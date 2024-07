Trump: Musk mi nikdy nepovedal o úmysle darovať 45 miliónov na kampaň

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video Americký exprezident Donald Trump prišiel s bizarným a nebezpečným vyhlásením. / Zdroj: C-SPAN

„S elektrickými autami pre všetkých nesúhlasím,“ povedal Trump v rozhovore pre stanicu Fox News. „Ľudia chcú mať možnosť výberu, čo zahŕňa aj elektrické autá,“ dodal.

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA? Kandidát demokratov Republikán Donald Trump Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Republikán Donald Trump 63,3% Kandidát demokratov 36,7%

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena na jar v rámci klimatických opatrení schválila nové pravidlá, podľa ktorého by v roku 2032 mali tvoriť elektromobily 56 percent nových áut na americkom trhu a iba 29 percent by mali predstavovať autá so spaľovacím motorom, zvyšok by pripadal na hybridy.

Musk sa nedávno vyjadril pozitívne o Trumpovej kandidatúre, avšak poprel správy, že mu prisľúbil do kampane finančný dar vo výške 45 miliónov dolárov.

Čítajte aj WSJ: Miliardár Musk chce naliať do Trumpovej kampane 45 miliónov dolárov mesačne

Miliardár sa však priznal, že prispieva skupine America PAC, ktorá presviedča potenciálnych voličov, aby sa zaregistrovali a predovšetkým v takzvaných nerozhodnutých štátoch hlasovali pokiaľ možno už vopred prostredníctvom pošty. „Dávam nejaké príspevky America PAC, ale je to oveľa menej, pričom kľúčovou hodnotou PAC je podpora meritokracie a slobody jednotlivca. Republikáni sú zväčša – aj keď nie úplne – na strane zásluhovosti a slobody,“ vyhlásil Musk tento týždeň v relácii Jordana Petersona.