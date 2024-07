Požiar zachvátil kanadské mesto Jasper. Na pomoc prídu stovky hasičov

Úrady podľa agentúry Reuters odhadujú, že požiar by mohol zničiť viac ako polovicu mestskej infraštruktúry, a hasiči bojujú o to, aby zachránili čo najviac budov. Premiér Justin Trudeau ohlásil, že na ceste sú posily v podobe viac ako štyroch stoviek hasičov z Austrálie, Nového Zélandu, Mexika a Južnej Afriky, aby pomohli kanadským kolegom v Alberte.

Jasper sa nachádza v kanadskej časti Skalistých hôr a je strediskom rovnomenného národného parku, kde v uplynulých dňoch vypuklo niekoľko požiarov. Úrady v meste a jeho okolí už v utorok nariadili evakuáciu, ktorá sa dotkla asi 25-tisíc ľudí; asi 10-tisíc ľudí v meste a 15-tisíc v národnom parku.

„V meste zostávajú hasiči, ktorí sa snažia zachrániť čo najviac objektov a ochrániť kritickú infraštruktúru, vrátane čistiarne odpadových vôd, komunikačných zariadení, ropovodu Trans Mountain a ďalších,“ uviedla na facebooku správa národného parku.

Okrem hasičov dostali členovia záchranných zložiek príkaz mesto opustiť.

Plamene ohrozovali mesto niekoľko dní, v posledných hodinách ale ich šíreniu napomohol silný vietor. Prvé budovy začali horieť v stredu večer miestneho času. Vláda provincie Alberta požiadala o pomoc federálnu vládu vrátane armády.

„Nemožno poprieť, že je to tá najhoršia nočná mora pre každú komunitu,“ povedala novinárom premiérka provinčnej vlády Danielle Smithová. Zábery z mesta podľa Reuters ukázali zhorené autá aj celé bloky domov, zhorených až do základov, a to vrátane historického anglikánskeho kostola.

Jedna z obyvateliek mesta sa dozvedela o tom, že jej zhorel dom, práve v čase, keď bola aj so svojím sedemročným synom tisíc kilometrov ďaleko, na návšteve u príbuzných v Česku. „Som matka samoživiteľka, ktorá sa cez noc stala bezdomovcom a je bez práce,“ napísala podľa Reuters v e-maile. „Náš dom je preč. Nemala som šancu zachrániť nič zo svojich vecí,“ dodala.

V celej Alberte momentálne horí 176 požiarov. Tohtoročná sezóna požiarov v Kanade mala v porovnaní s rekordným vlaňajškom relatívne pokojný začiatok, v posledných dňoch sa ale situácia výrazne zhoršila, predovšetkým na západe krajiny, ktorý zasiahlo extrémne teplé počasie.

Ropovod Trans Mountain prepravuje ropu z dechtových pieskov v Alberte do provincie Britská Kolumbia. Ochrancovia prírody protestovali proti rozhodnutiu vlády v Ottawe, ktorá v roku 2019 dala zelenú jeho rozšíreniu na trojnásobok kapacity.