Trumpov volebný tím podal sťažnosť proti Harrisovej za prebratie peňazí na kampaň od Bidena

Harrisová sa o post prezidenta začala oficiálne uchádzať v nedeľu, keď zo súboja o Biely dom odstúpil súčasný americký prezident Joe Biden, ktorý jej zároveň sám vyjadril podporu.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Viceprezidentka podľa Reuters rýchlo prevzala kontrolu nad účtami Bidenovej kampane. Boj o účty, na ktorých bolo koncom júna približne 95 miliónov dolárov, je súčasťou viacnásobného úsilia republikánov o zabrzdenie Harrisovej kandidatúry na post líderky demokratov. Viceprezidentka už získala podporu dostatočného počtu delegátov Demokratickej strany, ktorí v auguste na straníckom zjazde rozhodnú o tom, kto sa bude uchádzať o prezidentský mandát.

Trumpova kampaň argumentovala, že Harrisová podnikla „bezočivé zhabanie peňazí“, ako sa uvádza v podaní Davida Warringtona, hlavného právneho zástupcu kampane. Warrington tiež uviedol, že Harrisová sa dopustila niečoho, čo označil za „najväčšie porušenie pravidiel kampane v histórii Spojených štátov“.

Saurav Ghosh, právnik z Campaign Legal Center, nestrannej skupiny na monitorovanie kampaní, uviedol, že keďže Harrisová už bola súčasťou kampane „Biden for President“ ako kandidátka na viceprezidentku, jej nárok na peniaze by mal byť istý.

Podľa Reuters je nepravdepodobné, že by volebné orgány vyriešili túto otázku pred novembrovými prezidentskými voľbami.

„Republikáni možno žiarlia, že demokrati sú plní energie, aby porazili Donalda Trumpa a jeho spojencov MAGA (hnutie Make America Great Again – Urobme Ameriku opäť veľkou), ale nepodložené právne tvrdenia, ako tie, ktorými sa už roky snažia potlačiť hlasy a ukradnúť voľby, ich len rozptýlia, kým my budeme registrovať dobrovoľníkov, hovoriť s voličmi a vyhráme tieto voľby,“ povedal hovorca Harrisovej kampane Charles Kretchmer Lutvak.

Harrisová od nedele získala od podporovateľov 100 miliónov dolárov, čím prekročila sumu, ktorú vyzbieral prezident Biden.