Ódor a Yar dostali funkcie v europarlamente. Za čo budú zodpovední?

Europoslanci si vo výbore volili počas ustanovujúcej schôdze výboru EP svoje predsedníctvo, ktoré sa skladá z predsedu a štyroch podpredsedov. Funkciu budú zastávať dva a pol roka, následne môžu byť znovuzvolení.

„Chcel by som sa, v prvom rade, a opakovane, poďakovať občanom Slovenska, ktorí ma do EP poslali so silným mandátom. Svojim kolegom z Obnovme Európu, ktorí ma navrhli do funkcie tohto výboru a jeho členom zo všetkých politických skupín, ktorí mi vyjadrili podporu,“ uviedol Ódor.

Podľa vlastných slov sa chce vo výbore zamerať na témy celkovej konkurencieschop­nosti EÚ, vytvorenia funkčnej únie kapitálových trhov, otázok digitálneho eura či ochrany citlivých finančných osobných údajov.

„Verím, že toto úsilie môžem podporiť aj prácou koordinátora RE v Podvýbore pre daňové otázky (FISC). Pretože chápem, že hľadanie prienikov najmä s inými politickými skupinami a hľadanie niekedy nevyhnutných kompromisov môže priniesť pre všetkých najlepší výsledok,“ dodal Ľudovít Ódor.

Vo Výbore pre hospodárske a menové veci pôsobí 60 europoslancov. O zložení a počte členov rozhodli európski zákonodarcovia počas ustanovujúcej schôdze v Štrasburgu predošlý týždeň.

ECON je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, daňové politiky a politiky hospodárskej súťaže, dohľad nad Európskou centrálnou bankou (ECB) a medzinárodným finančným systémom.

Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady EÚ a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Budú taktiež zohrávať kľúčovú úlohu pri nadchádzajúcich vypočutiach dezignovaných eurokomisárov. Prácu výborov koordinuje Konferencia predsedov výborov.

Ľudovít Ódor je aj členom v Podvýbore pre daňové veci (FISC) a náhradníkom vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Ódor bol v eurovoľbách lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska a v hlasovaní získal najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých slovenských kandidátov (294 944). Do politiky vstúpil 15. mája 2023, kedy sa počas úradníckej vlády vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej stal premiérom.

Predtým pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií SR a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, neskôr v Národnej banke Slovenska, od roku 2018 ako jej viceguvernér.

Z 39 hlasov získala Lucia Yar 28, potrebných bolo 21. Zvolenie do tejto funkcie nadväzuje na jej pondelkové zvolenie na koordinátorku tohto výboru za frakciu Obnovme Európu.

„Kumuláciou týchto dvoch funkcií v tomto vplyvnom výbore budem mať priamy a výrazný dosah na formovanie politík a pozícií k európskemu rozpočtu. Len pre lepšiu predstavivosť, pre tento rok sú záväzky rozpočtu EÚ na úrovni 190 miliárd eur a príjmy presahujú 142 miliárd eur. Cítim preto veľkú zodpovednosť,“ uviedla Lucia Yar.

Ako dodala, chce presadiť viac priamych peňazí do regiónov, ale aj lepšie zabezpečenie obrany Európy a Slovenska, či podporu žien.

Do agendy výboru BUDG spadá aj Plán obnovy či Mechanizmus podmienenosti eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, ktoré sú pre Slovensko kľúčové. „Mojimi partnermi preto budú prirodzene eurokomisári a eurokomisárky, predsedajúca krajina v Rade EÚ, členské krajiny a všetky ostatné inštitúcie Únie, ktoré sa rovnako spolupodieľajú na EÚ rozpočte. Teším sa na túto prácu,“ povedala Yar po zvolení.

Celkovo pôsobí vo Výbore pre rozpočet 40 europoslancov. O jeho zložení a počte členov rozhodli európski zákonodarcovia počas ustanovujúcej schôdze v Štrasburgu predošlý týždeň.

BUDG je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za otázky týkajúce sa rozpočtu EÚ a viacročného finančného rámca. Vzhľadom na to, že EÚ čoskoro začne rokovať o svojom ďalšom dlhodobom rozpočte na obdobie rokov 2028 až 2034, bude tento výbor v centre pozornosti, píše portál Politico.eu.

Lucia Yar pôsobí aj vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a ako náhradníčka aj vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Výbore pre zahraničné veci (AFET).

Vo voľbách do EP kandidovala za Progresívne Slovensko (PS) a získala 16 974 prednostných hlasov. Pred zvolením za europoslankyňu pôsobila od roku 2017 ako editorka a následne šéfredaktorka portálu Euractiv Slovensko, zameraného na Európsku úniu.

Venovala sa primárne zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, transatlantickej bezpečnosti, jednotnému digitálnemu trhu EÚ, neskôr rovnoprávnosti a zastúpeniu žien v politike.