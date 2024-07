Veliteľ ukrajinských vojsk: Viem, že vojnu vyhráme

Aj keď ukrajinské vojská od jesene minulého roka stále ustupujú a čelia veľkej presile ruskej armády, ich hlavný veliteľ Oleksandr Syrskyj verí, že dokážu zvíťaziť. A údajne aj vie, čo má pre to spraviť. Prezradil to britskému denníku Guardian, ktorému poskytol rozhovor ako vôbec prvým zahraničným novinám, odkedy vo februári tohto roka nahradil vo funkcii obľúbeného generála Valerija Zalužného.

Syrskyj priznal, že ruská armáda má oveľa väčšie zdroje a prevahu vo všetkom – v počte vojakov, tankov aj bojových vozidiel pechoty.

Zatiaľ čo vo februári 2022 začala agresiu so 100-tisíc vojakmi, teraz ich má už 520-tisíc a do konca roka by ich malo byť až 690-tisíc. Koľko mužov a techniky vie proti nim postaviť Ukrajina, nie je verejne známe, ale Syrskyj netají, že sú v obrovskej presile.

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video

„Čo sa týka vybavenia, majú prevahu 1:2 alebo 1:3,“ uviedol pre Guardian. Počet tankov Rusi od začiatku vojny zdvojnásobili – z 1 700 na 3 500, delostrelecké systémy strojnásobili a počet ich obrnených transportérov vzrástol zo 4 500 na 8 900.

Syrskyj naproti tomu čaká, že sa situácia zlepší, keď Ukrajina dostane sľúbené stíhačky F-16, ktoré jej majú dodať Holanďania a ďalší spojenci. Kedy prídu? „Viem to, ale, žiaľ, nemôžem vám to povedať,“ poznamenal 59-ročný generálplukovník.

Čítajte viac Zalužného odvolali z funkcie, ukrajinskú armádu povedie Syrskyj

Keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Zalužného, z ktorého je dnes veľvyslanec v Londýne, a na miesto najvyššieho veliteľa ozbrojených síl vymenoval Syrského, v mnohých to vzbudilo rozpaky.

Zalužného nástupca je síce skúsený veliteľ s dobrými výsledkami – v roku 2022 mal napríklad na starosť obranu Kyjeva, bojoval pri Bachmute a Charkove, no niektorí vojaci ho prezývali „mäsiar“. Sprevádzala ho totiž povesť, že nedbá na životy vojakov.

Čítajte viac Dokázal ubrániť Kyjev, ale hovoria mu aj mäsiar. Ako prekvapí nástupca Zalužného?

Z jeho vyjadrení pre Guardian však vychádza opak. Uvedomuje si, že Ukrajina nemá toľko vojakov, aby ich mohla obetovať na nezmyselné útoky tak, ako to robia Rusi.

Ich straty sú podľa neho až trikrát vyššie. Ako upozornil, ruskí dôstojníci sú schopní poslať na smrť veľké množstvo mužov, len aby postúpili o 100 či 200 metrov. Ukrajinci radšej ustúpia, ako by mali brániť ruiny nejakej obce, objasnil generál.

„Je pre nás veľmi dôležité zachrániť životy našich vojakov,“ zdôvodnil s tým, že nie je ochotný dosahovať ciele za každú cenu alebo hnať mužov do zbytočných útokov.

Zelenskyj vo februári tohto roka prezradil, že od začiatku vojny zomrelo 31-tisíc ukrajinských vojakov. Aké číslo je to v súčasnosti, Syrskyj odmietol povedať s vysvetlením, že ide o citlivé údaje, ktoré by Moskva mohla využiť.

Hoci ruské vojská postupujú, podľa neho nejde o výrazné úspechy. Väčšinou dobyjú iba nejakú obec, ich posledný pokus obsadiť Charkov zlyhal. Kyjev je údajne pripravený odraziť aj možný útok v južnom Záporoží, o ktorom sa v poslednom čase hovorí.

Syrskyj vyzdvihol, ako sa Ukrajinci naučili využívať „kamikadze-drony“ a napádať nimi ciele hlboko na ruskom území. Dosiaľ sa tam zamerali už asi na 200 miest s kritickou infraštruktúrou – továrne, sklady paliva či munície.

Drony potopili aj približne tretinu ruskej námornej flotily v Čiernom mori, čím Kremeľ prinútili, aby úplne stiahol vojenské loďstvo zo Sevastopoľa.

Čítajte viac Zradcovia či obete? Ako Ukrajina „loví“ kolaborantov

Generál naznačil, že Kyjev má plán, ako získať späť i anektovaný Krym. „Je to realistické, ale, samozrejme, je to veľké vojenské tajomstvo,“ povedal.

Ukrajina podľa neho urobí všetko, aby obnovila krajinu v pôvodných hraniciach z roku 1991. „Musíme vyhrať… aby sme oslobodili svojich občanov, ktorí sú na okupovaných územiach a trpia,“ dodal.

Foto: Profimedia Oleksandr Syrskyj Generálplukovník Oleksandr Syrskyj je už takmer pol roka najvyšším veliteľom ukrajinských ozbrojených síl.

Pripustil však, že bez ďalšej mobilizácie nie je možné vytvoriť nové zálohy a jednotky, ktoré Ukrajina potrebuje, preto by si všetci Ukrajinci mali plniť svoje „ústavné povinnosti“. Krajanov, ktorí žijú v cudzine, vyzval, aby sa vrátili.

Môže Ukrajina vyhrať vojnu s Ruskom? Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. 44,4% O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. 44,4% Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. 11,1%

„Dúfam, že po víťazstve budú môcť svojim deťom povedať, kde boli. Kde ste boli, keď všetci občania Ukrajiny bojovali v takých urputných bojoch? To je otázka,“ pripomenul Syrskyj.

„Viem, že zvíťazíme. Viem, ako to mám spraviť. A som si istý, že to dokážeme,“ uzavrel s nádejou.