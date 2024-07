"Čaká ich nabitý program." Ruské deti odleteli na tábor do KĽDR. Lavrov krajinu odporúča aj dospelým

Prvá skupina takmer 250 ruských školákov odletela z Vladivostoku na tábor do Severnej Kórey, oznámili úrady v ruskom Prímorskom kraji. Ide o prvú výpravu ruských detí do tábora v KĽDR po pandémii covidu-19.

Podobne tento rok vo februári do Pchjongjangu priletela prvá skupina turistov po pandémii, a to rovnako z Ruska. Rusko prehlbuje vzťahy s Pchjongjangom odvtedy, čo sa dostalo do medzinárodnej izolácie v dôsledku invázie na Ukrajinu.

„Decká čaká nabitý a pestrý program,“ sľubujú úrady, podľa ktorých si ruská výprava so sebou vezie „národné atribúty, aby v plnej kráse predviedla deťom z KĽDR kultúru Ruska“. Na snímkach držia niektoré deti balalajky, poznamenal server The Moscow Times.

Tábor Sondovon, kam výprava detí z Prímorského kraja, Moskvy, Petrohradu a ďalších ruských končín zamierila, bol postavený pred 60 rokmi v severokórejskom meste Wonsan na pobreží Japonského mora.

Jeden z Rusov, ktorý bol na tábore ako školák už v minulom desaťročí, podľa serveru uvádza, že sa museli podriadiť prísnym obmedzeniam a zúčastňovať sa každý deň propagandistických akcií. Mnoho Rusov má teraz problémy s cestovaním do Európy alebo Spojených štátov kvôli sankciám, ktoré západné krajiny na Rusko uvalili kvôli invázii na Ukrajinu. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vlani v októbri vyhlásil, že by Rusom odporučil Severnú Kóreu ako destináciu pre dovolenku.