Harrisová je vo výhode, veď nemá 80. Zľakne sa jej Trump?

Prvá strana, ktorá sa zbaví svojho osemdesiatnika, vyhrá voľby. Budú tieto slová republikánky Nikki Haleyovej z januára prorocké? Bývalá guvernérka Južnej Karolíny to povedala ešte v čase, keď bojovala s Donaldom Trumpom (78) o prezidentskú nomináciu. Ako prví sa však svojho osemdesiatnika zbavili demokrati, keď v nedeľu 81-ročný vládca Oválnej pracovne Joe Biden oznámil, že odstupuje zo súboja o Biely dom.



Podpora pre Harrisovú

Prezidentské voľby budú v USA 5. novembra. Republikáni už rozhodli, že do nich vyšlú Trumpa a ten si za potenciálneho viceprezidenta vybral senátora z Ohia J. D. Vancea. S týmto tandemom malo bojovať duo Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. Teraz sa však všetko zmenilo.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: Twitter K. Harrisovej/Foto: SITA/AP

Biden po ukončení kampane podporil Harrisovú, aby sa uchádzala o prezidentský úrad. Viceprezidentka by po ňom mohla prebrať aspoň väčšiu časť z jeho 3 896 delegátov, ktorí jej zaistia nomináciu do volieb na augustovom zjazde demokratov v Chicagu. Po Bidenovi by tiež Harrisová mala „zdediť“ takmer sto miliónov dolárov vyzbieraných na kampaň.

Nedá sa vylúčiť, že viceprezidentka sa ešte bude musieť popasovať s nejakým straníckym vyzývateľom. Podľa agentúry Reuters však už má podporu od šéfov demokratických straníckych buniek vo všetkých 50 štátoch Ameriky.

"Z viacerých dôvodov má jedinečnú pozíciu na to, aby sa stala prezidentskou nominantkou,“ povedala o Harrisovej pre Pravdu šéfka Katedry politológie na Shippensburgskej univerzite v Pensylvánii Alison Dagnesová. "Bola v centre pozornosti, veď tri roky pôsobila ako viceprezidentka. Je to prirodzený postup, že sa z tejto funkcie prechádza na prezidenta, a súvisí s tým aj vytvorenie si politického mena. Harrisovú tiež všetci v kampani poznajú, a teda môže pokračovať aj bez Bidena. Jej meno je už na plagátoch či tričkách. A po tretie má výhodu, čo sa týka zbierania peňazí. Financovanie kampane demokratov bolo už teraz masívne. Takže, keďže Harrisovú Biden podporil, stačí jej prekonať už len malé prekážky, aby získala nomináciu,“ vysvetlila Dagnesová.

Napínavý súboj

Trump zrazu čelí podobnému problému, ktorý Biden vyriešil tak, že z kampane odstúpil. Republikán vyzerá staro. Najmä v porovnaní s 59-ročnou Harrisovou, ktorá bude mať v čase volieb 60. "Teraz, keď je už Biden mimo hry, je to Trump, kto bude čeliť opakujúcim sa tvrdeniam, že je príliš starý na to, aby bol prezidentom. Ak vyhrá ďalšie voľby, počas svojho druhého funkčného obdobia, sa stane to, že prekoná Bidenov rekord, ktorý bol doteraz najstarším šéfom Bieleho domu,“ napísal magazín Newsweek.

Už teraz sa špekuluje, že Trump ani nepôjde do televíznej debaty s Harrisovou. „Bojí sa jej? Mal by sa. Harrisová Trumpa zničí v akejkoľvek diskusii, ktorá sa prípadne uskutoční. Je inteligentná a veľmi efektívne reaguje na veci týkajúce sa republikánskej kampane. Harrisová pripomenie voličom, čo Trump a ním dosadení sudcovia urobili s právami žien, ako porušil zákon a ústavu, ako je odsúdený a obvinený z mnohých ďalších trestných činov. Myslím si, že v tom bude veľmi efektívna. Napokon, bola roky generálnou prokurátorkou v Kalifornii a riešila mnoho prípadov. Nepredpokladám, že by Trumpova kampaň bola spokojná s tým, ak Harrisová skutočne získa stranícku nomináciu,“ reagoval pre Pravdu politológ Michael Kraft z Wisconsinskej univerzity.

Samozrejme, to vôbec neznamená, že demokratická viceprezidentka má niečo vyhraté. "Ak veríme aktuálnym prieskumom, Trump má na jeseň slušné šance na víťazstvo. Je však veľa vecí, ktoré by sa mohli zmeniť. Príkladom nepredvídateľnej udalosti je pokus o atentát na exprezidenta. Trump je momentálne asi na vrchole popularity vzhľadom na streľbu a stranícky zjazd. Zdá sa však, že jeho cesta k víťazstvu by bola jednoduchšia, keby jeho súperom zostal Biden,“ uviedla pre Pravdu odborníčka na americkú politiku Rachel Blumová z Oklahomskej univerzity.

Harrisová podľa prieskumov za Trumpom zaostáva o dva až tri percentuálne body. Viceprezidentka tiež čelí kritike, že vo svojej funkcii bola málo aktívna a s jej prácou je vo výskumoch nespokojných až 50 percent Američanov. Blumová však pripomenula, aký komplikovaný je volebný systém USA. "Kandidát nemusí celkovo získať viac hlasov na víťazstvo. Je pravdepodobné, že nakoniec o výsledku rozhodnú voliči v niekoľkých kľúčových štátoch, ako sú Pensylvánia či Wisconsin,“ skonštatovala politologička.

Je možné, že toto bude výhodou pre Trumpa. V spomenutých štátoch, ale aj v ďalších, ako je Michigan, k sebe možno dokáže prilákať dostatočné množstvo bielych Američanov s nižším vzdelaním, ktorí by mohli rozhodnúť o voľbách. Harrisová však má šancu získať hlasy žien a menšín. Pri vhodnom výbere viceprezidenta, hovorí sa napríklad o guvernérovi Pensylvánie Joshovi Shapirovi, bude súboj demokratky a republikána asi mimoriadne napínavý.