelia iných politických táborov zostali zhrození po výrokoch Portesa na demonštrácii v Paríži. „Tento poslanec si vyrába terče na chrbtoch izraelských športovcov a v jeho slovách je zjavný antisemitizmus," uviedol minister vnútra Gérard Darmanin pre televíznu stanicu France 2.

Rétorika Portesa súvisí s izraelskou odplatou v Pásme Gazy po teroristických útokoch členov hnutia Hamas na civilistov v Izraeli na jeseň minulého roku. „Od 7. októbra 2023 Thomas Portes legitimizuje Hamas," napísal na sieti X Yonathan Arfi, predseda združenia, ktoré zastrešuje židovské organizácie vo Francúzsku. Dodal, že krajne ľavicový poslanec teraz vytvára terče z izraelských športovcov, ktorí môžu byť počas olympijských hier najviac ohrození. Portes síce po minuloročnej masakre vyhlásil, že to bol zločin, ale odmieta označovať Hamas za teroristickú organizáciu.

Poslancov apel na protiizraelskú mobilizáciu môže v krajnom prípade vyznieť až ako pokus o podnecovanie nenávisti. Či už priamym alebo nepriamym spôsobom. Arfi poukázal na to, že jedna obrovská tragédia sa už izraelským športovcom stala: v roku 1972 počas hier v Mníchove, keď moslimskí radikáli zabili jedenásť zajatých členov výpravy zo židovského štátu.

K pobúreniu Arfiho sa pridala aj Muriel Ouaknine-Melkiová, ktorá vykonáva funkciu predsedníčky Európskej židovskej organizácie. „Návrhy Portesa sú náchylné vytvárať nenávisť a ohrozovať izraelských športovcov a francúzskych občanov," upozornila na sieti X v zjavnej narážke na to, že (nedajbože) pri potenciálnom teroristickom útoku by mohli byť medzi obeťami aj ľudia hostiteľskej krajiny.

Exposlanec Benjamin Griveaux, ktorý v parlamente patril do politického tábora prezidenta Emmanuela Macrona, na rovnakej sociálnej sieti napísal, že Portesa treba pre jeho slová postaviť pred súd a prísne potrestať.

Niekdajší minister Christian Estrosi, ktorý je v súčasnosti primátor Nice (významného francúzskeho turistického prímorského mesta), zašiel ešte ďalej: „Žiadam, aby sa proti Nepoddajnému Francúzsku začalo konanie o rozpustení politickej strany a medzitým sa zastavili všetky finančné príspevky od štátu," zdôraznil na sieti X.

Čo sa týka bezpečnosti izraelskej športovej výpravy v Paríži, minister Darmanin informoval, že pred dvomi týždňami rozhodol, že bude mať garantovanú špeciálnu ochranu 24 hodín denne. Jej členovia už pricestovali do olympijskej dediny, pričom polícia ich previezla do nej tak, aby si to nikto nevšimol. Francúzske bezpečnostné zložky totiž robia maximum, aby eliminovali potenciálne teroristické hrozby.

Televízna stanica Europe 1 informovala, že francúzska polícia poskytne zvýšenú ochranu výpravám troch krajín. Okrem izraelskej ide o americkú a iránsku. Predpokladá sa, že spolu so športovcami zo židovského štátu pricestovali do Paríža aj tajní agenti Izraelu.