Nová britská ministerka ruší program konzervatívcov o deportáciách migrantov

Nová britská labouristická ministerka vnútra Yvette Cooperová oznámila vláde Rwandy, že ruší bývalým konzervatívnym kabinetom presadzovaný program deportácií migrantov z Británie do tejto africkej krajiny. Uviedla tiež, že britského daňového poplatníka plán vyšiel na 700 miliónov libier (vyše 830 miliónov eur). Informovala o tom agentúra Reuters.

Plány konzervatívcov počítali s tým, že Rwanda bude za desiatky miliónov libier prijímať migrantov z rôznych krajín zadržaných po nelegálnom príchode do Británie. Dohodu s africkou krajinou uzavrel Londýn v roku 2022, keď do ostrovnej krajiny prišlo rekordných 745-tisíc migrantov. Kvôli úpravám príslušných zákonov, ktoré si vyžiadali súdne rozhodnutie, malo však prvé lietadlo s deportovanými migrantmi do Rwandy vyraziť koncom tohto mesiaca.

Nový britský labouristický premiér Keir Starmer po prvom zasadnutí svojej vlády začiatkom júla potvrdil, že v programe deportácií nemieni pokračovať. Projekt označil za trik a vyhlásil, že tento plán je „mŕtvy a pochovaný“.

„Dva a pol roka po tom, ako predchádzajúca vláda začala (plán deportácií do Rwandy), môžem oznámiť, že britských daňových poplatníkov už stál 700 miliónov libier,“ vyhlásila v britskom parlamente Cooperová.

Londýn podľa médií od apríla 2022 Rwande zaplatil 280 miliónov eur. Rwandská vláda reagovala tvrdením, že zrušenie plánu neznamená vrátenie peňazí.

Migračná dohoda s Rwandou mala Londýnu pomôcť vyriešiť nárast počtu prisťahovalcov nelegálne prichádzajúcich do Británie a bola jedným zo základných bodov neúspešného volebného programu teraz už bývalého konzervatívneho premiéra Rishiho Sunaka. Jeho odporcovia už skôr spochybňovali Sunakovu stratégiu aj pre očakávané vysoké náklady.