Česko podľa Bruselu nesprávne implementovalo smernicu, eurokomisia sa obrátila na Súdny dvor EÚ

Európska komisia sa obrátila na Súdny dvor EÚ kvôli tomu, že Česká republika podľa nej nesprávne implementovala do národného práva smernicu o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zatknutí. Tú mali členské štáty do svojich právnych poriadkov previesť do 27. novembra 2016.