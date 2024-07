Vyše pol milióna za lety na futbal. Nemecká vláda sa na zápasy majstrovstiev Európy vozila špeciálom

Majstrovstvá Európy vo futbale navštívilo viacero politikov. Nechýbali ani členovia nemeckej vlády, ktorých na zápasy dopravovala letka ministerstva obrany. Výnimkou nebol ani kancelár Olaf Scholz, ktorý so sebou brával i manželku. Cesty „vládnych fanúšikov“ však zaplatil štát, daňových poplatníkov to vyšlo na viac ako pol milióna eur. V časoch, keď Nemecko potrebuje šetriť, je to podľa opozičnej strany Ľavica (Die Linke) nezodpovedné.