Trénovali i počas ruského bombardovania. Ukrajina posiela na olympiádu 140 športovcov, smúti nad 487 zabitými

Ukrajina pred letnými olympijskými hrami, ktoré začnú tento týždeň v Paríži, smúti nad športovcami, ako bol Hulenkov, ktorých športové nádeje prerušila takmer 30 mesiacov trvajúca vojna.

Od roku 2022 bolo zabitých najmenej 487 ukrajinských športovcov a trénerov, z ktorých asi dve desiatky boli vo svojich disciplínach majstrami Európy alebo majstrami sveta, uviedol hovorca ministerstva športu Serhij Bykov.

Hašek pre Pravdu: Pracovať pre nepriateľa sa nemá. Ruským športovcom musíme ponúknuť azyl Video

Vzpierač Oleksandr Pelešenko, ktorý skončil štvrtý vo svojej váhovej kategórii na letných olympijských hrách v roku 2016, je doposiaľ poslednou významnou športovou obeťou vojny. Zabili ho 5. mája na východe Ukrajiny, mal 30 rokov.

Dvojnásobný majster Európy vstúpil do armády v prvých mesiacoch ruskej invázie, čo bola jeho druhá priama skúsenosť s vojnou. V roku 2014 utiekol z východukrajinskej Luhanskej oblasti, urobil tak potom, čo tam Rusko vyvolalo separatistické povstanie.

Napriek predchádzajúcim hrozbám ohľadom bojkotu olympijských hier na nich Kyjev vysiela 140 športovcov a 95 trénerov, teda menšiu delegáciu ako v čase mieru. Doma pritom trénovali počas pravidelných ruských náletov, ktoré spustošili kritickú infraštruktúru a uvrhli mestá po celej Ukrajine do tmy.

Športovci z Ruska a Bieloruska, ktoré vo februári 2022 umožnilo Moskve využiť svoje územie na začatie invázie na Ukrajinu, sa olympijských hier zúčastňujú iba ako neutrálne, so zákazom spievať hymny alebo vyvesovať vlajky a znaky. Ukrajinské športové úrady v máji odporučili svojim športovcom, aby sa vyhýbali kontaktu so súťažiacimi z oboch susedných krajín.

Hulenkov bol vo svojom domovskom meste Lucku, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Poľskom, roky judistickou hviezdou. V roku 2017 získal striebornú medailu na ukrajinskom šampionáte do 18 rokov, v roku 2019 vybojoval tretie miesto na európskom pohári juniorov v rumunskom Kluži. Okrem toho mal aj iné ocenenia.

Čítajte viac Chceli byť slávni, okupanti to však zariadili inak. Osudy ukrajinských športovcov trhajú srdce

„Bol veľmi talentovaný a mal svoju vlastnú techniku,“ povedal o ňom Vadym Černov, blízky priateľ a judistický partner, ktorý Hulenkovovi tento mesiac venoval svoju bronzovú medailu zo súťaže European Open v estónskom Talline a na platforme Instagram zverejnil fotografiu, na ktorej drží kamarátovu judistickú menovku.

Hulenkov pred vojnou usiloval o miesto v ukrajinskom národnom tíme. Tento cieľ sa zdal byť na dosah, kým nebol po začiatku ruskej invázie poslaný strážiť bieloruské hranice. Na začiatku minulého roka ho potom vyslali do bojovej zóny na východe Ukrajiny.

Černov pre Reuters povedal, že sa snažil Hulenkova presvedčiť, aby požiadal o uvoľnenie z armády a mohol sa zúčastniť na ukrajinskom pohári, ktorý sa konal v máji 2023. Hulenkov odmietol a na bojisku zmizol 19. apríla, len niekoľko týždňov pred turnajom.

„Povedal mi: ‚Nemôžem opustiť svojich bratov‘,“ opísal Černov a dodal, že teraz so sebou na judistické akcie nosia Hulenkovovu menovku. „Znamená to pre mňa pripomienku, že vždy… so mnou cestuje na súťaže,“ dodal.