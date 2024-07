Expert: Džihádisti sú pre olympiádu hlavná hrozba. Mohlo by zaútočiť aj Rusko?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Niektorí experti tvrdia, že olympiáda v Paríži čelí bezprecedentným bezpečnostným výzvam pre viaceré extrémistické útoky vo Francúzsku a medzinárodné napätie súvisiace s vojnami na Ukrajine a v Gaze. Ako hodnotíte situáciu vy?

Islamský štát provincie Chorasán (ISKP), ako aj jeho spojenci, napríklad Islamský štát v Pakistane, dlhé mesiace vedú kampaň na podnecovanie násilia. Videli sme to pred futbalovými majstrovstvami Európy a tiež teraz pred olympiádou. Po marcovom útoku v Moskve sa zamerali aj na športové podujatia. Teroristi chcú zasiahnuť Európu a Západ ako celok a olympiáda je pre nich jedným z hlavných cieľov. Vo Francúzsku už odhalili veľa plánov extrémistov, viacerých zatkli a vyskytli sa aj menšie útoky. Takže bezpečnostná situácia v súvislosti s olympijskými hrami vyzerá dosť pochmúrne a Islamský štát (IS) by ich rád zasiahol. Extrémisti útočili v Rusku, Iráne či v Turecku, ale chcú prelievať krv v Európe, Severnej Amerike a USA. Sľubujú si od toho odštartovanie ďalšej kampane proti Západu.

Francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin uviedol, že už viac ako 3 900 ľuďom úrady zakázali vstup do najprísnejšie kontrolovanej bezpečnostnej zóny v Paríži. Povedal, že riešili podozrenia z islamskej radikalizácie, ľavicového a pravicového politického extrémizmu, zo závažných trestných činov a z iných bezpečnostných problémov. Aké sú vaše najväčšie obavy týkajúce sa olympiády? Že budeme svedkami veľkého útoku džihádistov?

Jednou z objavujúcich sa hrozieb, a je to nový trend, je, že ISKP na svojich propagandistických sieťach nabáda na používanie dronov pri útokoch. Nebezpečenstvo teda hrozí aj zo vzduchu. Bezpečnostné zložky sú si toho vedomé a Francúzsko požiadalo spojencov o systémy protivzdušnej obrany. Na olympiádu sa zameriavajú aj iní ideologickí aktéri, ktorí predstavujú hrozbu. Nedávno zatkli pravicového extrémistu, ktorý hovoril o útokoch na hry v Paríži. Hrozby sú teda rôznorodé, ale predsa sú najväčším problémom džihádisti. Al-Kajdá na Arabskom polostrove zintenzívňuje propagandu proti Západu ako súčasť svojej kampane po 7. októbri 2023 (Hamas vtedy napadol Izrael a zabil viac ako 1 100 ľudí, pozn. red.) a má za sebou históriu útokov proti Francúzsku. Príkladom je masaker z roku 2015 v Charlie Hebdo. Ale myslím si, že hlavnú hrozbu predstavuje Islamský štát. Mohol by plánovať aj operáciu vycvičených ľudí zvonku a takéto akcie v minulosti viedli k väčšiemu počtu obetí v porovnaní s útokmi jednotlivcov, ktorých IS inšpiruje. Ale je tu aj hybridný model.

Čo to znamená?

Že niečo spáchajú podporovatelia teroristov, ktorých síce nevycvičil a neposlal IS, ale v zahraničí sa stretli s jeho agentmi a tí ich usmernili, ako si zaobstarať zbrane, ako si vybrať ciele a ako sa vyhýbať úradom. Takže olympiáde hrozia Islamským štátom oficiálne riadené externé operácie, akú sme videli v marci Moskve. A existuje aj riziko inšpirovaných útokov, ktorých počet sa zvýšil po 7. októbri 2023, pričom vo Francúzsku boli najmenej dva a po jednom v Belgicku, Rakúsku, vo Švajčiarsku a v Srbsku. V Európe teda došlo k skutočnému vzostupu incidentov, ktoré podnietil IS. Vážnou hrozbou je Islamský štát provincie Chorasán, ale menej sa hovorí o Islamskom štáte – Somálsko. Táto „pobočka“ IS sa v súčasnosti internacionalizuje podobným spôsobom ako ISKP, o čom momentálne píšem niekoľko článkov a dlhú štúdiu. Islamský štát – Somálsko rozširuje svoj vplyv, buduje siete vo Švédsku, bol zapletený do incidentu v Taliansku a pravdepodobne má podporu a ľudí aj inde na európskom kontinente.

