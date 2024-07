Povolebné Francúzsko je plné urážok a výčitiek: Macron sa správa ako kráľ, možná premiérka by zruinovala štát

Šéf Elyzejského paláca je na ceste k vytvoreniu vlády rýchly ako v lete na saniach. Dal najavo, že Francúzi sa dozvedia o obsadení kresla predsedu vlády možno až o niekoľko týždňov. Víťaz nedávnych predčasných parlamentných volieb, ktorým sa stal Nový ľudový front, v ktorom hrá prvé husle krajne ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko, sa preto na prezidenta veľmi hnevá. Naťahovaním času Macron brnká na nervy aliancii viacerých ľavicových strán, ktorá získala najviac poslaneckých mandátov, tak, že jej predstavitelia o ňom dokonca tvrdia, že pošliapava demokraciu.

Macron vysvetlil, či sa chystá do vojny s Ruskom Video

Slimačie tempo sa však spája nielen s prezidentom: ľavičiari sa po dvoch týždňoch od druhého kola volieb dokázali konečne zhodnúť na spoločnej nominácii, keď oznámili, že do funkcie navrhujú Castetsovú. Informovali o tom len hodinu pred plánovaným televíznym rozhovorom Macrona, čo bolo jeho prvé interview od od oznámenia výsledkov hlasovania. Diváci, ktorí sa nazdávali, že aspoň jednou vetou naznačí, čo si myslí o Castetsovej, sa nedozvedeli nič.

Macron oznámil, že vláda v demisii zostane pri moci prinajmenšom do polovice augusta, keď sa v Paríži skončia letné olympijské hry. „Meno nie je problém. Problém je tento: Aká väčšina môže vzniknúť v Národnom zhromaždení?" zdôraznil v súvislosti s tým, že žiadna politická sila v dolnej komore parlamentu nemá viac ako polovicu hlasov, pričom pre veľké rozpory sú hlavné strany na míle vzdialené od možnosti vytvorenia koaličnej vlády. (Macronovi centristi získali vo voľbách druhý najväčší počet hlasov, tretie bolo krajne pravicové Národné združenie.) „Do polovice augusta nemôžeme meniť veci, pretože by to spôsobilo neporiadok," dodal prezident, čím jasne ukázal, že chce, aby dosluhujúci ministri „postrážili" hladký priebeh olympiády.

Po rozhovore lietajú na Macrona hromy-blesky z Nepoddajného Francúzska, čo sa ukázalo v ich statusoch aj na sociálnych sieťach. „Už nemá zámienku, musí nás nechať vládnuť," napísal poslanec Eric Coquerel hneď po nominácii Castetsovej. (Macron už mohol poveriť niekoho zostavením novej vlády, nepotreboval čakať na nomináciu od víťaza volieb, ale zjavne bez existencie garantovanej väčšiny v Národnom zhromaždení k tomu nepristúpil.) „Macron si zaslúži zlatú medailu za pohŕdanie," reagoval potom Coquerel, keď si vypočul televízne interview prezidenta. „Odmietnutím Nového ľudového frontu vytvoriť vládu Macron vymazal výsledky parlamentných volieb. Je to popieranie demokracie. Keď sa ľud rozhodne, prezident vo Francúzsku nemá právo veta," uviedol poslanec Manuel Bompard.

Aj ďalší parlamentári Nového ľudového frontu sa obúvajú do šéfa Elyzejského paláca: „Macron nie je za nič zodpovedný. Ani za svojich sedem rokov pri moci. Ani za svoju prehru v parlamentných voľbách. Ani za to, že ústava ho zaväzuje vymenovať predsedu vlády," pridal sa François Ruffin. Líder Nepoddajného Francúzska Jean-Luc Mélenchon odkázal Macronovi, aby Castetsovú okamžite posadil do kresla premiérky, v opačnom prípade by mal abdikovať. Poslanec Fabien Roussel označil prezidenta za vrtošivé dieťa. A dalo by sa pokračovať ďalšou kritikou, napríklad výčitkou, že Macron sa správa ako kráľ, no Francúzsko nie je monarchia, ale republika.

Hazard nevyšiel

A prečo Castetsová bola na začiatku tohto týždňa ešte veľmi málo známa? Nikdy nebola vo vláde, nikdy jej nepatril poslanecký mandát. Dávnejšie mala stranícku legitimáciu socialistov, ale odišla od nich pre nesúhlas s politikou Françoisa Hollanda, keď sa stal ich lídrom (neskôr vyhral prezidentské voľby, ale druhýkrát už nekandidoval, v roku 2017 ho v Elyzejskom paláci nahradil Macron).

V posledných rokoch Castetsová pôsobí na radnici v Paríži, kde funkciu starostky vykonáva socialistka Anne Hidalgová. Kým v Novom ľudovom fronte ju ospevujú, naopak, odporcovia vidia v jej nominácii prízrak katastrofy. Spájajú to s jej súčasnou funkciou šéfky finančného oddelenia na radnici v hlavnom meste, kde má v agende aj všetky nákupy. „Je to v perfektnom súlade s tým, že Nový ľudový front nás pripravuje na kolaps štátu," rypol si do Castetsovej na sociálnej sieti exposlanec umiernenej pravice Pierre-Henri Dumont. Poznamenal, že zadlženosť Paríža sa za ostatných desať rokov zdvojnásobila, čím naznačil, že s Castetsovou na čele vlády by to dopadlo podobne s celou krajinou. „Zruinovala som Paríž, môžem to isté vykonať pre Francúzsko – to bude jej slogan," sarkasticky sa pridal krajne pravicový poslanec Sébastien Chenu.

Server La Dépeche upozornil, že tieto obvinenia sú nezmyselné. Castetsová pracuje na radnici od roku 2020, pričom šéfkou finančného oddelenia je až od konca minulého roku: „Nie je možné brať ju na zodpovednosť za nárast dlhu Paríža," zdôraznil La Dépeche.

A aké sú vlastne možnosti odstránenia povolebného politického patu? Prienik krajnej pravice či už s macronovci alebo s krajnou ľavicou je nepredstaviteľný. A čo Macronovo politické zoskupenie a Nový ľudový front? „Koalícia s prezidentským táborom je nemysliteľná," podčiarkla Castetsová v rozhovore pre stanicu France Inter.

Macron možno má nejaký plán, ako vycúvať z povolebnej krízy, ale nevedno, ako by mohol vyzerať. Tvrdí totiž, že nové predčasné voľby nevypíše. Francúzom tak nezostáva nič iné, len čakať na to, ako začne postupovať na politickej šachovnici po skončení olympijských hier.