ONLINE: Syrskyj: Máme plán, ako opäť získať Krym. Rusi majú ohromujúce straty ľudí

Je realistické znovu získať Krym, tvrdí hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. Rusi podľa neho postupujú, lebo majú oveľa lepšie zdroje, viac všetkého, uviedol v rozhovore pre The Guardian. Ruské územné zisky označil ako miestne. Tvrdí, že Rusi nedosiahli žiadny významný pokrok.

6:25 Kyjev má plán, ako získať späť Krym, „Je to realistické. Samozrejme, je to veľké vojenské tajomstvo,“ povedal hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj v rozhovore pre britský denník The Guardian.

„Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli medzinárodne uznané hranice z roku 1991. Musíme vyhrať… aby sme oslobodili našich občanov, ktorí sú na okupovaných územiach, ktorí trpia,“ uviedol.

Rusi majú oveľa lepšie zdroje, majú viac všetkého: tanky, bojové vozidlá pechoty, vojakov. Ich pôvodná 100-tisícová invázna sila vzrástla na 520-tisíc, povedal Syrskyj pre The Guardian, s cieľom do konca roku 2024 mať 690-tisíc mužov.

„Pokiaľ ide o vybavenie, v ich prospech je pomer 1:2 alebo 1:3,“ povedal. Od roku 2022 sa počet ruských tankov ‚zdvojnásobil‘ – z 1 700 na 3 500. Delostre­lecké systémy sa strojnásobili a počet obrnených transportérov vzrástol zo 4 500 na 8 900. „Nepriateľ má významnú výhodu v sile a zdrojoch,“ vysvetľuje Syrskyj, prečo je situácia na fronte zložitá a prečo Ukrajinci od konca minulého roka ustupujú. "Preto je pre nás otázka zásobovania, otázka kvality naozaj v popredí“, dodal podľa britského denníka.

Syrskyj priznáva, že situácia je veľmi ťažká, ale domnieva sa, že Ukrajinci sú schopní Rusov zastaviť. „V prvom rade to závisí od našich statočných vojakov, našich dôstojníkov,“ povedal. Pomerne často „odolné a hrdinské“ ukrajinské jednotky porazili väčšie nepriateľské skupiny, uviedol.

Ruské víťazstvá opísal pre The Guardian ako taktické, ako miestne zisky, nie operačný prielom, akým je dobytie veľkého mesta. „V zásade nepriateľ neurobil žiadny významný pokrok,“ povedal. Tvrdí, že ruské akcie majú za následok ohromujúce straty ľudí, trojnásobne vyššie ako sú straty Ukrajiny a v rámci nich je počet zabitých v ruskej armáde „oveľa väčší“ ako v prípade ukrajinskej. Pripisuje to ruskej taktike, pri ktorej obetujú množstvo pešiakov.

„Je pre nás veľmi dôležité zachrániť životy našich vojakov. Nebránime ruiny až do smrti,“ tvrdí Syrskyj. Podľa The Guardian uviedol, že nie je ochotný "dosahovať ciele za každú cenu“ alebo nahnať svojich mužov do "márnych mäsových útokov“. Niekedy bolo potrebné prejsť na „výhodnejšie pozície, dodal“.

6:20 Rusko stiahlo všetky svoje vojnové lode z Azovského mora, uviedlo ukrajinské námorníctvo. Časť plavidiel sa tam uchýlila po tom, ako sa kvôli ukrajinským úderom stiahla z anektovaného polostrova Krym.

„V Azovskom mori už nie sú žiadne ruské vojnové lode. Zdá sa, že začali niečo tušiť,“ uviedol hovorca ukrajinského námorníctva Dmytro Pletenčuk.

Ukrajinské vzdušné údery a útoky bezposádkových námorných plavidiel prinútili ruskú Čiernomorskú flotilu k presunu takmer všetkých svojich bojaschopných vojnových lodí z anektovaného polostrova Krym na iné miesta a Sevastopoľ sa ako hlavná základňa flotily stal neefektívny, uviedlo predtým ukrajinské námorníctvo.

Podľa neho sa do Azovského mora, ktoré je spojené s Čiernym morom Kerčským prielivom, presunula časť flotily z Krymu, pričom hlavným prístavom flotily je teraz Novorossijsk na východnom pobreží Čierneho mora.

Akcie v Čiernom mori podľa agentúry Reuters umožnili Ukrajine vytvoriť a zabezpečiť vlastný námorný koridor pre vývoz poľnohospodárskych produktov po tom, čo Moskva vlani nepredĺžila svoju účasť v obilnej dohode sprostredkovanej Tureckom a OSN. Kyjev tiež tvrdí, že očakávané lietadlá F-16, prisľúbené Kyjevu západnými spojencami, pomôžu narušiť ruskú dominanciu na nebi nad Čiernym morom.