Pribudli jej desiatky miliónov dolárov i náskok v jednom prieskume. Expertka: Harrisová je pre demokratov impulz, ktorý potrebovali

"Keď som ohlásila kampaň na prezidenta, povedala som, že mám v úmysle získať nomináciu. Som hrdá na to, že mám širokú podporu potrebnú na to, aby som sa stala nominantkou strany, a ako dcéra Kalifornie som hrdá na to, že delegácia môjho domovského štátu pomohla dostať moju kampaň na vrchol. Teším sa na skoré formálne prijatie nominácie,“ uviedla Harrisová vo vyhlásení. Kaliforniu zastupovala ako senátorka a v rokoch 2011 až 2017 pôsobila ako generálna prokurátorka tohto najbohatšieho amerického štátu.

Podľa prepočtov agentúry AP k viceprezidentke už prešlo minimálne 2 668 Bidenových delegátov. Na zisk nominácie pritom stačí iba 1 976. O tom, koho demokrati vyšlú do súboj o Biely dom, by mali delegáti rozhodnúť na zjazde 19. až 22. augusta v Chicagu. Môže sa však stať, že strana sa celý proces bude usilovať urýchliť.

"Harrisová má vynikajúcu šancu vyhrať nomináciu, mnohí poprední demokrati v celej krajine jej už vyjadrili podporu. Predstavuje novú generáciu lídrov a má politické schopnosti na to, aby bola silnou prezidentskou kandidátkou,“ povedala pre Pravdu Anne Mattinaová, expertka na politickú komunikáciu zo Stonehill College z Massachusetts.

„Demokrati sa rýchlo postavili za Harrisovú. Ako prezidentskú nominantku ju už podporili aj niektorí najvplyvnejší členovia strany vrátane bývalej šéfky Snemovne reprezentantov a kongresmanky Nancy Pelosiovej a Billa a Hillary Clintonovcov. Aj keď stále existujú ľudia, ktorí chcú, aby sa rozhodovalo až na nominačnom zjazde, myslím si, že mnohí demokrati si uvedomujú, že Harrisová má najlepšiu pozíciu, aby reprezentovala stranu. Je kvalifikovaná a od Bidena takpovediac zdedila fungujúcu kampaň, ako aj prístup k finančným prostriedkom,“ vysvetlila pre Pravdu Lisa Burnsová, odborníčka na americký prezidentský systém z Quinnipiac University v Connecticute.

Viceprezidentka však stále musí presviedčať časť strany. Vlažnejšie sa k jej kandidatúre postavilo najľavicovejšie krídlo demokratov, ktoré vyjadrovalo podporu Bidenovi. Vermontský senátor Bernie Sanders, ktorý patrí medzi jeho najznámejších predstaviteľov, pre televíziu CBS uviedol, že sa chce s Harrisovou opäť porozprávať. Rád by s ňou hovoril o potrebách ľudí, na ktorých sa roky zabúda.

„Chcem, aby vyhrala. Takže v čase bezprecedentnej príjmovej a majetkovej nerovnosti potrebujeme Demokratickú stranu a potrebujeme prezidentského kandidáta, ktorý je pripravený nielen postaviť sa veľkým korporáciám, ale aj bojovať za pracujúcich ľudí. A ak to Harrisová urobí, myslím si, že bude mať skvelú kampaň,“ vyhlásil Sanders.

Skvelá kampaň?

Z istého pohľadu sa dá povedať, že viceprezidentka už skvelú kampaň má. Zatiaľ ju v strane nikto nevyzval na nominačný súboj. Je to určite aj preto, že za Harrisovou jednoznačne stoja voliči demokratov. Podľa prieskumu spoločnosti Morning Consult až 65 percent z nich podporuje, aby političku strana vyslala do súboja o Biely dom s republikánom Donaldom Trumpom. Všetci prípadní protikandidáti za Harrisovou jasne zaostávajú. Na druhom mieste je kalifornský guvernér Gavin Newsom so siedmimi percentami.

Morning Consult tiež zverejnil prieskum, ktorý už do istej miery zachytil dianie po odstúpení Bidena. V ňom Harrisová za Trumpom zaostáva o dva percentuálne body. Podporilo ju 45 percent respondentov, exprezidenta 47 percent. Hoci demokratka s republikánom prehráva, má aj dôvod na optimizmus. V predchádzajúcom prieskume viedol Trump nad Bidenom o šesť percentuálnych bodov v pomere 46 : 42.

A ešte lepšie vyznel pre političku prieskum Reuters/Ipsos. Podľa neho má Harrisová podporu 44 percent Američanov, kým Trumpa by volilo 42 percent hlasujúcich.

Viceprezidentku určite potešilo aj to, že na konto jej kampane okamžite začali nabiehať peniaze. Za 24 hodín od oznámenia kandidatúry v nedeľu vyzbierala Harrisová rekordných 81 miliónov dolárov a celkovo už viac ako 100 miliónov.

Ako informoval portál Axios.com, až 60 percent donorov bolo takých, ktorí ešte v tomto volebnom cykle politikom peniaze nedarovali. Svedčí to o tom, že Harrisová by mohla osloviť aj Američanov, ktorých doteraz voľby nezaujímali.

"Trumpov tábor musí teraz proti Harrisovej spriadať plány. Veľká časť kampane republikánov bola založená na tom, že Biden je starý a že nezvládal svoju prácu. Teraz je však najstarším prezidentským kandidátom v histórii Trump. A vek je pre mnohých voličov hlavným problémom,“ pripomenula Burnsová. "Trumpovci by sa mali zaoberať aj tým, aký úspech Harrisová dosiahla pri získavaní finančných prostriedkov. Za prvých 24 hodín svojej kandidatúry vyzbierala 81 miliónov dolárov. Mnohé z príspevkov boli malé dary od ľudí, ktorí vôbec po prvýkrát v roku 2024 finančne podporili nejakú prezidentskú kampaň. Je to znak, že sú tu voliči, ktorí sú z Harrisovej ako kandidátky nadšení. Táto energia je niečo, čo Bidenovej kampani chýbalo. Mnoho Američanov nebolo spokojných ani s jedným kandidátom. Teraz sa zdá, že Harrisová dokáže osloviť ľudí, ktorí chceli voľby v roku 2024 ignorovať. Demokratom to dáva impulz, ktorý zúfalo potrebovali,“ myslí si odborníčka.