Ako referuje web The Guardian, vyplýva to zo správy, ktorá skúmala úlohu Hongkongu pri transfere tovarov do krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie zo strany Západu, vrátane Ruska, Iránu a Severnej Kórey.

Správa, ktorú zverejnili, konštatuje, že v rokoch 2021 a 2022 sa vývoz polovodičov z Hongkongu do Ruska približne zdvojnásobil na 400 miliónov dolárov, čo je druhé miesto po dodávkach z pevninskej Číny. Polovodiče sú životne dôležité pre ruské vojnové úsilie, pretože sú súčasťou zbraní, ako sú drony a riadené strely.

Správa analyzovala vývoz Hongkongu v päťmesačnom období v roku 2023 s osobitným zameraním na položky zo spoločného zoznamu s vysokou prioritou, zoznamu vypracovaného vládou USA na identifikáciu položiek, ktoré Rusko hľadá pre svoj zbrojný program. Výskumníci zistili, že od augusta do decembra minulého roka exportéri z Hongkongu dodali ruským subjektom kupujúcim tovar v hodnote takmer dve miliardy dolárov. Takmer 40 % tohto vývozu podľa hodnoty pochádzalo z položiek na uvedenom zozname vrátane rôznych kategórií polovodičov.

Hongkong je podľa správy už dlho centrom nelegálnych medzinárodných obchodných operácií. Jednoduché zakladanie spoločností, čo je proces, ktorý v Hongkongu trvá len niekoľko dní, umožňuje jednotlivcom bez problémov vytvárať nové spôsoby prevodu tovaru a platieb a maskovať svoju identitu prostredníctvom fiktívnych spoločností, aj keď sú v hľadáčiku orgánov zo západnej Európy.

Snahy USA a spojencov sú „nedostatočné na zastavenie toku zakázaného západného tovaru z Hongkongu do Ruska,“ uzatvára správa. „Vytváranie a nahradzovanie firemných identít je veľmi jednoduché a náročné na sledovanie“.