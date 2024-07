Nemecká politička: NATO musí dať Putinovi jasne najavo, že dokáže reagovať aj vojensky

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Ako vnímate debatu, že Ukrajina by mohla použiť západné zbraňové systémy vrátane nemeckých proti legitímnym vojenským cieľom na ruskej pôde? Podporujete to alebo nie a prečo?

Ukrajine treba pomáhať všetkým, čo potrebuje. Nemecko jej doteraz poskytlo viac ako sedem miliárd eur vrátane vojenského materiálu a to je dosť veľa. Po USA sme jej druhým najsilnejším podporovateľom, no vždy môžeme urobiť viac. Ukrajina vedie aj náš boj za slobodu a mier, a preto musíme pokračovať v poskytovaní masívnej pomoci, aby mohla vyhrať.

Môže to viesť k eskalácii vojny?

Situáciu eskalovalo to, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Teraz je naším cieľom, aby Ukrajina vyhrala vojnu.

Rusko by mohlo byť vojensky pripravené zaútočiť na krajiny Severoatlantickej aliancie o päť až osem rokov. Pred niekoľkými týždňami to vyhlásil najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl generálporučík Carsten Breuer. Povedal tiež, že netvrdí, že sa to skutočne stane, ale že by to bolo možné. Ako veľmi vás znepokojuje potenciálny útok Ruska na alianciu?

NATO musí dať Putinovi jasne najavo, že nie je bezbranné a že aliancia môže reagovať aj vojensky. Od ruskej invázie na Ukrajinu NATO zvýšilo ochranu svojho východného krídla. Od Estónska na severe po Rumunsko pri Čiernom mori sú časti síl rýchlej reakcie aliancie pripravené na nasadenie, pričom Bundeswehr má svojich vojakov predovšetkým v pobaltských štátoch. Už v júni 2023 nemecký minister obrany Boris Pistorius oznámil, že nemecká brigáda bude v Litve trvalo fungovať od roku 2027. Postupne sa rozrastie až na 4 800 vojakov a ďalších 200 civilistov.

Prehráva Ukrajina v tejto chvíli vojnu?

Ukrajina neprehráva. Ukrajina bojuje, aby vo vojne zvíťazila, a my ju v tom nepochybne budeme podporovať.

Má Ukrajina vo vojne problémy, pretože západní spojenci sú pri posielaní pomoci Kyjevu pomalí a nerozhodní?

Západní spojenci podporujú Ukrajinu a Kyjev sa na to môže spoľahnúť.

Čo si myslíte o možnosti zavedenia povinnej vojenskej služby v Nemecku?

Navrhovaný model si zaslúži plnú podporu. (Nemeckí muži vyplnia dotazník, ktorý zhodnotí, nakoľko sú vhodní pre vojenskú službu, a štát si z nich vyberie tých, ktorí budú mať možnosť absolvovať šesťmesačný základný výcvik, ktorý bude možné predĺžiť. Prihlásiť sa budú môcť aj ženy, pozn. red.). Celá naša spoločnosť by potom mohla byť v lepšej pozícii, aby dokázala brániť mier a slobodu. Môže to pomôcť aj v tom, že Bundeswehr bude mať menej problémov s počtom vojakov.

Akú úlohu by mohli a mali zohrávať ženy v ozbrojených silách?

Ženy sú dôležitou súčasťou Bundeswehru, ale v nemeckých ozbrojených silách je ich stále málo. Týka sa to najmä veliteľských pozícií. V generálskej hodnosti máme len tri ženy. Dokonca aj v zdravotníckych službách, v ktorých ženy slúžia od roku 1975, sú stále nedostatočne zastúpené na veliteľských postoch. Vo všeobecnosti je podiel žien v Bundeswehri v súčasnosti len niečo viac ako 13 percent. Ak odrátame medicínske pozície, je to ešte menej ako 10 percent. Bundeswehru sa nedarí plniť ciele, ktoré si stanovil, a to je dlhodobý problém.