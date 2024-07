Moskva láka svojich mužov na front. Za akú odmenu ich chce vidieť bojovať proti Ukrajincom?

Moskovčanom začínajú ponúkať veľké peniaze, ale tí, čo o ne prejavia záujem, musia počítať s tým, že z vysokej prémie by mohli zaplatiť najvyššiu daň. Vlastný život. Takmer určite by ich totiž odvelili na front. Moskovský starosta Sergej Sobjanin podpísal „vyhlášku o doplnkových opatreniach sociálnej podpory osobám“, ktoré vstúpia do ruskej armády.

Veľkoplošný plagát v Moskve, ktorý propaguje dobrovoľný vstup do ruskej armády.

Dokument, ktorý Moskva zverejnila na svojej webovej stránke, sa ani jedným slovom nezmieňuje o zapojení dobrovoľníkov do ruskej vojny proti Ukrajine. Je však jasné, že tí, ktorých zláka ponuka, by sa jednoznačne museli zapojiť do bojov.

Vyhláška garantuje každému, kto podpíše kontrakt s armádou, že získa jednorazový finančný príspevok 1,9 milióna rubľov. V prepočte to vychádza na 20-tisíc eur. Na ruské pomery je to veľa peňazí s prihliadnutím na to, že priemerná mesačná mzda dosahuje približne 900 eur. Rozhodnutie o poskytnutí odmeny, ktoré podpísal Sobjanin, znamená, že bežne zarábajúci Rus by si prišiel na jednorazový bonus vo výške takmer svojich dvoch ročných platov. Samozrejme, že treba zohľadniť vyššie príjmy v hlavnom meste: napríklad zamestnanci vo Vladivostoku sa nemôžu porovnávať s oveľa lepšie platenými pracujúcimi Moskovčanmi.

Bonus 1,9 milióna rubľov môžu získať iba záujemcovia s trvalým bydliskom v Moskve. A koľko potom zarobia, keď si oblečú vojenskú uniformu? Podmienkou je podpísať kontrakt s armádou na jeden rok; dobrovoľník (ak zostane nažive) si za ten čas príde na 5,2 milióna rubľov, čo je v prepočte 56-tisíc eur. Spolu s bonusom by si za dvanásť mesiacov vojenskej služby prilepšil o 7,1 milióna rubľov (76-tisíc eur).

Moskva nie je prvá, kto finančnou prémiou lanári mužov, ktorí sú za peniaze ochotní riskovať svoj život. Niečo podobné už zaviedli v mnohých regiónoch Ruska. Napríklad v Krasnodarskom kraji, Tatársku a Dagestane. Tamojšie jednorazové odmeny sú však neporovnateľné so sumou, ktorú v ruskej metropole ponúka jej starosta: V Dagestane je to len 500-tisíc rubľov (niečo viac ako 5340 eur), v Tatársku a Krasnodarskom kraji sľubujú dvojnásobok, pričom mesto Krasnodar ešte dáva ďalších 250-tisíc rubľov z rozpočtu radnice.

Ponúkajú ešte niekde viac ako v Moskve? Nie, ale jedna časť Ruskej federácie sa jej približuje: „V Karačajsko-čerkeskej republike od júna tohto roku začali vyplácať 1,5 milióna rubľov," upozornil server Moscow Times. V prepočte je to 16-tisíc eur. Treba však poukázať na to, že tamojšia kasa zvládne prípadný vyšší počet dobrovoľníkov (o kontroverziách však ešte bude zmienka v tomto texte). Karačajsko-čerskeská republika má totiž len 116-tisíc obyvateľov. Naopak, v metropolitnej Moskve žije až 12,6 milióna ľudí.

Server Novaja gazeta poznamenal, že to vyzerá tak, ako keby jednotlivé regióny viedli súťaž o to, ktorý z nich viac ponúkne: „Niekoľko regiónov od začiatku tohto roku viacnásobne zvýšilo odmenu." Tento trend trvá už dlhšiu dobu. Napríklad vlani, keď v Krasnodarskom kraji začali ponúkať jednorazovú prémiu, jej výšku určili na 100-tisíc rubľov (1070 eur). V súčasnosti je to však až desaťnásobne viac peňazí.

Zmienených 1,5 milióna rubľov v malej Karačajsko-čerkeskej republike naozaj nevycicia miestnu pokladňu, ale na druhej strane sa treba pozrieť na to, odkiaľ vezme peniaze pre mužov, ktorí sa dobrovoľne prihlásia do armády. Vedenie republiky to evidentne robí za cenu svojho zadlženia. „V máji tohto roku sa výdavky regionálneho rozpočtu zvýšili o 5 percent v porovnaní s plánovanými," upozornila Novaja gazeta.

Paradoxne vyznieva, že peniaze pre budúcich žoldnierov tam vyčlenili napriek tomu, že Karačajsko-čerkeská republika patrí medzi desať najchudobnejších regiónov Ruskej federácie podľa objemu výdavkov na jedného obyvateľa. Tamojší priemerný príjem na hlavu je štatisticky ešte horší: táto republika sa nachádza na predposlednom mieste v celom Rusku.

Zvyšovanie bonusu za vstup do armády zjavne súvisí s tým, že jej velitelia majú problém s náborom. Ako sa napríklad na prémiu môže pozerať muž žijúci v Karačajsko-čerkeskej republike? Ak narukuje s vedomím, že na fronte môže padnúť, má pred sebou vidinu jednorazových peňazí, ktoré by v tejto republike zarobil až za štyri roky.

A čo by znamenala smrť pre ruských vojakov? Štát vypláca rodinám pozostalých 3 milióny rubľov (32-tisíc eur). A aké má straty ruská armáda? Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl uvádza, že agresor stratil už viac ako 545-tisíc mužov (do tohto počtu zahŕňa nielen zabitých, ale aj zranených). Čo sa týka mŕtvych, vo februári tohto roku ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že od februára 2022 padlo už viac ako 180-tisíc Rusov. Britská stanica BBC pred štyrmi mesiacmi odhadlo počet zabitých ruských vojakov na 50-tisíc, čiže výrazne menej, ako hovoril Zelenskyj.