Sabotáž bola dôkladne pripravená. Čo už vedia Francúzi o útokoch proti železničnej doprave?

Vedú stopy páchateľov do zahraničia alebo pochádzajú z domáceho prostredia? Francúzske bezpečnostné zložky zatiaľ netušia, kto stojí za sabotážou železničnej infraštruktúry, po ktorej sa státisíce ľudí ocitli bez dopravného spojenia. Jasných je však už aspoň niekoľko faktov o pozadí útokov, ktoré sa stali len niekoľko hodín pred slávnostným otvorením letných olympijských hier v Paríži. A dalo sa vôbec zabrániť paralyzovaniu premávky vlakov a aké tresty hrozia zločincom, ktorí v tom majú prsty?

Minister dopravy Patrice Vengriette podľa serveru Le Monde považuje za predčasné špekulovať, kto sa mohol podujať k sabotáži na viacerých miestach v krajine. Dodal, že zo spravodajských služieb neprišli žiadne varovania o možných útokoch. Podobne sa vyjadril premiér Gabriel Attal: „Vyšetrovanie sa začína, vyzývam všetkých, aby boli opatrní. Čo vieme, je, že táto operácia bola pripravená, koordinovaná. Zamerala na neuralgické body, čo ukazuje znalosť železničnej siete, vedeli, kde majú zasiahnuť," citovala ho agentúra AFP. Prezident Emmanuel Macron, ktorého zástupcovia médií oslovili na nádvorí Elyzejského paláca, reagoval, že nateraz nebude nič komentovať.

Páchatelia spálili alebo iným spôsobom poškodili elektrické káble, čím neumožnili vlakom jazdiť, preto by sa dalo predpokladať, že nemali v úmysle zabíjať. Samozrejme, že do úvahy prichádza aj možnosť, že išlo o členov organizovanej skupiny, ktorí si nedokázali obstarať zbrane či výbušniny. Isté je, že veľmi dobre poznali terén, ako upozornil Attal; vyznali sa v tom, kde si vybrať dôležité terče, aby zastavili železničnú dopravu. „Podpaľačstvo sa zameralo na kľúčové uzly ďaleko od Paríža," citoval Le Monde generálneho riaditeľa národnej železničnej spoločnosti Jeana-Pierra Farandoua. Konkretizoval, že udreli pri mestách Dijon, Orléans, Nancy a Lille. Z pohľadu na mapu vyplýva, že vzdialenosť z Paríža až do troch z týchto miest je viac ako dvesto kilometrov: Dijon (262 km), Orléans (112 km), Nancy (281 km), Lille (225 km).

Server Le Figaro s odvolaním na kriminalistov napísal, že páchatelia udreli proti železnici v noci zo štvrtka na piatok. Paralyzovaná vlaková doprava postihla až 800-tisíc cestujúcich. Mnohí z nich sa chystali odcestovať na dovolenku – odchod si naplánovali posledný deň pracovného týždňa. Ak sa podarí vypátrať sabotérov a postaviť ich pred súd, ktorý by ich uznal vinnými, čo im hrozí? V prípade členov organizovanej skupiny to môže byť odsúdenie až na 20 rokov a pokuta do výšky 300-tisíc eur.

Vo Francúzsku sa v moderných dejinách nič podobné neudialo. „Nikdy sme niečo také nevideli. Zvyčajne sa kradnú káble, ale toto bolo zacielené na likvidáciu," povedal pre server Le Parisien zdroj z národnej železničnej spoločnosti. Napriek tomu, oficiálni predstavitelia apelujú na zdržanlivosť pri označení možných páchateľov, Le Parisien a Le Figaro napísali, že by teoreticky mohlo ísť o extrémistov bez akéhokoľvek prepojenia s islamizmom. „Modus operandi, podpaľačstvo na zariadeniach, sa podobá tomu, ktorý v minulosti používala ultraľavica," citovali svoj nemenovaný zdroj z bezpečnostných zložiek. Akúkoľvek domnienku však treba brať nateraz s maximálnou rezervou.

Vedenie železničnej spoločnosti ubezpečilo, že jej technici robia maximum, aby úplne obnovili premávku vlakov na tratiach, ale súčasne zdôrazňuje, že nedokážu robiť rýchle zázraky: „Opravy budú trvať dlhšie. Podpaľači sa zamerali na úseky, kadiaľ vedie veľa káblov, ktoré slúžia pri signalizácii na železničných staniciach. Musíme opraviť kábel po kábli. Je to veľmi dôkladná práca," citoval Le Parisien už zmieneného Farandoua.

Nepodcenili zodpovední nič pri ochrane železničnej dopravy, o ktorej sa dalo predpokladať, že by sa v období konania olympiády mohla stať jedným z terčov útokov? Odpoveď znie, že všetko sa ustrážiť nedá. Vlaková doprava nie je letecká doprava: kým vo Francúzsku sa nachádza dovedna 169 letísk pre nákladné a civilné stroje, celková dĺžka železničnej strate je v krajine až 30-tisíc kilometrov. A to je dĺžka, ktorú nemožno ustriehnuť, že sa tam nič nekalé neudeje.