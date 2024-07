Pre republikánov je favoritka, Bielemu domu už na chvíľu šéfovala. Prehľad výrokov Harrisovej

Americký demokratický prezident Joe Biden v nedeľu oznámil, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA a nebude sa uchádzať o opätovné znovuzvolenie. Zároveň stranu vyzval, aby nominovala a tento post jeho viceprezidentku Kamalu Harrisovú. V tejto chvíli má práve Harrisová najväčšiu šancu na prevzatie demokratickej prezidentskej nominácie do novembrových volieb.

Ak by k tomu došlo, Harrisová by sa stala prvou černoškou v histórii USA, ktorá by sa postavila na čelo kandidátky veľkej strany na americkú prezidentku. Prvenstvo drží 59-ročná bývalá kalifornská senátorka aj v tom, že sa stala prvou Afroameričankou a zároveň prvou Američankou ázijského pôvodu, ktorá sa stala viceprezidentkou­ USA.

Republikáni vidia práve v Harrisovej favoritku na prevzatie demokratickej prezidentskej nominácie, ktorú mal pôvodne získať Biden.

Harrisová na moment bola úradujúcou prezidentkou USA. Stalo sa to v novembri 2021, keď Biden absolvoval kolonoskopické vyšetrenie vykonané v anestézii. Harrisová sa vtedy na hodinu a 25 minút ujala úradu Bieleho domu.

