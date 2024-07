Zadlžený indický robotník vykopal obrí diamant. Svojim deťom chce zaplatiť kvalitné vzdelanie

Za viac ako 19-karátový diamant by na vládnej aukcii mohol odhadom získať asi osem miliónov rupií (takmer 88-tisíc eur), napísal spravodajský server BBC News.

Rádžu Gound povedal, že si už viac ako desať rokov prenajíma bane v meste Panna v nádeji, že nájde diamant. Toto mesto je preslávené svojimi náleziskami diamantov a ľudia si často od vlády prenajímajú lacné, plytké bane, v ktorých obvykle len s najzákladnejšími nástrojmi a vybavením hľadajú cenné kamene.

Na pláži vyplavilo "diamanty". Pozrite si zábery z divokej prírody ostrovného štátu Video

Každý nález je potom odovzdaný vládnemu úradu pre diamanty, ktorý kameň ocení. „Tieto bane je možné si prenajať za zhruba 200 až 250 rupií na určené obdobie,“ povedal BBC Anupam Singh, predstaviteľ vládneho diamantového úradu.

V roku 2018 našiel baník v jednom z dolov v Panne diamant v hodnote 15 miliónov rupií (takmer 165-tisíc eur). Také nálezy sú však vzácne.

Rádžu Gound BBC povedal, že baňu, v ktorej svoj diamant našiel, prenajal jeho otec v dedine Krišna Kaljanpúr Patti neďaleko Panny asi pred dvoma mesiacmi. Dodal, že jeho rodina si prenajíma bane väčšinou počas monzúnového obdobia, keď nie je dosť práce v poľnohospodárstve a murárstve.

Čítajte viac Z hotelovej izby luxusného parížskeho hotela zmizol diamantový prsteň, našli ho vo vysávači

„Sme veľmi chudobní a nemáme žiadny iný zdroj príjmov. Tak to robíme v nádeji, že si zarobíme nejaké peniaze,“ povedal. Počul príbehy o ľuďoch, ktorí mali pri hľadaní diamantov šťastie a dúfal, že sa to isté jedného dňa podarí aj jemu.

V stredu ráno sa vybral do bane, aby sa pustil do každodennej driny. „Je to únavná práca. Vykopeme jamu, vytiahneme kusy zeminy a kamenia, premyjeme ich v site a potom starostlivo preberáme tisíce drobných kamienkov a hľadáme diamanty,“ povedal. A onoho popoludnia sa mu všetka námaha vyplatila a konečne sa naňho usmialo šťastie.

„Presieval som kamene a uvidel som niečo, čo pripomínalo kúsok skla. Priložil som si ho k očiam a uvidel slabý odlesk. Vtedy som vedel, že som našiel diamant,“ povedal. Nález odniesol na vládny diamantový úrad, kde ho ohodnotili a zvážili. Diamant bude predaný v budúcej vládnej aukcii a Gound dostane výslednú sumu, z ktorej sa odpočíta vládny poplatok a dane.

Gound dúfa, že za tieto peniaze postaví lepší dom pre svoju rodinu, a bude môcť dokonca zaplatiť svojim deťom kvalitné vzdelanie. Najskôr ale chce splatiť dlh vo výške 500-tisíc rupií. A čo bude ďalej? „Zajtra sa znova vrátim do bane hľadať ďalšie diamanty,“ dodal šťastný nálezca.