Povedali ste, že olympiáda môže byť cieľom v podstate pre akúkoľvek extrémistickú skupinu, nielen pre džihádistov, ale povedzme aj pre krajnú pravicu alebo ľavicu. No je tu aj iný aspekt. V Európe sme boli v posledných mesiacoch svedkami rôznych sabotáží a vo viacerých prípadoch vlády obvinili Rusko. Mohol by režim Vladimira Putina ohroziť aj olympiádu?

V skutočnosti už vidíme, ako Rusko používa určitý druh psychologickej informačnej vojny, aby vyvolalo paniku z teroristickej hrozby proti olympiáde. Francúzi vyhlásili, že zatkli Rusa, ktorý sa v krajine pokúšal o niečo, čo úrady nazvali destablizáciou. (Podľa denníka Le Monde to bol pracovník ruskej tajnej služby, ktorý sa vo Francúzsku vydával za šéfkuchára, pozn. red.). Objavilo sa tiež video, ktoré mala vytvoriť CIA, ale v skutočnosti ho vyprodukovalo Rusko, a šírili ho jeho boti a priaznivci. Bola to kvalitne urobená nahrávka, ktorá varovala pred teroristickými útokmi v Paríži. Je tu aj video Hamasu s vyhrážkami olympiáde, ale zdá sa, že za ním tiež bolo Rusko. Takže vidíme, čo Moskva robí v podstate verejne, a vieme s istotou povedať, že tajne spustila aj špionážne a iné psychologické operácie informačnej vojny s cieľom preťažiť bezpečnostné sily, prinútiť Francúzsko minúť viac zdrojov a odradiť turistov od návštevy olympijských hier. Pramení to tiež z rastúceho napätia medzi Parížom a Moskvou, keď tá momentálne vyhráva v boji o vplyv v regióne Sahel a snaží sa presadiť aj inde v Afrike. Hovorí sa tiež o zapojení Ruska do nepokojov v Novej Kaledónii, veď Paríž zvyšuje svoju angažovanosť na Ukrajine, na čo chce Kremeľ reagovať. Takže áno, Rusko bude určite veľmi aktívne a bude sa usilovať vytvoriť paniku a počas olympijských hier poškodiť Francúzsko.

Myslíte si, že by si Rusko mohlo najať nejakých ľudí, aby fyzicky zaútočili na olympiádu, alebo že by pomohlo nejakým extrémistom niečo pripraviť? A možno by tí teroristi ani netušili, že za tým stojí Moskva.

Nevidím o tom dôkazy a nechcem príliš špekulovať. Je to možné, ale nepokladám to za pravdepodobné. Rusi sa zamerajú na iné operácie, väčšinou v informačnom priestore. Nemyslím si, že by urobili niečo také, čo ste opísali. Aspoň zatiaľ nie.

Išli by ste ako turista do Paríža počas olympiády? A ako bezpečnostný analytik, máte nejakú radu pre ľudí, ktorí Francúzsko navštívia?

Osobne tam nejdem, no určite by som chcel vidieť futbal. Budem ho však musieť pozerať v televízii. Pozrite sa, šanca, že budeme svedkami teroristického útoku či útokov, nie je zanedbateľná. Ale Paríž je veľmi veľké mesto s množstvom ľudí, takže pravdepodobnosť, že vás tam niečo zasiahne, je skutočne nízka. Nenabádam turistov, aby do Francúzska teraz išli, ale ja by som ho navštívil aj počas olympiády. Dával by som si však pozor na podozrivé veci, viete, batohy ponechané bez dozoru alebo neobvykle oblečených ľudí. V Belgicku mal útočník iba jednu rukavicu, aby do nej schoval detonátor. Takže áno, bol by som opatrný, ale príliš veľké obavy nie sú na mieste.