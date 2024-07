Harrisová nie je silnou kandidátkou, bude to mať ťažké. Záleží na jednom, uviedol analytik

V rozhovore pre TASR to uviedol amerikanista Jan Hornát, ktorý je vedúcim Katedry severoamerických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe.

Americký prezident Joe Biden sa vzdal kandidatúry na post prezidenta USA v novembrových voľbách. Svoje odstúpenie oznámil po tom, ako časť jeho kolegov z Demokratickej strany stratila vieru v jeho schopnosť poraziť Trumpa. Tlak na jeho odstúpenie sa začal stupňovať po jeho slabom výkone v júnovej prezidentskej debate s republikánskym súperom. Ako nominantku Demokratickej strany do volieb Biden podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú.

Hornát pripomenul, že o demokratickej nominácii mali pôvodne rozhodnúť primárky a zjazd Demokratickej strany v auguste mal ich výsledok len potvrdiť. Tento proces však už v súčasnej fáze nie je možné zopakovať a o nominácii tak budú rozhodovať hlavne funkcionári strany a jednotlivé štátne delegácie. „Primárky majú hlavne funkciu vnútrostraníckej demokracie, ktorá sa do istej miery môže teraz z procesu vytratiť – to by však voliči neuvítali a strane by sa to mohlo vypomstiť,“ povedal Hornát. Demokrati podľa neho preto hneď vydali vyhlásenie, že proces bude transparentný.

V prípade, že nomináciu získa Harrisová, vyhliadky Demokratickej strany sa podľa Hornáta vo voľbách nijako dramaticky nezmenia. Viceprezidentka totiž zaostáva v prieskumoch za Trumpom podobne ako Biden. „Prieskumy však boli robené v inom kontexte a nasledujúce dni môžu odhaliť celkom iné čísla,“ uviedol Hornát.

„Aj tak sa však domnievam, že Harrisová bude mať cestu k víťazstvu ťažkú… Nie je silnou kandidátkou proti Trumpovi, ale bude zaujímavé sledovať, koho si vezme ako viceprezidenta. To môže jej šance výrazne ovplyvniť,“ domnieva sa amerikanista.

Trumpova kampaň sa pritom podľa analytika už údajne celé týždne pripravovala na boj proti Harrisovej a má témy, ktoré chce rozvíjať, aby ju oslabila. „Jeho tím údajne už chystá útoky, ktoré sa zamerajú na to, ako nezvládla migračnú krízu, ktorou bola poverená… ďalej aj na jej úlohu štátnej žalobkyne v Kalifornii, kde mala byť všeobecne veľmi mäkká voči kriminalite a ďalej potom aj na to, že podľa Trumpovho tímu ešte extrémnejšie zastáva ľavicovejšie postoje než sám Biden,“ uzavrel Hornát.

Súčasná americká viceprezidenta v nedeľňajšom vyhlásení prisľúbila, že sa pokúsi získať demokratickú nomináciu a urobí všetko, čo je v jej silách, aby zjednotila Demokratickú stranu i americký národ a porazila Trumpa. Volebný tím bývalého amerického prezidenta Harrisovú kritizoval a označil ju za „ešte horšiu“ pre americký ľud než je Biden. Samotný Trump pritom uviedol, že Biden nebol vhodný na kandidatúru na prezidenta a určite nie je vhodný a nikdy nebol na službu krajine.