Harrisová má podporu dostatočného počtu delegátov. V kampani sa chce sústrediť na posilnenie strednej vrstvy a práva žien

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: Twitter K. Harrisovej/Foto: SITA/AP

O kandidátovi rozhodnú na augustovom nominačnom zjazde štyri tisícky delegátov, ktorých jasnú väčšinu mal po primárkach zabezpečenú Biden. V nedeľu však po silnejúcom tlaku kvôli vysokému veku a jeho množiacim sa príznakom odstúpil. Podporil Harrisovú, k čomu sa vzápätí pridali ďalšie významné stranícke figúry.

Podľa prepočtov AP má Harrisová podporu viac ako 2600 delegátov, čo by jej s prehľadom stačilo k nominácii. Podobné informácie oznámili Reuters tiež zdroje z volebného tímu a uvádzali ich aj ďalšie médiá.

„Som hrdá na to, že som si zabezpečila širokú podporu potrebnú na nomináciu,“ uviedla politička vo vyhlásení krátko po oznámení počtu delegátov. „Teším sa, že čoskoro formálne prijmem nomináciu,“ dodala.

Demokratická strana plánuje podľa predsedu Demokratického národného výboru Jaimeho Harrisona usporiadať elektronické hlasovanie delegátov, z ktorého bude jasné meno kandidáta najneskôr do 7. augusta, teda 12 dní pred začiatkom nominačného zjazdu.

Priblížila svoje politické plány

Viceprezidentka Harrisová si je istá, že v prezidentských voľbách vyhrá nad republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom. Uviedla to v noci na utorok v prejave k svojmu volebnému tímu, ktorý predniesla vo Wilmingtone v štáte Delaware, informovala agentúra AFP.

Harrisová v ňom priblížila svoje politické plány, pričom do kontrastu postavila „dve vízie budúcnosti našej krajiny“: víziu Donalda Trumpa, ktorá Spojené štáty vracia „späť do minulosti“, a svoju vlastnú, ktorá sa pozerá do „budúcnosti“.

„Nebude cesty späť,“ prisľúbila Harrisová. Vyjadrila odhodlanie vybudovať „budúcnosť, v ktorej bude mať každý Američan svoje miesto“.

Za prioritu svojho pôsobenia na poste prezidentky USA označila posilnenie strednej vrstvy, pretože „keď je naša stredná trieda silná, aj Amerika je silná“.

V príhovore dodala, že vie, akým typom človeka je Donald Trump – prirovnala ho k predátorovi a podvodníkovi. Stalo sa tak v časti, keď hovorila o svojej práci generálnej prokurátorky v štáte Kalifornia. „V týchto funkciách som sa zaoberala páchateľmi rôzneho druhu. Predátormi, ktorí zneužívali ženy. Podvodníkmi, ktorí okrádali spotrebiteľov. Podvodníkmi, ktorí porušovali pravidlá kvôli vlastnému zisku. Takže ma počúvajte, keď hovorím, že poznám typy ako Donald Trump,“ vyhlásila.

Prisľúbila, že do centra svojej kampane postaví aj právo na potrat. „Budeme bojovať za právo nakladať so svojím telom, pričom veľmi dobre vieme, že ak bude mať Trump príležitosť, uzákoní zákaz potratov v každom z amerických štátov,“ vyhlásila Harrisová.

Zároveň oznámila, že Jen O'Malley Dillonová, ktorá viedla Bidenovu predvolebnú kampaň, povedie aj jej tím.

Harrisovej stretnutie s členmi volebného štábu bolo prvé od šokujúceho vyhlásenia prezidenta Joea Bidena, ktorý v nedeľu oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie, a súčasne podporil Harrisovú ako potenciálnu nominantku na post kandidátky prezidentských volieb za Demokratickú stranu.

Harrisová priznala, že Bidenovo oznámenie v nej vyvolalo zmiešané pocity, ale potvrdila, že jej zámerom je získať nomináciu Demokratickej strany. Sľúbila tiež, že zjednotí Demokratickú stranu, americký národ a „vyhrá tieto voľby.“

Prezident Biden sa účastníkom stretnutia vo Wilmingtone prihovoril telefonicky. Ubezpečil ich, že keby momentálne nemal infekčnú chorobu covid, bol by s nimi v štábe. Prisľúbil však, že „bude na cestách“ a bude robiť kampaň pre Harrisovú. „Chcem, aby si ľudia zapamätali, že to, čo sme urobili, bolo neuveriteľné,“ povedal Biden a ľuďom vo svojom štábe na margo Harrisovej odkázal: „Objímte ju, je najlepšia.“

O svojom rozhodnutí odstúpiť z boja o Biely dom Biden svojim spolupracovníkom povedal, že vie, že bolo pre nich prekvapujúce a ťažko sa im to počúvalo. Ubezpečil ich však, že sa rozhodol správne.